Fidelis intra la tranzacționare – TradeVille

Bursa de Valori București lansează o noua ediție a programului Made in Romania, dedicat companiilor antreprenoriale. In acest an, programul își propune sa identifice 15 companii, care schimba fata economiei locale. Totodată, ieri a fost lansat si volumul "Made in Romania: 15 companii pentru creșterea economiei românești si poveștile lor de succes", dedicat finalistelor din 2023. (Sursa: bursa.ro)

Titlurile de stat din cea mai recenta emisiune Fidelis au intrat de ieri la tranzacționare la BVB. Ministerul Finanțelor a atras 1.27 mld. RON si 383.6 mil. EUR, prin a doua oferta derulata in acest început de an. Aceasta ediție a dus si la doborârea mai multor recorduri: cea mai mare suma atrasa, cel mai mare număr de investitori-donatori si totodată, cea mai mare suma investita de aceștia. (Sursa: Financial Intelligence)

Agenția Internațională pentru Energie prevede vânzări puternice de mașini electrice in 2024, estimând 17 milioane de unități fata de 14 milioane in 2023, in ciuda provocărilor economice. Având in vedere ca se așteaptă ca una din cinci mașini vândute la nivel global sa fie electrice, aceste vânzări vor reduce cererea de combustibili fosili. Cu toate acestea, accesibilitatea si dezvoltarea infrastructurii de încărcare sunt esențiale pentru o creștere continua. Sectorul se confrunta cu preturi si subvenții variabile, cu impact asupra dinamicii vânzărilor regionale, in timp ce rețeaua de încărcare trebuie sa se extindă semnificativ pana in 2035. (Sursa: Reuters)

Directorul executiv al fondului suveran de investiții al Norvegiei a declarat, in cursul zilei de ieri, ca, in prezent, sectorul tehnologic din SUA se bucura de o evaluare generoasa. Acest lucru ar putea duce la o reacție puternica după raportările companiilor din acest sector, in următoarele ședințe bursiere. Cel mai mare fond suveran de investiții din lume era evaluat la 1,600 mld. USD la sfârșitul lunii martie. Pana in prezent, fondul a plasat bani in peste 8,800 de companii din peste 70 de tari din întreaga lume, ceea ce îl transforma intr-unul dintre cei mai mari investitori globali. (Sursa: CNBC)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 8.70 RON ( -0.57% ) MCap 216M P/E -10.05

ROCA Investments, acționarul majoritar al holdingului specializat in materiale de construcții, ROCA Industry, a înregistrat creștere pentru al șaselea an consecutiv in 2023, evaluarea companiei ajungând la 81.6 mil. EUR (+4.5% vs 2022). Cifra de afaceri cumulata a companiilor din portofoliul grupului a atins 345 mil. EUR in 2023, in timp ce profitul operațional a ajuns la 12 mil. EUR. In cei 6 ani de activitate, ROCA Investments a finalizat 25 de tranzacții si a realizat 2 exit-uri importante. (Sursa: Financial Intelligence)

OMV Petrom Pret curent 0.6840 RON (0.59% ) MCap 42.6B P/E 10.5758

OMV Petrom a anunțat ca este gata de începerea testelor, la Rafinăria Petrobrazi, a unei instalații inovatoare de captare si utilizare a carbonului. Testele vor începe din luna iunie si vor dura 4 luni. Proiectul, finanțat de Comisia Europeana prin programul Orizont 2020, se va desfășura in 3 tari: Danemarca, Romania si Grecia si are ca scop captarea si transformarea carbonului in materii prime cu utilizare directa in industrie. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Pret curent 166.32 USD (0.27% ) MCap 2.62T P/E 27.67

Livrările de smartphone-uri Apple in China s-au prăbușit cu 19% in primul trimestru, marcând cea mai slaba performanta din 2020. Cota sa de piața a scăzut la 15.7%, plasandu-se chiar deasupra Huawei, care a urcat la 15.5% in urma unei creșteri a vânzărilor cu 70%. Apple a căzut pe locul al treilea, după Vivo si Huawei, afectata de concurenta puternica si de cererea scăzută de înlocuire in segmentul high-end. (Sursa: Reuters)

Spotify Technology Pret curent 312.23 USD (14.69% ) MCap 58.4B

Spotify a anunțat ca numărul de utilizatori activi lunari (MAU) a crescut cu 19%, dar nu a depășit nici propriile previziuni, nici așteptările analiștilor, ajungând la 618 milioane in loc de 631 de milioane. In ciuda acestui fapt, numărul abonaților premium a crescut cu 14%, ajungând la 239 de milioane, aliniindu-se la estimări. Masurile de reducere a costurilor, inclusiv disponibilizările si reducerea cheltuielilor de marketing, au îmbunătățit marjele, cele brute crescând de la 25.2% la 27.6%. Veniturile au crescut cu 20%, la 3.64 mld. EUR, depășind așteptările. Spotify anticipează o noua îmbunătățire a marjelor si venituri mai mari in următorul trimestru. (Sursa: Reuters)

Pepsico Inc Pret curent 172.41 USD ( -2.30% ) MCap 236B P/E 29.93

PepsiCo a raportat venituri si profituri trimestriale care au depășit așteptările analiștilor, obținând venituri de 18.25 mld. USD (+2.3% vs T1 2023) si un profit pe acțiune de 1.48 USD (+5.7% vs T1 2023), susținute de vânzările internaționale puternice, in ciuda performantelor mai slabe din America de Nord. Compania s-a confruntat cu provocările generate de retragerea de la vânzare a cerealelor si batoanelor Quaker Foods din cauza unei potențiale contaminări cu salmonella, care a afectat semnificativ volumul diviziei Quaker Food din America de Nord. Pepsi si-a reiterat perspectivele pozitive pentru întregul an 2024, asteptandu-se ca veniturile organice sa crească cu cel puțin 4%, iar profitul pe acțiune, in moneda constanta de baza, sa crească cu cel puțin 8%. (Sursa: CNBC)

United Parcel Service Inc Pret curent 147.74 USD (1.64% ) MCap 128B P/E 12.79

United Parcel Service (UPS) a raportat profituri peste estimări pentru primul trimestru, in ciuda cererii reduse de livrare a pachetelor mici. Compania, care a eliminat 12,000 de locuri de munca pentru a reduce costurile, a văzut acțiunile crescând cu 3.5% înainte de piață. In timp ce volumele interne si internaționale au scăzut, concentrarea pe sectoarele cu marje mari de profit, cum ar fi logistica medicala, a ajutat. Cu toate acestea, veniturile au fost sub așteptări. (Sursa: Reuters)

