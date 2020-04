Google lanseaza platforma online "Google pentru IMM-uri"

In prima, antreprenorii se vor familiariza cu o suita de instrumente Google gratuite, menite sa-i ajute sa gestioneze relatia cu clientii, sa administreze un spatiu online pentru afacerea lor, sa descopere interesele consumatorilor si nu in ultimul rand, sa gaseasca oportunitati internationale, daca se gandesc la extindere.

A doua sectiune se concentreaza pe consultanta online de care antreprenorii pot beneficia daca se inscriu pe site. Acestia au acces la sesiuni individuale de consultanta tinute de catre traineri specializati, prin care vor invata cum sa utilizeze instrumentelele Google, sa isi clarifice nedumeririle privind activitatea online a afacerii lor si sa primeasca sfaturi despre gestionarea digitala a afacerii in timpuri de criza.

Cea din urma sectiune pune la dispozitia IMM-urilor o lista de servicii si produse oferite de diverse companii afacerilor care doresc sa-si imbunatateasca prezenta online. Resursele sunt diverse, de la optiuni de vanzare digitala, implementarea platilor online si eficientizarea muncii de la distanta si pana la initiative din partea autoritatilor publice. Google va continua sa adauge constant resurse in aceasta sectiune

Noua platforma, ce are si suportul Consiliului National al IMM-urilor, isi doreste sa faciliteze si sa sustina digitalizarea afacerilor romanesti, indiferent de industrie.Principalul scop al proiectului este sa sustina companiile din "offline", afectate de masurile de distantare sociala si izolare impuse de pandemia COVID-19, care vor sa invete cum sa activeze online.Platforma " Google pentru IMM-uri " este organizata in 3 sectiuni: