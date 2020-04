Johan Meyer (FP): Listarea Hidroelectrica nu este posibila anul acesta, ci anul viitor

"Ne mentinem parerea ca listarea Hidroelectrica nu este posibila anul acesta, ci anul anul viitor. Compania continua sa faca pasii necesari de a alege consultanti, pentru a se pregati de IPO. Desigur, o perioada mai lunga de restrictii va accentua potentialul unei amanari a listarii. Dar, dupa cum evaluam situatia in acest moment, nu anticipam o amanare majora, mai tarziu de primul sau al doilea trimestru al anului viitor. Suntem incurajati sa vedem ca managementul companiei ia masuri pentru a atinge acest obiectiv si credem ca si actionarul majoritar, statul roman, continua sa sustina listarea companiei", a declarat Johan Meyer, in cadrul unei conferinte.De asemenea, el a facut referire si la Ordinul care obliga companiile din energie sa prezinte planuri de investitii pe 5 ani precizand ca are sens in teorie, dar, in practica, "este extrem de dificil ca ele sa poata face planuri detaliate, intr-un timp foarte scurt si intr-un mediu atat de imprevizibil"."Nu ne asteptam ca ele sa isi poata lua angajamente majore fata de infrastructura, de exemplu. Orice plan trebuie sa aiba obiective economice, deci trebuie sa aiba sens din perspectiva companiei si a actionarilor sai", a spus Johan Meyer.