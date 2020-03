Noi programe de training virtual pentru profesionistii de marketing

Cursantii vor avea astfel acces la suport interactiv suplimentar de la distanta si posibilitatea de a-si sustine examenele prin lucrari de evaluare trimise online.Cursurile virtuale vor avea loc saptamanal, incepand cu 18 mai, timp de 8 saptamani, cu sesiuni online de cate doua ore, pe langa suportul la distanta cu webinare saptamanale, lectii interactive, podcasturi si suport individual cu tutori din Marea Britanie pentru lucrarea aplicata.Programul virtual este costa 520 lire + TVA, adica aproximativ 3360 lei cu TVA inclus, pentru un modul de sase luni de training. Numarul de participanti va fi limitat, pentru a asigura calitate si interactiune celor inscrisi.Pentru a finaliza un program de certificare complet , cursantii trebuie sa parcurga si sa promoveze cu succes trei module de certificare.Evaluarea se face de catre Chartered Institute of Marketing, care asigura si certificarea internationala.Primii inscrisi vor putea finaliza un prim modul si sustine probele de evaluare in noiembrie 2020.Un program complet se poate parcurge intr-un interval cuprins intre 18 luni si doi ani.Cursurile sunt disponibile pentru Diploma Profesionala in Marketing, Diploma Profesionala in Marketing Digital si Certificatul Profesional in Marketing Digital.Pentru prima data, pe piata locala este disponibil cu suport extins Certificatul in Marketing Profesional.Acest program ofera celor aflati la inceput de cariera sau profesionistilor cu experienta in domenii colaterale: vanzari, operatiuni, procurement sau relatii cu clientii posibilitatea de a se perfectiona in marketing.Pentru a participa la training, doritorii trebuie sa indeplineasca un set de conditii de admitere legate de experienta profesionala si academica si cunostinte avasate de limba engleza.- explicaInstitutul de Marketing a construit, in cei peste opt ani de existenta, o comunitate de peste 8000 de membri si fani, cu peste 2000 de absolventi, dintre care mai mult de 500 alumni ai programelor de certificare internationala CIM.Institutul de Marketing a fost creat in parteneriat cu Oxford College of Marketing si More Marketing Solutions, pentru a oferi sprijin local in Romania, tuturor oamenilor de marketing interesati de performanta profesionala la standarde internationale prin certificari CIM (Chartered Institute of Marketing).Periodic, Institutul ofera acces la, dar sipe teme de interes din domeniu.Cei interesati pot gasi mai multe informatii pe site-ul dedicat, www.institutuldemarketing.ro , dar si pe portalul de resurse Marketing Focus, www.marketingfocus.ro Chartered Institute of Marketing (CIM) este cea mai mare organizatie profesionala in domeniu, cu peste o suta de ani de existenta, care traseaza standardele profesionale de marketing si dezvolta permanent programele de studiu in functie de dinamica pietei muncii si de cerintele venite din partea angajatorilor.