Aurul ramane o investitie atractiva, in contextul incertitudinilor politice si economice

Analiza Tradeville:

Pe de alta parte, avansul impresionant al aurului nu s-a reflectat in mod uniform in pretul companiilor miniere, acestea atingand, in urma cu mai putin de o luna, minimul ultimilor patru ani si inregistrand la scurt timp o revenire de aproximativ 100%."In contextul in care pietele financiare sunt in prezent marcate de incertitudine, iar investitorii considera instrumentele conventionale riscante, aurul ramane o investitie atractiva. Este suficient de disponibil pentru comert, dar in acelasi timp, suficient de rar pentru a fi considerat valoros si, spre deosebire de alte metale, nu este coroziv, ceea ce il face durabil.", explica Tradeville.Principalii factori care influenteaza pretul aurului sunt: rata reala a dobanzilor, masa monetara precum si incertitudinile si riscurile politice si economice. Astfel, situatia din prezent generata de criza coronavirusului creeaza cadrul perfect pentru revenirea impresionanta a aurului. Insa, raliul curent a inceput in august-septembrie 2018, cand a fost obtinut un top al randamentelor titlurilor de stat in termeni reali.In acelasi timp, cresterea masei monetare are efectul de a reduce valoarea bancnotelor din circulatie, producand inflatie si/sau reducerea dobanzilor nominale, astfel influentand pozitiv pretul aurului.De altfel, bancile centrale din toata lumea au recurs, printre altele, la programe de relaxare cantitativa pentru a combate efectele crizei provocate de pandemia Covid-19.Analistii Tradeville mai subliniaza un factor pe care investitorii ar trebui sa il ia in considerare atunci cand investesc in aur - pozitiile nete speculative ale traderilor pe contracte futures, care reflecta sentimentul pietei privind pretul acestui metal pretios.Totusi, avansul pretului aurului nu a ridicat in mod uniform si proportional pretul companiilor miniere, care au atins in urma cu mai putin de o luna, minimul ultimilor patru ani, urmand ca ulterior sa inregistreze o revenire de aproximativ 100%.Sectorul de minerit aurifer, asa cum este el reprezentat in raportul Tradeville, avea un P/E (raportul pret/castig) de aproximativ 15 pe 4 mai, comparativ cu un P/E de 20.3 pentru indicele S&P 500, ceea ce indica o posibila subevaluare a companiilor din acest sector.