Cum să alegi trotinetă electrică potrivită nevoilor tale

Trotinetele electrice sunt din ce in ce mai populare, deoarece ii ajuta pe utilizatori sa se deplaseze cu usurinta prin traficul infernal din Bucuresti si marele orase, fara sa astepte minute in sir pe soselele blocate. Sunt excelente pentru a te deplasa la serviciu si inapoi, cand vremea o permite.

Acestea ofera confortul dorit si, spre deosebire de bicicleta, nu este nevoie sa pedalezi.

Atunci cand doresti sa cumperi o trotineta electrica este important sa iei in considerare nevoile personale, deoarece trotinetele electrice sunt disponibile intr-o gama larga de dimensiuni. Totul depinde de preferintele tale si se scopul pentru care doriti sa o utilizezi.

Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le iei in considerare atunci cand doresti sa cumperi o trotineta electrica.

1. Dimensiunea motorului

Motoarele trotinetelor electrice se masoara in wati. Acestea incep de la 200 de wati si cresc pana la peste 5000 de wati. Marimea motorului unei trotinete este importanta pentru ca, practic, dicteaza cata putere are trotineta. Puterea afecteaza capacitatea trotinetei de a accelera si de a urca pe soselele in panta. De exemplu, 250 de wati sunt suficienti pentru a te deplasa pe teren plat, dar iti trebuie un motor mai puternic pentru a merge pe teren in panta.

2. Autonomie

Toate trotinetele electrice au o autonomie anuntata de producator. Aceasta este data pentru o incarcare completa. Cu cat planuiesti sa faci un drum mai lung, cu atat ai nevoie de o autonomie mai mare. De asemenea, cand achizitionezi o trotineta electrica este important sa alegi una cu o autonomie mai mare decat ai nevoie, deoarece autonomia anuntata de producator este data pentru deplasarea pe un teren plat.

3. Viteza maxima

Viteza difera de la un model la altul. O viteza de 20-25 km/h este suficienta pentru majoritatea scopurilor. Chiar daca exista trotinete electrice care ajung pana la 40-60 km/h, asta nu inseamna ca este mai practica, ci doar mai scumpa.

De asemenea, daca doresti sa cumperi o trotineta electrica copii, este important sa alegi una cu o viteza cat mai mica.

4. Greutatea persoanei care o utilizeaza

Este important sa stii ca trotinetele electrice suporta doar o anumita greutate. In general greutatea maxima suportata este de 100-120 de kg. Persoanele care au o greutate mai mare, trebuie sa aleaga o trotineta electrica mai mare, mai puternica si cu un motor mai performant.

5. Suspensie

Suspensia este de multe ori ignorata, insa este deosebit de importanta. Multe trotinete au suspensie fie pe rotile din fata, fie pe cele din spate, fie pe ambele roti. Suspensia este importanta daca intentionati sa mergeti pe un teren accidentat si drumuri in panta. Este, de asemenea, utila pentru a merge pe distante lungi, deoarece face ca utilizarea trotinetei sa fie mai confortabila.

6. Frana

Frana este, in mod evident, un element de siguranta important pentru o trotineta electrica. Exista multe tipuri de frane, insa franele cu disc sunt, de obicei, cea mai eficienta optiune. Franele cu disc constau dintr-un disc metalic atasat la anvelopa. Pentru a activa frana, trebuie doar sa apesi o maneta de pe ghidon. Franele pe disc sunt recomandate deoarece sunt fiabile si iti permit sa te opresti rapid.

