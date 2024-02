Creștere spectaculoasă a acțiunilor Volvo Cars. Anunțul care a dus la majorare

Acţiunile Volvo Cars au crescut joi cu peste 26%, după ce producătorul suedez a anunţat vânzări mai mari şi că va înceta finanţarea subsidiarei Polestar Automotive, transmite CNBC.

Grupul a anunţat că poate preda gestionarea mărcii de maşini de lux Polestar, aflată în dificultate, acţionarului majoritar al Volvo Cars, Geely Holding din China, care deţine o cotă de 78,65% în companie, potrivit datelor LSEG.

În raportul său pentru întregul an, Volvo Cars a spus că Polestar ”intră în următoarea fază interesantă a călătoriei sale, cu un plan de afaceri consolidat şi măsuri legate de costuri”, dar compania-mamă se concentrează pe dezvoltarea Volvo Cars şi concentrarea resurselor în consecinţă.

”Prin urmare, evaluăm o posibilă ajustare a participaţiei Volvo Cars la Polestar, inclusiv o distribuire de acţiuni către acţionarii Volvo Cars. Acest lucru poate face ca Geely Sweden Holdings să devină un nou acţionar semnificativ”, a adăugat compania.

CEO-ul Volvo Cars, Jim Rowan, a declarat joi că aceasta este o ”evoluţie naturală” în relaţia dintre cei doi producători de maşini.

”Evident, am creat Polestar ca o companie separată cu mult timp în urmă şi de atunci am incubat şi am lucrat cu Polestar de câţiva ani. Acum, Polestar... au un viitor foarte interesant în faţă, au trecut de la o companie cu o maşină la o companie cu trei maşini, au apărut două maşini noi-nouţe, în scurt timp, de fapt în prima jumătate a acestui an, iar asta îi va duce pe o nouă traiectorie de creştere”, a spus Rowan.

Volvo Cars deţine aproximativ 44% din acţiunile Polestar, conform datelor LSEG, după ce a achiziţionat compania în 2015.

Ads

Marca suedeză de vehicule electrice de lux a avut probleme de când a devenit publică în iunie 2022, iar analiştii s-au îngrijorat că a devenit o consumatoare de resurse ale Volvo.

Rowan a spus că acesta este momentul potrivit pentru ca Volvo Cars să înceapă să îşi reducă participaţia la Polestar şi ”să caute finanţare în afara Volvo”.

Volvo Cars a raportat joi o creştere mai accentuată decât se aştepta a veniturilor din exploatare în trimestrul al patrulea (excluzând asocierile în participaţie şi asociaţii), care au atins 6,7 miliarde de coroane suedeze (643,83 milioane de dolari), comparativ cu 3,9 miliarde de coroane pentru aceeaşi perioadă din 2022.

Veniturile trimestriale au fost de 109,4 miliarde de coroane, faţă de 105,2 miliarde de coroane cu un an în urmă. Pentru 2023, veniturile din exploatare au urcat la 25,6 miliarde de coroane de la 17,9 miliarde de coroane în 2022, în timp ce veniturile au crescut la 399,3 miliarde de coroane de la 330,1 miliarde de coroane în anul precedent.

...citeste mai departe despre "Creștere spectaculoasă a acțiunilor Volvo Cars. Anunțul care a dus la majorare" pe Ziare.com

Ads