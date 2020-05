Numarul de rezervari pe litoral s-a triplat dupa anuntul presedintelui privind deschiderea plajelor la 1 iunie

Romanii au inceput sa rezerve atat vacante last minute pe litoral, incepand cu acest weekend, cat si sejururi in lunile iulie si august sau chiar septembrie."In ceea ce ne priveste, avand in vedere ca operam online, e foarte usor sa monitorizam reactia imediata a turistilor. Astfel, am constatat o crestere puternica a traficului pe site-ul nostru in minutele imediat urmatoare anuntului presedintelui. Dupa anunt, au inceput sa curga rezervarile, iar acest ritm s-a pastrat toata ziua de ieri si a continuat si astazi", a declarat Ionut Nedea, directorul general al Litoralulromanesc.ro.Numarul de rezervari facute in a doua jumatate a zilei de joi a fost, practic, de trei ori mai mare decat in oricare dintre zilele anterioare, iar solicitarile au venit de la romani din intreaga tara. Potrivit sursei citate, la call center-ul agentiei au sunat, dupa anuntul presedintelui, chiar si oameni care isi exprimasera anterior dorinta de a-si anula vacantele pe care le rezervasera la mare inainte de pandemie si care au revenit asupra deciziei si au hotarat sa mearga pe litoral."Ne asteptam ca tendinta de crestere sa se accentueze in urmatoarele saptamani si, cumva, dupa 15 iunie sa revenim la nivelul de anul trecut. Chiar daca va exista o presiune in ceea ce priveste cererea, tarifele nu vor fi majorate, o garantie pe care o putem oferi turistilor care-si achizitioneaza pachetele prin intermediul agentiei", a mai spus Ionut Nedea.Pentru prima jumatate a lunii iunie, in Mamaia, o camera intr-un hotel de 2 stele poate fi rezervata de la 113 lei pe noapte, la 3 stele - de la 115 lei pe noapte si la 4 stele de la 212 lei pe noapte. In celelalte statiuni, tarifele pentru o noapte de cazare pornesc de la 81 de lei pentru un hotel de 2 stele si de la 100 de lei pentru unul de 3 stele.Litoralulromanesc.ro, detinut de compania Creative Eye SRL din Constanta, cu capital integral privat romanesc, este cel mai mare retailer de vacante in statiunile autohone de la Marea Neagra, atat ca numar de turisti, cat si ca vanzari.Anul trecut a inregistrat un volum de vanzari de 30 milioane de euro, iar prin intermediul agentiei au ajuns anul trecut in statiunile romanesti de la Marea Neagra peste 200.000 de turisti. Portalul promoveaza peste 500 de structuri de cazare in 13 statiuni de pe litoralul romanesc, de la unitati de o stea pana la cele de cinci stele.