Opt din zece români preferă să cumpere online pentru a câștiga timp, peste media din Uniunea Europeană, într-o țară profund divizată între urban și rural, între adopție foarte ridicată a tehnologiilor noi de plată și un scepticism ridicat față de utilizarea largă a metodelor de plată digitale. Sergiu Cone, analist pe segmentul plăților electronice, fost director executiv al Asociației de Plăți Electronice din România și organizator al Conferinței Internaționale Banking 4.0, explică în cadrul emisiunii Business Focus de la Ziare.com unde se întâlnesc cele două discursuri pe piața românească și cum deși țara noastră este printre cele mai fertile medii de creștere a plăților online, numerarul va rămâne un pilon de nestrămutat.

„Datele cele mai recente arată că am ajuns la 9,8 miliarde de euro în volumul comerțului electronic în România, numai că această sumă care pare imensă este dată atât de plăți online cu cardul, cât și de plăți „cash on delivery” sau alte modalități. Îmbucurător este că, față de anii trecuți, acest cash on delivery a scăzut foarte mult, dar în continuare rata acestei metode reprezintă aproape 40%, ceea ce înseamnă că aceste volume de circa 10 miliarde de euro nu reprezintă un comerț online „pur sânge”, adică am comandat online și plătesc online. Vorbim de o pondere de cel puțin 4 din 10 români care preferă să comande online și să încheie acest flux cu plata la livrare, prin curier sau easyboxuri”, a explicat Sergiu Cone încă de la începutul discuției.

Este mult mai bine în ceea ce privește comerțul online ca plata să fie făcută tot online, indică specialistul. „Astfel, lucrurile nu ar fi făcute pe jumătate, explică Sergiu Cone, și s-ar putea evita și cheltuieli suplimentare, pentru că în general manipularea numerarului are un cost. Comerciantul trebuie să-l colecteze, să-l depună în contul bancar, supunându-se la riscuri pe parcurs. Plus că nu întotdeauna consumatorii sunt pregătiți cu bani la livrare”, punctează Cone.

România, o țară a contradicțiilor, cu o creștere enormă a plăților electronice

Potrivit BNR, în acest moment nu există o altă țară în Europa care să crească din punctul de vedere al numărului de tranzacții așa cum crește România, într-o rată de cel puțin 20% anual, un număr încurajator pentru migrarea către digital a românilor. „Eurostat spune că am crescut doar în 2023 cu 40 de puncte procentuale la acest capitol, iar din datele Visa am reținut că din perspectiva acestor creșteri, doar Ungaria, Cehia și Croația sunt mai aproape de noi, în rest conducem plutonul detașat. În România, dar și în lume, reprezentanții schemelor de plată de tipul Visa și Mastercard au reușit de la începutul perioadei pandemice să crească în câteva luni în volumele de tranzacții într-un ritm care de altminteri era prognozat pentru câțiva ani. La fel și statul român - noi până să vină pandemia nu am avut o campanie națională de promovare a plăților online. A trebuit să vină pandemia ca să vedem acele campanii cu Ghișeul.ro pentru plata impozitelor online și imediat s-a văzut creșterea explozivă a domeniului.”

Tehnologia contactless și migrarea cardurilor către telefoanele mobile, prin plățile cu ajutorul tehnologiei NFC și prin portofelele digitale au făcut un salt enorm în România ultimilor ani. Studiile arătau încă de la finele anului 2022 că 7 din 10 români foloseau telefoanele mobile pentru cumpărături și plăți online, ridicându-ne la nivelul statelor din Occident la nivelul penetrării tehnologiilor de plăți digitale – asta în contextul unei Românii cu o separare puternică între urban și rural, iar polarizarea celei mai mari părți a volumului de plăți electronice are loc în orașele mari, indică Sergiu Cone.

Circulația banilor online în România și particularitățile consumatorului român

„România are într-adevăr câteva particularități când vorbim despre circulația banilor în online și circumspecția românilor de a migra către acest mediu. O primă particularitate este dată de faptul că avem aproape jumătate din populație în rural, care prin tradiție este mai conservatoare și mai puțin deschisă către noutăți. Ca o paralelă, media europeană (n.r. a răspândirii zonelor rurale) este de 25%, deci și efortul de educație trebuie să fie de două ori mai mare pentru a convinge acest mediu că este sigur, oportun și util să faci tranzacții online.

O altă particularitate a pieței noastre este dată de faptul că nu prea au existat proiecte comune la nivelul sistemului bancar. Băncile au preferat să lucreze pe cont propriu mai mult. Spre deosebire de alte state, România nu a promovat plățile online, a trebuit să vină pandemia ca să avem doar și acele campanii cu Ghișeul.ro, care de altfel au funcționat, având în vedere că avem acum 2,1 milioane de utilizatori doar pe această platformă în 2023, unde statul încearcă să își colecteze cam toată pleiada de taxe și impozite pe care le percepe în relația cu cetățeanul.”

Doar în primele trei luni din acest an, aproape 800.000 de conturi au fost deschise, explică Sergiu Cone, punctând faptul că acele cozi interminabile de la direcțiile fiscale au început an de an să fie mai mici datorită dezvoltării platformei electronice în relația cetățeanului cu statul. Totodată, ca exemplu pozitiv de progres în segmentul plăților digitale la nivel național, analistul a mai semnalat dezvoltarea parteneriatelor public-private în domeniul transportului public, în contextul în care în 18 orașe din țară există acum modalități de plată cu cardul în mijloacele de transport în comun.

Cu toate acestea, în statisticile europene, România este pe ultimul loc în ceea ce privește gradul de alfabetizare financiară. În acest context contradictoriu, o statistică citată de Sergiu Cone din datele BNR arată că în primul semestru din 2023, românii au făcut aproape 1 miliard de tranzacții de plăți cu cardul, din care 90% sunt plăți, în detrimentul retragerilor de numerar „apropo de faptul că românul are o înclinație către a simți el cardul în portofel, pentru că așa simte el mai bine banul în portofel, îl vede cum pleacă și așa își gestionează mai bine cheltuielile. Dar din nou simt că toate aceste statistici sunt în bula urbană. În bula rurală, avem caietul, lucrurile se iau pe datorie și se notează acolo până când omul își ia salariul, ajutorul social sau pensia. Și până o să digitalizăm noi caietul, o să mai curgă multă apă pe Dunăre. De altfel, ce se încearcă acum este ducerea în mediul rural a infrastructurii care până mai ieri, costa.”

Nu va dispărea numerarul

Analistul a vorbit despre faptul că aplicațiile de tip SoftPOS, adică punctele de plată prin intermediul aplicațiilor mobile, care nu mai au nevoie de aparatură specială și sunt mai ieftin atât de implementat, cât și de gestionat la nivelul comisioanelor bancare, vor putea ajuta procesul de digitizare a micilor comercianți din mediul rural.

Cât despre parcursul numerarului și adresarea mitului dispariției sale, Sergiu Cone s-a dovedit ferm. Specialistul în plăți electronice a concluzionat că în tot acest ecosistem în dezvoltare, nu va dispărea niciodată locul pentru numerar.

„Nu există niciun risc, nu va dispărea. Și când spun asta, aduc în discuție Suedia, o țară considerată „cashless society” (n.r. societate fără cash, un concept economic în care tranzacțiile financiare de orice fel se execută electronic, iar banii în format fizic au fost scoși din uz și digitalizați). Până și acolo s-au luat măsuri de ordin legislativ, pentru că există persoane care fie nu pot, nu știu sau nu vor să acceseze zona aceasta digitală și nu le poți impune, pur și simplu. Apoi, inteligența artificială vine peste noi și cu bune, și cu rele, iar din punctul de vedere al migrării digitale este foarte important să fii beton în tot ceea ce înseamnă securitatea serverelor și a tranzacțiilor, pentru că altfel, dacă l-ai invitat pe om să migreze 100% online și apoi contul lui este spart și toți banii sunt furați, s-a terminat. Este o mare provocare, pentru că digitalizarea aduce o serie de avantaje, dar și această mare amenințare legată de riscurile de cybersecurity.

„Dar nu trebuie să ne facem griji, numerarul nu va dispărea”, a punctat Sergiu Cone. „Ce va putea dispărea, într-adevăr este cardul, care va putea migra în telefonul mobil, se depersonalizează și vom vedea o migrare către plățile făcute direct din cont, fără mai fie nevoie de orice alt instrument (n.r. așa-nimitul account-to-account payments)”.

