Românii au perspective sumbre cu privire la situaţia financiară personală. Peste 55% se aşteaptă la o înrăutăţire accentuată în viitor STUDIU

Un procent de 59,5% dintre romani au declarat, recent, intr-un studiu, ca situatia financiara li s-a inrautatit fata de anul trecut.

Astfel, ponderea celor afectati financiar a crescut cu 10% fata de precedentele trimestre, de la o medie de 49,4% in primele doua trimestre, rezulta din Barometrul financiar trimestrial realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

De asemenea, perspectivele de viitor sunt mai sumbre decat in prima jumatate a anului: 55,5% se asteapta ca situatia financiara sa li se inrautateasca in viitor, fata de 40,2% - media in prima jumatate a anului.

Care sunt principalele elemente care au determinat deteriorarea situatiei financiare

Preturile la utilitati (gaze, electricitate) au fost principalele elemente mentionate care au dus la deteriorarea situatiei financiare - fiind mentionate de 36,7% dintre respondenti, urmate de cresterea preturilor la produsele alimentare - 33,2% dintre respondenti si cresterea preturilor la carburanti - 20,6%.

Doar 9,4% dintre romani s-au declarat afectati de cresterea dobanzilor, in conditiile in care 40,5% dintre respondenti au declarat ca au cel putin un credit iar riscul devalorizarii economiilor este mentionat doar de 6,23% dintre respondenti.

Ingrijorarile romanilor pentru perioada urmatoare

Ingrijorarile pentru perioada urmatoare sunt legate de evolutia preturilor la utilitati - gaze si electricitate - pondere de 24,5%, urmate de cresterea preturilor de consum (18,7%).

Conflictul din Ucraina si pandemia au coborat in topul ingrijorarilor, doar 8,83% dintre respondenti (vs 19,8% la valul din primul trimestru) au indicat razboiul din Ucraina ca ingrijorare, in timp ce pandemia este motiv de ingrijorare doar pentru 6,06% dintre respondenti (vs 16,3% in T1).

Nivelul ridicat al ingrijorarilor legate de cresterea preturilor la utilitati este explicat de faptul ca aceste cheltuieli au o pondere ridicata in bugetul lunar al familiilor.

In medie, cheltuielile cu locuinta au o pondere de 35% in bugetul lunar al familiilor. Insa pentru 40% dintre respondenti, cheltuielile cu locuinta reprezinta mai mult de 40% din bugetul lunar, iar pentru 13,7% - o pondere de peste 60%.

Ratele la credite au o pondere de 27% in bugetul lunar al celor care s-au imprumutat (40,5% din totalul respondentilor), iar gradul mediu de indatorare se mentine la un niv

