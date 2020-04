Sectorul turismului din Europa are nevoie de 375 miliarde de euro pentru a se redresa

"Uniunea Europeana estimeaza ca sunt necesari aproximativ 255 de miliarde de euro pentru a ajuta statele membre sa redreseze industria si aproximativ 120 de miliarde de euro pentru investitii suplimentare, pentru a-i ajuta pe operatori si antreprenori sa-si reia operatiunile", a declarat Eduardo Santander, intr-un interviu acordat duminica agentiei portugheze de presa Lusa.In timp ce sectorul turismului din Europa stagneaza, din cauza restrictiilor impuse de statele membre pentru a tine sub control pandemia, inclusiv limitarea calatoriilor intre tari, "turismul a trecut de la 100% la zero" si astazi "este redus practic la 10% din ce era", tinand cont de pierderile totale, a explicat oficialul ETC."Totul este in mod egal afectat, deoarece intregul lant valoric din turism este interconectat. De la vasele de croaziera, la alti operatori, si in special companiile aeriene, toata lumea inregistreaza pierderi masive, cu scaderi de la 45% pentru operatorii aerieni la 70% pentru hoteluri si restaurante", a explicat Santander.Acesta a estimat ca actuala criza "este reflectata in nivelul ridicat al somajului in sectorul turismului din Europa, "fiind in pericol zece milioane de locuri de munca pe continent daca situatia continua in urmatoarele luni".Cele mai afectate vor fi tarile unde turismul are un aport ridicat in PIB, precum Grecia, Portugalia, Spania si Italia, a avertizat directorul Comisiei Europene pentru Turism.Romania este membra din anul 1998 in Comisia Europeana pentru Turism (ETC) - organism nonprofit care reuneste organizatiile nationale de turism din Europa.