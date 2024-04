Subiectul despre care alianța de guvernare evită să vorbească în an electoral: „O situație mult mai gravă decât s-a anticipat”

Bugetul României a ajuns într-o stare critică, avertizează din ce în ce mai mulți economiști. Sarabanda scumpirilor pe bandă rulantă, majorarea taxelor și a impozitelor reflectă cel mai fidel acest lucru, potrivit specialiștilor.

Radu Nechita, profesor universitar la „Babeș-Bolyai”, face referire la modificarea impozitului pe proprietate, la comanda alianței PSD+PNL.

„Când guvernele măresc sau anunță că măresc impozitele într-un an electoral, asta poate însemna fie un copleșitor sentiment de responsabilitate combinat cu o sinceritate absolută în fața unei situații bugetare fără ieșire, fie că politicienii respectivi speră că măsura le va aduce mai multe voturi decât cele pierdute - de exemplu în cazul impozitelor ‘pe bogați’, ‘pe multinaționale’, ‘pe supraprofituri’, ‘pe vicii’ etc.).

Prima variantă este formularea preferată a departamentelor de comunicare ale partidelor și guvernelor, fiind crezută doar de cei ce cred în responsabilitatea și sinceritatea politicienilor. Cea de-a doua variantă este realitatea de zi cu zi a consultanților electorali ai politicienilor.

Cei care sunt sceptici cu privire la sinceritatea și responsabilitatea clasei politice vor interpreta creșterile de impozite anunțate ca fiind un simptom al disperării în fața unei situații bugetare mult mai grave decât anticipate și a cărei soluționare nu mai poate fi amânată până după alegeri”, a comentat Radu Nechita, pentru Ziare.com.

Din 2025, impozitele pe proprietate vor fi recalculate, deci nu vor mai fi stabilite în funcție de suprafață, ci în funcție de „valoarea imobilului” respectiv.

„Având în vedere că procentul de proprietari din țara noastră este unul dintre cele mai ridicate din lume, creșterea impozitelor pe proprietate este un pariu riscant în termeni de voturi, chiar dacă măsura va fi ‘împachetată’ ca fiind echitabilă sau împotriva ‘celor cu vile de milioane de euro’”, a mai declarat profesorul universitar.

Bugetul României, într-o situație critică. Povara, tot pe umerii cetățenilor

Echipa „Ciolacu-Ciucă” este panicată, lasă de înțeles profesorul universitar. Cel mai probabil, majorările de taxe și impozite aplicate deja, „este posibil să fi condus la încetinirea activității economice”.

„Interpretarea informațiilor pe care le dețin este că discutarea acestei măsuri este un simptom al gravității situației bugetare. Exact cum au avertizat economiștii serioși și rezonabili, cheltuielile publice au continuat și continuă să crească fără noimă, mai repede decât crește bogăția produsă în țară, iar creșterile de impozite nu au adus colectarea visată de politicieni, ba mai rău, este posibil să fi condus la încetinirea activității economice, la închideri de firme, la trecerea parțială în economia subterană și poate chiar la reducerea încasărilor bugetare”, a mai punctat economistul.

Puterea, trasă la răspundere de opoziție

După patru ani de la ultimele alegeri, trăgând linie, românii au sărăcit, avertizează Dan Tănasă, de la AUR.

„(...) Contextul economic nu doar că nu s-a schimbat, ci s-a înrăutățit. Salariile românilor nu s-au dublat, pensiile nu s-au triplat, veniturile sunt, practic, asemănătoare. În schimb, de doi ani au crescut taxele, impozitele, prețul serviciilor, totul.

Cum s-au tradus toate acestea în viața de zi cu zi a românilor? Printr-o creștere a poverii fiscale, printr-o sărăcire a familiilor de români. Românii sunt azi mai săraci ca în urmă cu doi ani”, a declarat Dan Tănasă, pentru Ziare.com.

„Impozite triple pentru proprietarii de imobile”

În opinia deputatului partidului de opoziție, 2025 va fi un an extrem de dificil pentru români, asemănător cu perioada din urmă cu 15 ani, marcată de sărăcie extremă.

„Ceea ce se va întâmpla în 2025 este exact fenomenul asupra căruia am atras atenția în ultimele săptămâni: anul post-electoral 2025 va fi repetarea anului 2010! După alegeri, dacă ar rămâne la putere, PSD-PNL vor face tot ce știu mai bine: vor crește dările pe care românii le vor avea de plătit, vor tăia pensii, salarii și investițiile din sectorul public. Deja sună sumbru întreg anul 2025 doar când vorbim despre impozitele pentru locuințe. Așa cum ați prezentat și în materialul dumneavoastră, impozitul pentru un apartament cu două camere de 50 mp construit într-un bloc nou va fi de trei ori mai mare decât în prezent. Este aberant. S-au triplat cumva veniturile românilor peste noapte sau le vor tripla? Evident că nu! Nici măcar nu știu dacă vor majora pensiile în toamnă.

Nu putem fi de acord ca pe spatele românilor să fie aruncată întreaga povară. Oare nu este suficientă povara prețurilor majorate, a ratelor tot mai mari, a facturilor uriașe la energie? Este inacceptabil ca incompetența actualei guvernări să fie plătită tot de români. Dacă nu au bani la bugetul de stat, la bugetele locale nu este din vina românilor, ci este din vina lor, a celor care au guvernat România de 35 de ani.

În loc să se gândească la majorări de impozite și de taxe, cei de la guvernare ar trebui să vină cu soluții pentru reducerea inflației, pentru reducerea cheltuielilor de la stat, pe care, apropo, le tot taie de doi ani, dar nu prea le iese.

Vă aduc aminte că, în luna decembrie 2021, atât premierul Ciolacu, cât și partenerii săi de coaliție, reprezentanții PNL, se băteau cu pumnul în piept că nu vor fi majorate taxele și impozitele pe care românii le vor plăti. De la zero taxe în guvernarea PSD-PNL am ajuns la o guvernare numai cu taxe noi sau majorate. Lăsați, stimați guvernanți, propaganda politică și faceți-vă treabă! V-ați asumat guvernarea țării, atunci guvernați și veniți cu măsuri pentru oameni, nu împotriva lor!”, a mai comentat purtătorul de cuvânt al AUR, pentru Ziare.com.

Un nou val de creșteri de taxe și impozite în 2025, avertizează opoziția: „Guvernul nu-și dorește să sprijine mediul privat, ci să ia cât mai mulți bani”

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei din partea USR, amintește de promisiunile PSD+PNL făcute în ultimii ani, prin care au transmis că „taxele și impozitele nu vor fi mărite”.

„(...) Taxele și impozitele au crescut atât de mult pentru că au crescut cheltuielile. Apoi, cei din guvern se plâng că ne îndatorăm și spun că trebuie să creștem taxele. Soluția era să scadă cheltuielile, pe care tot ei le-au crescut. Dar ei nu vor să facă asta, pentru că asta afectează grupurile lor de interese. Nu se ating de ele, deci trebuie să crească taxele. Ce ne arată asta? Că lor nu le pasă de mediul privat, ci doar de funcționari, de toate agențiile pe care le au în subordonare. Guvernul nu-și dorește să sprijine mediul privat, ci să ia cât mai mulți bani de aici.

Vorbim despre o continuare a acelorași politici și pentru 2025. Sunt deja trei runde de creșteri de taxe care s-au petrecut. Să ne amintim, Ciolacu și Ciucă ne-au spus că nu vor crește taxele. Ne-au mințit în față. Acum doi ani, în vară, s-au crescut taxele puternic, după care a venit o Ordonanță de Urgență a domnului Ciolacu, după care a mai venit pachetul de asumării răspunderii tot al Guvernului Ciolacu, care a trecut prin Parlament, iarăși o serie mare de creșteri de taxe și de impozite.

Am văzut ce a spus și domnul Boloș (ministrul de Finanțe al PNL). Va crește iarăși taxele și impozitele, lucru care va încetini și mai tare economia, voi fi noi falimente”, a comentat pentru Ziare.com Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, din partea USR.

Risipă la nivel guvernamental: „200 de milioane de euro pentru Netflix și Disney”. Ce soluții propune opoziția, pentru 2025

Claudiu Năsui susține că există multe perspective în ceea ce privește reducerea risipei guvernamentale. „Pilele de partid” pot fi scoase din instituțiile publice, iar „cadourile” făcute de executiv marilor companii străine, dacă sunt eliminate, pot face ca taxele și impozitele românilor să nu mai fie majorate, ci chiar reduse, a precizat fostul ministru.

„Pentru 2025 ar trebui reduse cheltuielile și, de asemenea, ar trebui redusă taxarea muncii. România are una dintre cele mai mari taxări pe muncă din toată Europa și acolo ar trebui să acționăm. Noi avem un proiect, ‘zero taxe pe salariul minim’. Asta se poate face, este al doilea an în care venim cu acest proiect, am arătat din nou, linie cu linie ce cheltuieli pot fi tăiate și scăzute. Sunt multe cheltuieli ce pot fi tăiate, prezentate în ‘bugetul alternativ al statului’: schemele de ajutoare de stat care sunt, de fapt, redistribuție de la săraci la bogați; reduci subvenția partidelor cu 90%, deci la cât era înainte să schimbe Liviu Dragnea legea; nu mai crești pensiile speciale dacă nu dai un OUG cum a făcut Emil Boc, atunci când a tăiat pensiile speciale, mai puțin magistraților; oprești PNDL-ul, care e un program de aservire a primăriilor, din partea Guvernului.

Am ajuns la 1,3 milioane de bugetari la stat, în condițiile în care populația țării scade. Administrația poate funcționa cu 800.000. Nu mai este nevoie de atât de multe agenții. De ce trebuie ca statul român să plătească la Disney și către Netflix 200 de milioane de euro, sub formă de subvenție? Sunt banii contribuabililor. Măcar să dea abonamente gratuite la toți românii, nu? Plătim sute de milioane de lei către Mercedes-Benz, deci tot de bani și impozite. Acesta nu e capitalism, ci un socialism în care clasa conducătoare face totul ca să-i fie ei bine. Bani sunt, dar prost gestionați”, a mai transmis Năsui, pentru Ziare.com.



