Profită de reducerile de Black Friday pentru a-ți dota mașina cu accesorii auto pentru iarnă

Posesorii de masini au un motiv in plus de bucurie de Black Friday. Acestia se pot bucura de reduceri accesorii auto pentru a-si echipa corespunzator masina pentru sezonul de iarna si nu numai.

Cu ocazia reducerilor specifice de Black Friday poti achizitiona accesorii auto ieftine care sa te ajute sa treci cu bine peste sezonul de iarna, sa circuli in siguranta si confortabil, in acelasi timp.

De Black Friday cumpara accesorii pentru deszapezire

Nu lasa prima zapada sau primul inghet sa te ia pe nepregatite. Desi iarna este motiv de bucurie pentru multe persoane, pentru soferi, zapada reprezinta o adevarata provocare. Aceasta trebuie indepartata de pe masina inainte de a pleca la drum, prin urmare trebuie sa fii pregatit cu cele necesare. Vei avea nevoie de matura, lopata si racleta. Cu ajutorul unei maturi cu coada lunga vei putea da jos zapada de pe capota. De lopata ai nevoie pentru a da la o parte zapada de langa masina, iar de racleta pentru a curata zapada si gheata de pe geamuri.

Pentru ca procesul de deszapezire sa fie mai facil poti achizitiona o racleta auto electrica. Aceasta se incalzeste si topeste cu usurinta gheata de pe parbriz.

Nu ai camera auto? Profita de ofertele de Black Friday

Pericolul de accidente creste in timpul iernii, din cauza zapezii si a poleiului. Prin urmare, daca nu ai inca o camera auto pentru masina este momentul sa achizitionezi una. Alegand o camera auto de Black Friday beneficiezi de reduceri importante. In plus, o camera auto este deosebit de importanta pentru a demonstra ca nu esti vinovat pentru un anumit accident, sau chiar pentru a reclama alti soferi din trafic care nu respecta legea.

Iar daca esti pasionat de calatorii, o camera video auto profesionala este ceea ce ai nevoie, pentru a surprinde peisajele superbe din timpul calatoriilor.

Simte-te confortabil in propria masina, fara sa ingheti

Sistemul de climatizare nu mai face fata? Sau este defect si nu poate fi reparat? Atunci este important sa achizitionezi o aeroterma electrica pentru masina ta. Aceasta va crea o atmosfera placuta in masina astfel incat sa te simti confortabil si sa nu ingheti.

Alte accesorii auto pentru masina, la reduceri de Black Friday

Pe langa accesoriile pentru deszapezire si aeroterma, care iti vor usura zilele de iarna, mai ai nevoie si de alte accesorii auto pentru interiorul masinii. Husele pentru scaune, dar mai ales husele cu incalzire electrica, sunt cele mai utile in sezonul rece.

Cabluri de pornire

Cablurile de pornire nu ar trebui sa-ti lipseasca indiferent de anotimp. Este bine sa ai in permanenta, in masina, cabluri de pornire, deoarece nu poti sti niciodata cand ai nevoie de un impuls pentru a putea porni masina.

Anvelope auto iarna

Anvelopele de iarna sunt obligatorii in sezonul rece. Acestea sunt extrem de importante, nu doar pentru a te feri de amenzi, dar mai ales pentru a putea circula in siguranta.

Potrivit legii, orice autoturism trebuie sa circule echipat corespunzator cu anvelope reglementate prin lege, in timpul iernii.

Prin urmare daca nu ai inca un set de anvelope de iarna este momentul sa-ti cumperi unul. Iar daca doresti sa scapi de grija schimbarii anvelopelor de doua ori pe an, poti alege anvelope allseason.

Nu este deloc dificil sa achizitionezi anvelope de iarna. Tot ce trebuie sa stii este seria acestora, care este inscriptionata atat in cartea masinii cat si pe anvelopele actuale. Vei vedea o serie de tipul 245 35 R15, unde 245 reprezinta latimea exprimata in milimetri, 35 reprezinta inaltimea (exprimata in procent din latime), iar R15 este diametrul interior al anvelopei. In plus, atat anvelopele de iarna. Cat si cele allseason, trebuie sa aiba inscriptionate literele M si S, precum si un fulg de zapada. Litera M vine de la "Mud" care in engleza inseamna "noroi", iar S vine de la "Snow", care inseamna "zapada". In lipsa acestor simboluri, anvelopele nu sunt reglementate prin lege si risti sa iei amenzi usturatoare.

