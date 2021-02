Criptomoneda minune: A crescut de 8 ori in numai o luna

Daca exact acum o luna, cotatia Binance era undeva sub pragul de 40 de dolari per unitate, zilele trecute criptomoneda a ajuns la 348,88 de dolari pe unitate (pe 19 februarie) crescand de peste 8 ori in decurs de patru saptamani.Cu toate acestea, la orele redactarii acestui material moneda alternativa se tranzactiona in jurul cotatiei de 270 de dolari.Daca ne uitam la capitalizarea acesteia, BNB a ajuns pe locul trei sub Bitcoin si Ethereum, cu 41 de miliarde de dolari. Cu toate acestea este la mare distanta de primele doua. Bitcoin are o capitalizare de 1,03 trilioane, in timp ce Ethereum are o capitalizare ce sare de 210 miliarde de dolari.Cresterea agresiva a pretului poate fi pusa pe seama faptului ca Binance Smart Chain (BSC) castiga foarte multa popularitate pe pietele financiare descentralizate.De asemenea si faptul ca primele doua criptomonede din piata sunt pe o crestere fara precedent a ajutat aceasta moneda alternativa, asa cum le-a ajutat si pe altele.Alte motive pentru cresterea Binance CoinPe 19 februarie, din cauza unor probleme de "congestie", cum le-au numit cei de la Binance pe Twitter , i-a lasat fara drept de trading pe cei care detineau criptomonede din "familia Ethereum". Astfel ca, pe baza speculatiilor din comunitatea Binance, tokenul a mai crescut cu inca 60 de dolari, vineri.Comisioanele foarte ridicate care se practica la Ethreum reprezinta un alt motiv pentru care Binance a crescut atat de mult in ultima vreme, mai ales ca Binance Smart Chain vine cu comisioane sensibil mai mici. Cei care au cumparat sau investit foarte mult in Binance sunt micii investitori.Potrivit expertilor, Ethereum are un sistem de comisionare destul de ciudat, astfel ca atunci cand cererea de Ethereum este foarte mare creste comisionarea pentru procesarea rapida. Din acest motiv, cu cat este mai dorit, cu atat comisioanele sunt mai mari.In urma cu doua saptamani, Binance se chinuia sa sparga nivelul de rezistenta de 150 de dolari, dupa ce anuntase o serie de proiecte pe piata financiara descentralizata, ca apoi sa cada undeva la 120 de dolari, nivel de la care s-a ridicat de aproape 3 ori in ziua de 19 februarie.Unele sunt pe val, altele se ineacaSi in timp ce Bin ...citeste mai departe despre " Criptomoneda minune: A crescut de 8 ori in numai o luna " pe Ziare.com