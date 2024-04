Rata șomajului se menține la 5.6% la finalul anului 2023 – TradeVille

Volumul Cifrei De Afaceri Din Serviciile Prestate, In Creștere

In primele 2 luni ale anului 2024, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației a crescut, ca serie bruta, cu 1.5% si cu 1%, ca serie ajustata sezonier, fata de aceeași perioada a anului trecut. Printre principalele segmente care au influențat creșterea se numără activitățile de spălare si curățare ale articolelor textile (+6%) si activitățile recreative (+4.6%). (Sursa: INS)

Rata Șomajului Se Menține La 5.6% La Finalul Anului 2023

In anul 2023, rata de ocupare a forței de munca a fost de 63%, in scădere cu 0.1 puncte procentuale fata de anul anterior. Mediul urban a înregistrat o rata de ocupare de 68.6%, peste rata de ocupare din mediul rural, care s-a ridicat la doar 57.1%. In ceea ce privește șomajul, la finalul anului 2023 acesta s-a menținut la 5.6%, nivel înregistrat si la finalul anului 2022, cel mai ridicat nivel fiind in continuare in rândul tinerilor cu vârste cuprinse intre 15-24 ani (21.8%). (Sursa: INS)

Rata Inflației, In Japonia, Încetinește La 2.6%

Inflația de baza din Japonia, ce exclude preturile la alimente si energie, a încetinit in martie, Indicele Preturilor de Consum (“IPC”), la nivel național, ajungând la 2.6%, de la 2.8% in luna februarie, in timp ce indicatorul mai larg al preturilor a scăzut sub 3%, pentru prima data in ultimul an. Analiștii considera deprecierea yenului si creșterea prețului petrolului drept factori care complica deciziile de politica monetara ale Băncii Centrale. Este posibil ca BOJ sa mențină ratele dobânzilor la ședința din 26 aprilie, pe fondul preocupărilor legate de inflația scăzută. Guvernatorul BOJ subliniază importanta unei inflații stabile si a creșterii salariale pentru normalizarea politicii. (Sursa: Reuters)

Ads

Evoluția Bursei Pe Fondul Conflictului Din Orientul Mijlociu

Prețul petrolului a crescut cu peste 3% după ce Israelul a efectuat un atac militar împotriva Iranului, stârnind temeri privind un conflict mai amplu in Orientul Mijlociu. Activele de refugiu, precum aurul si yenul, au înregistrat, si ele, creșteri. Indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 2.65%, in timp ce Kospi si Hang Seng Index, principalii indicatori ai burselor din Coreea de Sud si Hong Kong, au marcat scăderi de 1.63%, respectiv de 1.05%. (Sursa: CNBC)

2B Intelligent Soft Pret curent 11.70 RON (0.86% ) MCap 159M P/E 12.22

Pe data de 19 aprilie, Bento a încheiat cu succes o oferta de 700,000 de acțiuni ordinare printr-un plasament privat accelerat. Aceste acțiuni au fost disponibile pentru un grup restrâns format din maxim 149 de investitori, iar in cadrul ofertei s-au vândut in total 512,007 de acțiuni. Societatea nu va incasa niciun venit ca urmare a ofertei, aceasta având la baza motivele personale ale acționarilor vânzători, nelegate de performanta companiei. (Sursa: BVB)

Ads

Hidroelectrica Pret curent 131.8 RON ( -0.15% ) MCap 59.2B P/E 9.4

Hidroelectrica a scos la licitație lucrările pentru finalizarea centralei Nevoiașul 2, parte a amenajării hidrotehnice Siriu-Surduc din județul Buzău, cu termen pana pe 30 mai. Valoarea contractului este de 178 mil. RON (35 mil. EUR). Noua centrala ar urma sa fie echipata cu un hidroagregat tip Francis, de 55 MW si, odată finalizata, ar urma sa producă aproximativ 150 GWh de energie electrica anual. In alte știri, in urma vizitei de lucru in Emiratele Arabe Unite, Hidroelectrica si Abu Dhabi Future Energy Company PJSC- Masdar au ajuns la un acord sa extindă scopul Societății Mixte (Joint Venture Company – ‘’JVC’’) ce urmează a fi înființată, astfel încât acesta sa includă realizarea de proiecte solare fotovoltaice onshore si flotante, precum si implementarea de sisteme de stocare a energiei in baterii, in condiții de exclusivitate tehnologica, pentru o perioada de 3 ani. (Surse: Economica.net;BVB;BVB;BVB)

Ads

Aerostar Pret curent 9.28 RON (0.00% ) MCap 1.41B P/E 15.19

Aerostar a raportat o cifra de afaceri de 506 mil. RON, la finalul anului 2023, in creștere cu 9% comparativ cu anul anterior. Aproximativ 81% din cifra de afaceri este reprezentata de vânzările la export. Veniturile totale s-au ridicat la 557.9 mil. RON, in creștere cu 12% fata de 2022, in timp ce profitul net a atins 93 mil. RON, de la 90 mil. RON in 2022. In alte știri, Aerostar a hotărât, in cadrul AGA, repartizarea sub forma de dividend a 32 mil. RON din profitul net, cu un dividend brut de 0.21 RON/unitate si un preț de tranzacționare de 9.2 RON, ceea ce se traduce intr-un randament de 2.3%. (Surse: BVB;BVB)

Apple Inc. Pret curent 164.96 USD ( -1.25% ) MCap 2.58T P/E 27.31

In urma ordinului guvernului chinez, care invoca preocupări pentru securitatea națională, Apple a eliminat WhatsApp si Threads, ambele deținute de Meta Platforms, din App Store-ul sau din China. Alte aplicații Meta, precum Facebook, Instagram si Messenger sunt încă disponibile. WhatsApp si Threads sunt însă disponibile in App Store-urile altor tari, astfel ca utilizatorii chinezi, cu conturi iCloud din acele tari, le pot accesa. (Sursa: Reuters)

Ads

L'oreal Pret curent 445.75 EUR (5.23% ) MCap 239B

Acțiunile L’Oreal au crescut cu 5% vineri, gigantul francez al produselor cosmetic depășind așteptările cu o creștere puternica a vânzărilor in primul trimestru. Aceasta este cea mai mare creștere a cotației din ianuarie 2023 încoace. Vânzările au crescut cu peste 12%, atât in America de Nord, cat si in Europa, susținute de gama de produse de masa si de produsele dermatologice, care au compensat vânzările mai slabe din segmentul de lux. (Sursa: Reuters)

Shopify Inc Pret curent 70.13 USD (0.89% ) MCap 88.1B

Shopify primește un upgrade de la Morgan Stanley, care anticipează ca acțiunile ar putea creste cu peste 20% in următoarele 12 luni, pana la 85 USD. “In ciuda întrebărilor legate de durabilitatea extinderii marjei operaționale a Shopify după rezultatele din T4, credem ca așteptările investitorilor au corectat excesiv cotația, iar comentariile care indica o expansiune modesta a numărului de angajați in anul fiscal 2024 lasă încă loc pentru o majorare suplimentara a profitului net ca urmare a creșterii cifrei de afaceri si a creșterii fluxului de numerar”, au spus analiștii. Acțiunile Shopify au scăzut cu 11% in 2024. (Sursa: CNBC)

Ads

TESLA INC. Pret curent 149.79 USD ( -0.09% ) MCap 466B P/E 38.25

Tesla a rechemat aproape 3,900 de camionete Cybertruck pentru a revizui sau înlocui pedalele de accelerație care ar putea sa se deplaseze, crescând riscul de accident. Compania a primit doua reclamații de la clienți legate de aceasta problema si va repara pedalele fără costuri. CEO-ul Elon Musk estimează ca va dura intre 12 si 18 luni pentru ca Tesla sa asambleze Cybertruck-urile, si a avertizat ca nu va atinge o rata de producție de 250,000 de camionete pana anul viitor. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

...citeste mai departe despre "Rata șomajului se menține la 5.6% la finalul anului 2023 – TradeVille" pe Ziare.com

Ads