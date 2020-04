Samsung, Google si Apple sunt cele mai inovatoare branduri pentru romani in 2020

Tehnologia este integrata in toate aspectele vietii noastre, iar gadgeturile au devenit omniprezente. Inovatia este un diferentiator cheie in acest domeniu, iar obiectivul studiului realizat pentru Biz a fost masurarea perceptiei consumatorilor pentru marcile de tehnologie cu care interactioneaza in viata de zi cu zi din punct de vedere al gradului de inovatie pe care il atribuie acestora."Tehnologia nu ne mai impresiona la fel de mult in ultima vreme. Ni se parea ca nu avanseaza suficient de spectaculos. Numai ca, dintr-o data, distantati social si obligati sa lucram de la distanta, am inceput sa-i redescoperim virtutile. Realizam cat de utile sunt gadgeturile pentru videoconferinte, cum ne ajuta platformele software sa fim productivi in echipe si cum canale de promovare si vanzare ne pot acum salva businessul", a declarat Gabriel Barliga, redactor-sef al revistei Biz.Top Tech 30 - Cele mai inovatoare branduri tech in Romania a aparut in suplimentul Biz Tech, pe care echipa revistei Biz l-a lansat astazi.Biz Tech este ghidul care te ajuta sa afli sunt cele mai potrivite produse high-tech pentru angajati, antreprenori sau companii. Ce gadget, ce platforma sau serviciu iti poate oferi sprijinul esential pentru a-ti continua activitatea cu bine in criza prin care trecem cu totii.Din cuprins● Topul gadgeturilor momentului● Aplicatii la un touch distanta● Solutii high-tech pentru biroul de acasa● Videoconferinta, dar cu ce software?● Tehnologia, in sprijinul continuitatii afacerilor● Top 30 Tech: Cele mai inovatoare branduri tech in Romania● Smart Beauty● Home tech: Confortul inteligent● Mobilitatea urbana in era electrica● Tehnologiile care conduc Industria 4.0De la cele mai inovatoare branduri la cele mai bune smartphone-uri, laptopturi, solutii de videoconferinte sau servicii de comunicatii care iti pot fi de folos acum, Biz Tech te asteapta sa-l comanzi si sa-l citesti.Metodologia topului:Studiul este bazat pe o cercetare cantitativa, realizata prin 460 de interviuri online, care a cuprins barbati si femei cu varste intre 16 si 45 de ani din mediul urban (mare si mediu).Gradul de inovare a ...citeste mai departe despre " Samsung, Google si Apple sunt cele mai inovatoare branduri pentru romani in 2020 " pe Ziare.com