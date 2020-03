Kaufland le ofera angajatilor un bonus de 1,6 milioane de euro pentru efortul depus in timp de pandemie

Kaufland ia masuri pentru a-si sprijini furnizorii de produse proaspete

Kaufland a instalat geamuri de protectie la casele de marcat si benzi pentru distanta de siguranta

Kaufland si Lidl au donat 100.000 de recoltoare necesare in diagnosticarea coronavirusului

", declaraAcesta nu este singurul demers al companiei pentru a veni in sprijinul celor a caror implicare fac posibila buna aprovizionare a populatiei, Kaufland venind astfel si cu masuri de sprijin pentru partenerii sai.Din dorinta de a proteja angajatii mai vulnerabili, compania a luat hotararea ca persoanele cu varsta de peste 65 de ani si gravidele sa intre in concediu platit, daca doresc.In magazine, Kaufland a introdus masuri suplimentare de protectie a angajatilor, ce includ dotarea caselor de marcat cu geamuri de protectie, cu dispensere cu dezinfectant gratuit, manusi de unica folosinta, dezinfectarea frecventa a tuturor spatiilor comune si obiectelor de uz larg, amplasarea benzilor de semnalizare a distantei de siguranta, signalistica ce promoveaza mesajele de preventie si derularea unei campanii de responsabilizare a clientilor la cumparaturi.Echipele Kaufland au la dispozitie si o linie telefonica dedicata, pentru informarea corecta si completa.Compania se angajeaza sa ia toate masurile necesare pentru a proteja siguranta colegilor si a clientilor, in linie cu evolutia situatiei actuale.Clubul Fermierilor Romani pentru Agricultura Performanta saluta si isi exprima aprecierea pentru initiativa Kaufland de modificarea unilaterala a termenelor de plata contractuale pentru furnizorii sai de produse proaspete de la 7 zile la 3 zile si pentru alte produse de la 30 de zile la 7 zile.Actiunea vine in sprijinul direct al fermierilor producatori si al procesatorilor de produse agro- alimentare, ajutand la mentinerea unui cashflow stabil al firmelor furnizor in aceasta perioada complexa din punct de vedere al resurselor materiale si financiare, facilitand totodata asigurarea stocurilor de marfa si accesul populatiei la produse alimentare.Romanii care se incumeta sa iasa la cumparaturi zilele acestea vor avea o surpriza atunci cand ajung la Kaufland: casele de marcat vor fi dotate cu geamuri de protectie din plexiglas, oamenii vor intra in grupuri restranse si beneficiaza de dezinfectant gratuit pana la iesirea din magazin.