Primavera Digital Group (PDG) devine unic actionar al InternetCorp

InternetCorp, unul dintre cei mai importanti publisheri din Romania si una dintre cele mai mari regii de vanzari de pe piata de media, a fost preluat integral de grupul paneuropean de media si marketing Primavera Digital Group (PDG) din Finlanda.Intrarea PDG in actionariatul InternetCorp marcheaza inceputul unei etapeurmatoare de crestere pentru business-ului fondat in Romania in urma cu 15 ani, in contextul in care sinergiile la nivel de grup si expunerea europeana vor genera multiple oportunitati de business si fluxuri de venituri. Managementul InternetCorp va fi asigurat in continuare din functia de CEO de Raluca Mateiu, care a preluat conducerea in anul 2014 si care a trasat constant noi directii pentru companie. InternetCorp va continua sa se concentreze pe directii strategice precum jurnalismul de calitate, sustenabilitate, tehnologie si inovatie.InternetCorp activeaza pe piata de publishing online din Romania prin patru divizii de continut: business, stiri, lifestyle si target feminin, dar si prin divizia de evenimente. Principalele publicatii detinute de catre InternetCorp sunt wall-street.ro, start-up.ro, kudika.ro, retail.ro, garbo.ro si 9am.ro. De asemenea, compania are in portofoliu marketplace-uri pentru antreprenori si specialisti BizTool.ro, dar si platforma de evenimente virtuale IC Events. Principalele evenimente organizate de catre InternetCorp sunt Future Banking, ecomTEAM si Retail Arena. Astfel, portofoliul integral al InternetCorp acopera o plaja vasta de domenii, prezentand numeroase oportunitati de dezvoltare pe mai multe paliere, iar noul actionariat are posibilitatea de a facilita o crestere accelerata.Printre primele proiecte gandite in noua structura de actionariat se numara transformarea celor mai de impact conferinte organizate de InternetCorp in evenimente regionale de mare anvergura, lansarea platformei de evenimente virtuale IC Events in Europa, precum si dezvoltarea unor parteneriate media si de comunicare cu alte companii din portofoliul PDG, parteneriate ce vor crea conditiile pentru o crestere accelerata pentru toate palierele de business.Primavera Digital Group (PDG) a preluat pachetul integral de actiuni al InternetCorp, anterior detinut de un fond de investitii sustinut de 3TS Capital Partners si de Mihai Seceleanu, unul dintre fondatorii compani ...citeste mai departe despre " Primavera Digital Group (PDG) devine unic actionar al InternetCorp " pe Ziare.com