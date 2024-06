Cea mai influenta femeie de afaceri din lume

Pentru al patrulea an la rand, Indra Nooyi, presedinte si director executiv al PepsiCo, a fost aleasa drept cea mai influenta femeie din mediul afacerilor, in topul realizat de revista Fortune.

Cu vanzari de 43 de miliarde de dolari, PepsiCo a reusit sa economiseasca 300 de milioane de euro, in acest an, prin achizitionarea celor mai mari imbuteliatori ai sai, relateaza Fortune. In schimb, Nooyi a dat gres cand a luat decizia relansarii bauturilor Gatorade si Tropicana, care nu au avut mare succes la public.



Pe al doilea loc se afla presedintele si directorul executiv al Kraft Foods, Irene Rosenfeld. Datorita amplei campanii de promovare pe care a derulat-o, compania a avut un profit cu 15 procente mai mare, in 2008, in ciuda crizei economice mondiale, iar actiunile au crescut semnificativ pe bursa.



Pat Woertz, director executiv si presedinte al producatorului de produse din soia Archer Daniels Midland (AMD) este pe al treilea loc. Woertz conduce compania din 2006, iar, in ultimele 12 luni, actiunile AMD au crescut cu 15 procente la bursa. De asemenea, Woertz face parte si din consiliul director al Procter & Gamble.



Iata, in continuare, celelalte femei de afaceri din top 10, din clasamentul Fortune:



Angela Braly: Dupa ce si-a inceput cariera drept ospatarita, Braly conduce, in prezent afacerile de 61 de miliarde de dolari ale companiei de asigurari de sanatate Wellpoint, care are 34 de milioane de clienti. Din luna martie, actiunile companiei au explodat, majorandu-se cu 71 de procente.



Andrea Jung: Ca presedinte si director executiv al Avon Products, Jung a oferit mai multor milioane de femei din intreaga lume posibilitatea de a munci pe cont propriu. Doar in Statele Unite lucreaza 200.000 de persoane pentru Avon, datorita celei mai mari campanii de recrutare din istoria companiei. De asemenea, Jung face parte din consiliul director al General Electric si Apple.



Oprah Winfrey: Probabil cea mai cunoscuta realizatoare de emisiuni de televiziune, Winfrey are o avere estimata de 2,3 miliarde de dolari. Anul viitor isi va lansa propria retea de televiziune prin cablu, OWN, ce va ajunge in casele a 70 de milioane de telespectatori, desi ratingul emisiunii sale TV a scazut cu 31 de procente, din 2004.



Ellen Kullman: In luna ianuarie, a devenit director executiv al DuPont, companie ce gaseste solutii sustenabile pentru afaceri din domeniul agriculturii, nutritiei, electronicelor, comunicatiilor, constructiilor, transporturilor si industriei textile. In acest an, a restructurat compania, sperand sa reduca 1 miliard de dolari din cheltuieli.



Carol Bartz: A prelutat functia de director executiv al Yahoo acum sase luni, dupa ce a detinut pozitia similara la Autodesk. Intre timp, a reusit sa semneze o intelegere cu Microsoft, in privinta motoarelor de cautare pe Internet, pentru a lupta impotriva actualului lider in domeniu, Google.



Ursula Burns: In luna iulie, Burns, director executiv al Xerox, a devenit prima femeie de culoare cu o astfel de functie care a intrat in topul Fortune 500. Veniturile companiei au scazut in 2008, iar actiunile au scazut pe bursa, Burns avand dificila misiune de a consolida o companie care inca sufera de pe urma problemelor financiare din 2001, cand era aproape de faliment.



Brenda Barnes: A devenit director si presedinte al companiei de FMCG Sara Lee in 2005, dupa ce isi luase o pauza de sase ani.

