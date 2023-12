Horia Cardoș (Agroland) la Quarterly Report: ”Putem să fim optimiști privind agricultura în România”

Horia Cardoș, directorul general al Agroland Business Systems, a vorbit în cadrul celei de-a doua ediții a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, despre rolul important jucat de capacitatea companiei sale de a se adapta diferitelor crize apărute de-a lungul ultimilor ani.

Horia Cardoș a povestit cum a creat și alte sectoare de activitate pentru a nu fi expuși pe un singur sector. În plus, a oferit date privind producția înregistrată.

”Îmi amintesc că acum 4 ani discutam cu Tradeville pentru prima emisiune de obligațiuni care urma să apară în 2020. Întâmplarea a făcut ca această primă emisiune de obligațiuni să o lansăm pe 6 martie 2020, odată cu pandemia globală de COVID. Am avut puține emoții, eu personal, dar se pare că investitorii au avut încredere în noi încă de atunci. Ce s-a întâmplat de atunci cu planurile noastre, pot să vă spun că am încercat să ne schimbăm, să ne adaptăm.

Amintiți-vă, în 2020, la început, a fost criza COVID, după aceea a fost criza economică, în februarie 2022 a început războiul din Ucraina, în 2023 criza energetică, creșterea costului finanțării, impactul cerealelor din Ucraina asupra țărilor din Europa de Est. Și atunci, în decursul acestor 4 ani, am decis să evoluăm de la planul nostru în a dezvolta o rețea, care deja exista, de 250 de magazine în zona de hobby farming, grădinărit și animale de companie. Am încercat să creăm și alte verticale astfel încât să nu fim atât de expuși pe un singur sector, ceea ce s-a dovedit în acești ani că este cel puțin periculos. Și atunci, în afară de retail, am dezvoltat zona de agri business, am dezvoltat zona de producție de food prin achiziția platformei de la Mihăilești, vă amintesc că astăzi avem producție peste 250.000 de găini, producem peste 6 milioane de ouă pe lună, și mai avem și divizia de producție de hrană pentru animale, două fabrici de furaje și o fabrică de hrană pentru animale de companie”, a explicat Horia Cardoș.

Directorul general al Agroland a vorbit și despre cum au fost afectate în ultimul an diferite divizii, însă a punctat și aspectele pozitive, segmentele unde compania a profitat de prețurile bune. Mai mult, a adăugat că întotdeauna încearcă să contureze viitorul în mod prudent, să ia în calcul eventualele crize ce pot urma.

”Așa că pot să vă zic din experiența ultimului an că avem divizii care sunt afectate, cum este divizia de agri business, cu fermierii noștri care sunt afectați de prețurile joase ale cerealelor, dar în același timp, pe zona de producție de hrană pentru animale de fermă, de furaje, precum și pe animale de companie, ne bucurăm că avem parte de prețuri foarte bune.

La fel, zona de producție în zootehnie poate să profite și profită de prețurile scăzute ale cerealelor. Așa că din partea noastră, celor care conducem companii, precum și a investitorilor, este prudent să ne imaginăm un viitor în care crizele se vor succeda. Așa cum cei care urmăresc cifrele la nivel global, ne așteptăm la crize financiare, la crize în zona de consum, și acestea cu siguranță vor afecta diverse domenii.

Ceea ce am încercat noi la Agroland a fost să construim un business care să funcționeze tocmai în acest gen de scenarii. Dacă una sau două divizii de ale noastre pot să fie afectate la un moment dat, celelalte divizii să funcționeze cu succes. Credem că rezultatele din acest an, dar mai ales din anul următor, vor arăta că am avut dreptate în acest gen de strategie”, a mai spus Horia Cardoș.

Horia Cardoș a încheiat spunând că urmează ”provocări interesante”, însă compania Agroland este pregătită în acest sens.

”Este clar pentru mine că ne așteaptă provocări interesante. Față de crizele trecute, când provocările aduceau și multe oportunități, credem că unele provocări vor fi seismice și anumite sectoare vor avea foarte mult de suferit. Dar România este totuși o țară cumva la mijlocul distanței între o țară în dezvoltare și o țară dezvoltată. Avem foarte mult de lucru și dacă e să vorbim de zona de agricultură, de zona alimentară, noi, producătorii din România, fie că vorbim de fermieri, fie că vorbim de procesatori, avem o piață imensă pe care încă astăzi nu suntem în stare să o servim, și anume piața consumatorilor români. Deci aș putea spune că dincolo de provocările care ne așteaptă pe termen scurt și mediu, cred că putem să fim optimiști în ceea ce privește agricultura în România, industria alimentară în România și partea de retail specializat.

Vizitez destul de mult ce se întâmplă, competitori sau alți jucători de pe piețele europene care activează pe aceleași segmente ca și Agroland și vedem o dezvoltare atât pe zona de hobby farming, hobby gardening, pe creșterea animalelor de companie. Din fericire, suntem în acest business, credem că suntem pe drumul bun și, așa cum spuneam, privim cu un optimism moderat, dar am văzut în ultimii 3-4 ani că contextul economic se poate schimba din cauza contextului geo-politic în primul rând de la o zi la alta, așa că credem că noi, ca și conducători de companii, trebuie să fim pregătiți. Și noi, la Agroland, suntem pregătiți”, a concluzionat Horia Cardoș.

(Momentul Agroland poate fi urmărit între 3:20:35 și 3:28:33)

