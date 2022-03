De ce este importanta intretinerea profesionala a fatadelor cu echipa de alpinisti utilitari

Fatadele cladirilor din orase sunt expuse mereu influentelor externe negative. Ploaie, zapada, gaze de esapament, fluctuatii de temperatura, diverse emisii nocive - toate acestea deterioreaza foarte mult suprafata exterioara a peretilor cladirilor.

In timp, nu numai ca se strica aspectul fatadei, dar se si distruge. Prin urmare, este foarte important ca fatadele sa fie pastrate curate, iar in acest caz vei apela cu incredere la o echipa de alpinisti utilitari.

Echipele specializate in alpinism utilitar nu doar vor curata eficient fatadele, dar iti vor oferi si mentenanta.

AlpinMax ofera servicii de mentenanta fatade si intodeauna da dovada de profesionalism, rapiditate si solutii tehnice personalizate. Toti alpinistii au atestat pentru lucrul la inaltime si respecta normele IRATA, au instructaj SSM, aviz psihologic pentru alpinisti utilitari si control medical periodic, conform legilor in vigoare.

Astfel, este recomandabil ca proprietarii de cladiri sa aiba grija de starea fatadelor cladirilor in mod regulat. Spalarea anuala ajuta la protejarea cladirii de deteriorare si la economisirea reparatiilor si a vopsirii. Fatadele cladirilor inalte sau alte structuri de mari dimensiuni pot fi spalate doar cu ajutorul alpinistilor utilitari.

Ce presupune intretinerea fatadelor

Spalarea si mentenanta fatadelor este o munca destul de complicata, care necesita abilitati, cunostinte si calitati speciale. In plus, sunt necesari detergenti speciali si echipamente speciale. Prin urmare, este dificil sa faci fata fara ajutorul profesionistilor in acest domeniu.

Etapele spalarii fatadei

De obicei, o curatare profesionala a fatadei consta din mai multi pasi obligatorii. Prima etapa este o evaluare a starii fatadei, a materialului, a gradului de poluare, a numarului de etaje, a prezentei si complexitatii structurilor arhitecturale. Alegerea detergentilor, echipamentelor si lista lucrarilor vor depinde de acesti factori.

Spalarea fatadelor incepe cu aplicarea detergentului.

Rezultatul spalarii fatadei depinde in mare masura de un detergent profesional, asa ca este mai bine sa se foloseasca produse de inalta calitate de la producatori de incredere.

Dupa aplicarea produsului, este nevoie de timp pentru ca reactia chimica sa inceapa. In acest timp, agentul va patrunde in toate adanciturile si fisurile, si va dizolva murdaria. Apoi sunt spalate toate murdariile de pe suprafata cu un jet de apa sub presiune.

Astfel, este clar ca, proiectele de curatare si mentenanta a fatadelor sunt activitati complexe. Care proces de curatare se potriveste cel mai bine fatadei cladirii tale? Cum se face accesul pentru a ajunge pe fatada, cand s-a facut ultima curatare si care este gradul de afectare a fatadelor? Raspunsurile le vei afla doar de la o echipa specializata in acest tip de lucrari.

De ce este importanta mentenanta regulata a fatadelor

Preocuparea principala este prevenirea acumularii de murdarie, in principal din particulele din aer, intemperii care pot reactiona cu fatada si pot afecta starea acesteia. Zonele umede sunt deosebit de susceptibile de a atrage murdarie - in special intr-un climat umed - si, daca nu sunt deja vizibile, pot fi identificate ca urmare a curatarii. Straturile groase de murdarie pot retine apa in interiorul fatadei, ducand la deteriorarea accelerata.

Indepartarea murdariei, de exemplu, poate preveni deteriorarea ulterioara si perturbarea considerabila a fatadei, in timp ce murdaria si petele pot ascunde dovezile defectiunilor structurale care ar putea duce in cele din urma la deficiente semnificative, cum ar fi caderea partiala pe caile publice adiacente.

Astfel, curatarea regulata va ajuta la identificarea zonelor in care exista o acumulare peste medie de murdarie iar daca sunt remediate intr-un stadiu incipient, pot avea un cost-beneficiu considerabil pe termen lung.

Este nevoie de o privire aprofundata asupra metodelor traditionale de curatare a fatadelor si a caracteristicilor acestora pentru a intelege atat beneficiile, cat si capcanele acestora.

Problemele de acces, apa si izolarea deseurilor - toate trebuie examinate.

Sunt luate in considerare impacturile potentiale atat asupra ocupantilor cladirilor, cat si asupra publicului.

Cine se va ocupa de mentinerea fatadelor in curatenie si stare buna

Deoarece fatada este partea din cladire care este cea mai susceptibila la poluare, se recomanda curatarea ei in mod regulat, deoarece acest lucru nu numai ca va pastra aspectul bine ingrijit al cladirii, ci va maximiza si pastrarea aspectului sau original. Doar specialistii in alpinism utilitar sunt capabili sa spele fatadele oricaror cladiri, deoarece au toate echipamentele necesare:

- solutii potrivite pentru fiecare suprafata in parte

- aparate speciale pentru spalare sub presiune mare;

- platforme aeriene.

Datorita acestui fapt, alpinistii pot efectua lucrari la orice inaltime, ceea ce le ofera posibilitatea de a deservi cladiri de diferite inaltimi. Dar, pe langa dispozitivele si echipamentele speciale, specialistii vor folosi detergenti de inalta calitate pentru curatarea fatadelor, care elimina eficient orice contaminare.

O abordare profesionista si responsabila pentru fiecare comanda le permite sa obtina o multime de clienti multumiti si un feedback pozitiv - ceea ce este foarte important pentru o companie atat de calificata cum este AlpinMax.

Acestia isi desfasoara activitatea in baza reglementarilor internationale stabilite de IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) si respecta cu strictete normele de siguranta din domeniul alpinismului industrial. Totodata, echipamentele de lucru sunt Petzl (liderul in domeniu) iar verificarea acestora se face la fiecare 6 luni. Serviciile companiei de alpinism industrial AlpinMax se adreseaza exclusiv persoanelor juridice, dand dovada de fiecare data de calitate si promptitudine.

Comanda unei echipe de specialisti care sa viziteze locul este destul de simpla, deoarece acest lucru se poate face atat pe site-ul companiei, cat si telefonic.

La ce trebuie atras atentia cand apelezi o agentie de alpinisti utilitari pentru curatarea si mentinerea fatadelor?

1. Perioada in care se vor efectua toate serviciile solicitate

2. Informarea privind costul integral al lucrarii

3. Documentele care sa ateste calificarea pentru lucrul la inaltime

Dupa cum s-a mentionat, spalarea fatadelor cladirilor inalte este efectuata de alpinistii industriali. Acestia au abilitatile necesare pentru a spala rapid si eficient fatadele la inaltimi mari. Curatarea in timp util si regulata a fatadelor va oferi cladirii un aspect atractiv si va mentine curatenia aerului din interiorul cladirii. De asemenea, este important sa se mentioneze ca intretinerea regulata a fatadei va reduce semnificativ costul reparatiei si exploatarii acesteia in general.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.