Centrul European de Despagubiri - CEDE 9 ani de despagubiri corecte

Companie care are in spate experienta de 16 ani in piata internationala a despagubirilor a Grupului EuCO, CEDE a pus bazele pietei de despagubiri din Romania inca din 2012. Activitatea CEDE a schimbat piata de despagubirilor din Romania, precum si legislatia si practica judiciara in domeniu. Acest lucru a dus la majorarea valorii despagubirilor acordate de societatile de asigurari.Bogdan Grzyb, directorul general al CEDE si director EUCO, declara in 2019: "Dupa primele luni ale anului 2019, putem spune cu certitudine ca suntem capabili sa crestem in continuare intr-un ritm rapid si sa ajutam tot mai multi oameni."De ce CEDE? Centrul European de Despagubiri este cea mai bine cotata companie din cadrul grupului EuCO, din care fac parte alte 32 de companii din Europa. De 9 ani, Centrul European de Despagubiri ajuta oamenii care au avut de suferit ca urmare a accidentelor rutiere sa isi ceara drepturile. Cu sprijinul CEDE peste 30.000 de persoane au primit despagubiri in Romania.Care este politica CEDE? Politica adoptata de CEDE este puternic orientata spre client. Ce inseamna asta?1. CEDE percepe exclusiv un comision de succes.2. Indiferent de costurile pe care le implica finalizarea unui dosar, comisionul companiei ramane acelasi.3. CEDE suporta costurile suplimentare: realizarea de expertize de specialitate, plata taxei de timbru, onorarii avocati, etc.4. Comisionul companiei se incaseaza doar dupa ce suma de despagubiri si pierderile financiare ale clientului se recupereaza de la societatea de asigurari.Cum va ajuta CEDE? CEDE negociaza, in numele persoanelor vatamate, cu Societatile de Asigurari plata despagubirilor si a altor beneficii. Compania obtine pentru clientii sai toate drepturile cuvenite conform legii asigurarilor. Pe langa despagubirea pentru vatamarea corporala suferita si daunele morale cuvenite in urma decesului unei persoane apropiate, se recupereaza toate pierderile financiare provocate de accidentul rutier: costuri medicale, costuri de transport, tratament particular, achizitionarea de pansamente, medicamente, proteze, obtinerea de rente sau pensii pe viata, costuri de inmormantare, pierderi salariale etc.De la ce companii de asigurari obtine CEDE despagubiri? CEDE a obtinut despagubiri de la: City Insurance S.A., Uniqa Asigurari S.A., Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (B.A.A.R.), B.A.A.R.-Directia Fondul de Protectie al Victimelor Strazii (F.P.V.S.), Asirom Vienna Insurance Group S.A., Omniasig Vienna Insurance Group S.A., Vig Management Services S.R.L., Carom S.A., Avus International S.R.L., Allianz - Tiriac Asigurari S.A., Groupama Asigurari S.A., Fondul de Garantare a Asiguratilor (F.G.A.), Garanta Asigurari S.A., Generali Romania Asigurare - Reasigurare S.A., Interfides International S.R.L., April Broker Asigurare - Reasigurare S.R.L., Mai Broker Asigurare - Reasigurare S.R.L., Recrex S.R.L; Grawe Romania S.A; Watford Insurance Company Europe Limited si nu numai.Cum puteti contacta CEDE? Partenerul de incredere pentru despagubiri accidente auto , CEDE poate fi contactat la telefon: 021 319.29.64, e-mail: BIROU@CEDE.RO ; adresa: Strada Fagaras, Nr.21, Sector 1, Bucuresti, Romania 010898.