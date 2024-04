Vești bune pentru utilizatorii iOS! Apple vrea să introducă două opțiuni noi de culoare pentru seria iPhone 16

Apple se pregătește să aducă pe piață modelele iPhone 16 Pro și iPhone 16 Pro Max în două noi opțiuni de culoare: Desert Titanium și Titanium Grey, potrivit ultimelor informații apărute pe rețeaua socială X (fostul Twitter).

Această schimbare vine după ce modelul anterior, iPhone 15 Pro, nu a fost disponibil în varianta aurie.

Nuanța Desert Titanium (sau Desert Yellow) este comparabilă cu culoarea aurie de pe iPhone 14 Pro, în timp ce Titanium Grey (Cement Grey) ar reprezenta o revenire la populara nuanță Space Grey, care a debutat cu iPhone 6 în 2014. În ultima lansare, iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max au fost disponibile în culorile Black Titanium, Blue Titanium, Natural și White Titanium.

Ce upgrade-uri mai pregătește Apple pentru seria iPhone 16

În plus față de noile culori, Apple plănuiește îmbunătățiri semnificative pentru noua serie iPhone 16. Potrivit analistului Jeff Pu de la Haitong International Securities, modelele iPhone 16 și 16 Plus vor include 8GB de RAM, marcând o creștere față de 6GB de RAM, specificația standard a modelelor anterioare. Această actualizare ar urma să fie extinsă pentru întreaga serie, inclusiv variantele de bază și Plus, conform publicației Mac Rumors.

O altă caracteristică importantă care ar putea fi adăugată modelelor iPhone 16 și 16 Plus este suportul pentru Wi-Fi 6E. Această tehnologie, care utilizează banda de 6 GHz, oferă viteze de conexiune superioare și reduce interferențele. Până acum, această opțiune a fost rezervată doar pentru modelele Pro din seria iPhone 15.

Detalii suplimentare despre opțiunile de culoare și specificațiile tehnice ale seriei iPhone 16 Pro sunt așteptate să fie dezvăluite în lunile următoare, cu lansarea programată pentru toamna anului 2024.

