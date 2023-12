Alexandru Chiriță (Electrica) la Quarterly Report: ”În 2022 am raportat un profit record de peste 100 de milioane de euro”

Alexandru Aurelian Chiriță, directorul general al Electrica, a vorbit în cadrul celei de-a doua ediții a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, despre rezultatele companiei, despre ultimii doi ani plini de încercări, dar și despre planurile de viitor și strategiile care vor fi puse în practică.

Alexandru Chiriță a punctat profitul record in 2022, de peste 100 de milioane de euro, precizând că se așteaptă ca trendul ascendent să se mențină.

”Electrica acționează sub 3 paliere, unul este de furnizare de electricitate, suntem cel mai mare furnizor de electricitate, cu cei mai mulți consumatori, 3,5 milioane locuri de consum, cu o cotă de piață stabilă, în jur de 17% și cu o energie furnizată în retail de 8,6 TWh. În ceea ce privește distribuția, suntem cel mai mare distribuitor de energie electrică, 40% din suprafața României, 18 județe, unde avem 3,88 de milioane de utilizatori, peste 200.000 de linii de tensiune și cu o energie distribuită de 17,7 TWh.

Cifrele financiare ale grupului Electrica arată foarte bine în acest moment venind după doi ani dificili. În 2021 grupul a raportat o pierdere, însă am luat o serie de decizii care să ne asigure stabilitate, iar în 2022 am raportat un profit record de peste 100 de milioane de euro. Avem toată încrederea că și în anul 2023 vom continua în același ritm”, a explicat directorul general al Electrica.

Alexandru Chiriță a vorbit de asemenea despre componența Electrica și despre strategia urmată pentru a asigura stabilitate pe toate palierele.

”Electrica este compania mamă care deține mai multe filiale, furnizarea, distribuția, Electrica Producție Energie S.A., FISE Electrica Serv care acoperă partea de mentenanță și de servicii și o serie de companii care asigură dezvoltarea portofoliului de producție. În urma evenimentelor din ultimii doi ani, am apreciat că este necesar să schimbăm puțin paradigma companiei de energie. Până acum eram doar furnizare și distribuție și complementar pe zona de servicii, însă pentru a ne asigura că în viitorul care ne așteaptă și care este destul de incert, trebuie să dezvoltăm și partea de producție. Și în acest sens s-au depus toate demersurile necesare în vederea securizării a aproximativ 200 de MW de energie solară, aproximativ 100 de MW de energie eoliană și în momentul de față vrem să completăm cu o soluție hibrid, pe ciclu combinat de gaz care poate să meargă până la 500 de MW având un target pentru 2030 de minim 1GW. Cu ce ne ajută pe noi acest GW: în cazul în care vom avea un eveniment, sau mai multe, de tipul celor cu care ne confruntăm în ultimii doi ani, să putem să asigurăm stabilitatea pe toate palierele, respectiv să existe suficientă energie în grupul nostru astfel încât să putem să luăm decizii cu un risc mult mai scăzut”, a explicat Alexandru Chiriță.

Listarea la bursă

Directorul general al Electrica a trecut în revistă listarea la Bursa de Valori București, dar și la Londra, vorbind despre randamentul dividendelor.

”Electrica e singura companie românească din domeniul distribuției, furnizării și producției energiei electrice listată la BVB. Avem o listare din 2014 care a fost cea mai mare ofertă publică inițială din istoria României și singura privatizare majoritară prin BVB. Suntem de asemenea listați la Londra și avem o atragere de aproape 2 miliarde de lei prin oferta publică inițială.

Dividendele sunt un aspect important pentru investitori și am avut un randament foarte bun. În primii 9 ani după IPO, Electrica a distribuit către acționarii săi dividende de aproape două miliarde de lei. Reprezintă un câștig de 52% pentru acționarii care au cumpărat acțiunile în 2014. Este un randament pe care nu-l regăsiți în alte companii, sau într-un număr restrâns de companii. Avem peste 12.700 de acționari din 30 de țări.

În ultimul an am depus toate eforturile necesare ca să ne putem încadra și în indicii FTSE Russell pentru că înțelegem importanța investitorilor și înțelegem că este necesar ca paradigma grupului să se schimbe și să putem să ne adresăm investitorilor străini.

Avem o lichiditate în creștere, iar în acest moment noi spunem că îndeplinim toate criteriile pentru încadrarea în acești indici”, a completat Alexandru Chiriță.

Previziuni pentru viitor

Alexandru Chiriță a punctat că se așteaptă ca prețul energiei să se stabilizeze și a menționat că vor exista investiții majore în energia verde.

”După ce am trecut prin aceste evenimente și am demonstrat că putem să ne adaptăm strategic foarte bine la piață, lucrurile se vor stabiliza. Din punctul meu de vedere, piața de energie merge într-o zonă mai stabilă. Chiar dacă vor mai fi influențe pe termen scurt și mediu asupra prețului, el nu are de ce să treacă din nou prin tot acest calup de dificultăți. Avem o creștere semnificativă a producției de energie în țară. Sunt foarte multe proiecte în curs. Vedem o creștere semnificativă în zona de prosumatori, avem o serie de alte investiții făcute pentru zona de agricultură, pentru zona de industrial. Practic tot decalajul acela energetic pe care îl are România în momentul de față va fi umplut și atunci vom putea să avem un preț la energie care să fie stabil și sperăm într-o pantă descrescătoare.

Până în 2035 încă vom avea soluții hibride cu o scădere semnificativă în ceea ce înseamnă consumul de combustibili fosili, este un trend internațional, este confirmat de o bună parte din țările din lume, vor fi investiții majore în tot ce înseamnă energie verde, tot ce înseamnă solar, vânt, zona de hidrogen și stocare în baterii. Rămâne să vedem și soluțiile optime și eficiente din punct de vedere economic pentru implementarea lor. De aceea noi am avut o abordare diferită privind proiectul de la Fântânele unde avem un ciclu combinat de gaz cu hidrogen. Adică ne pregătim pentru dificultățile pe care le putem întâmpina în viitor, însă rămânem cu obiectiv principal în zona de verde”, a concluzionat Alexandru Chiriță pe scena Quarterly Report.

Alexandru Chiriță a răspuns de asemenea la trei întrebări suplimentare privind realizările companiei, dar și provocările care se văd la orizont, în 2024.

Cum vi se pare formatul Quarterly Report?

Alexandru Chiriță: Vrem să fim mai aproape de investitori și cred că un astfel de format ne oferă foarte mult posibilitatea de a lua legătura nu doar cu investitorii instituționali, ci și cu cei individuali.

Care este principala realizare a companiei dumneavoastră în anul 2023?

Alexandru Chiriță: Că am dat dovadă din nou de reziliență și de adaptare la condițiile economice dificile, arătând în final că avem o strategie foarte bine stabilită în gestionarea resurselor companiei.

Care este provocarea numărul unu pentru anul 2024?

Alexandru Chiriță: Pentru 2024 compania trebuie să treacă printr-un proces de transformare suplimentar, care să se adapteze la evoluțiile tehnologice din piață și să poată să devină mult mai agilă și să fie în vârful de lance al energiei din România.

(Momentul Electrica poate fi urmărit între 41:58 și 52:00)

