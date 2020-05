COSMETIC PLANT aduce din nou Romania pe podiumul de la World Quality Selections, la Bruxelles

O noua confirmare a calitatii produselor si ingredientelor COSMETIC PLANT a venit anul acesta, in mai, de la World Quality Selections. Trei produse, care fac parte din noua gama superioara FaceCare, lansata in noiembrie 2019, au primit recunoasterea calitatii si a inovatiei de la cei mai importanti experti in domeniu la categoria "Cosmetics and Toiletries".- 4D - Ser antirid concentrat cu acid hialuronic 4D & extract de ceai verde- Crema hidratanta matifianta cu CBD (canabidiol) & pudra din orez organic- Crema antirid revitalizanta cu Olea Vitae & ulei de masline organicProdusele premiate au in componenta lor 3 ingrediente inovatoare care au cantarit mult in decizia finala a juriului: acidul hialuronic 4D - o combinatie revolutionara a 4 tipuri de acid hyaluronic cu mase moleculare diferite, care ii ofera o eficienta superioasa pentru ca actioneaza in diferite straturi ale pielii; CBD (canabidiol) - principiu activ din extract de Cannabis Sativa (canepa) incapsulat in niozomi pentru o eficienta maxima; Olea Vitae PLF - un ingredient inovator premiat cu Medalia de aur pentru inovatie in cadrul In-Cosmetics Global 2019, primul "ulei celular" obtinut din celule stem din muguri de maslin salbatic.Un criteriu important de evaluare a fost si ambalajul inovator al produselor din noua gama, ambalaj distinct atat din punct de vedere al designului, cat si prin aplicarea unor finisari speciale: "Noul packaging este o prelungire in design a noului statement de brand COSMETIC PLANT, exprimat prin sloganul Embrace your nature. Mai exact, este expresia vizuala simbolica a modului prin care potentialul plantelor este "imbratisat", activat de cercetarea stiintifica continua, pas cu pas, picatura cu picatura de aproape 30 de ani", Ramona Vasar, Agentia Kumpania.Alte criterii care au contribuit la punctaj au fost: inovatia la nivelul tehnologiei si al formulelor, tipul si calitatea ingredientelor si substantelor active, ambalajele de calitate superioara (borcanul din sticla sablata in cazul cremelor si flaconul din sticla sablata prevazut cu pompita in cazul serului), aspectul vizual al produselor (designul ambalajelor si finisajele acestora), precum si experienta senzoriala a produsului (textura, parfum etc.)."Aceste premii ne bucura, ne onoreaza si ne confirma inca o data ca munca noastra de cercetare si investitiile pe care le-am facut in produsele din noua gama FaceCare au avut rezultatele pe care ni le-am dorit. Anul trecut am inceput un proces amplu de dezvoltare si relansare a companiei prin rebranding, redesign-ul ambalajelor si lansarea de game superioare. Bucuria este cu atat mai mare cu cat, si de aceasta data, produsele COSMETIC PLANT sunt singurele castigatoare din toata Europa la categoria "Cosmetics and Toiletries". Insa, in acelasi timp, recunoasterea internationala ne obliga sa pastram acelasi standard ridicat al calitatii ingredientelor si produselor, iar asta este si promisiunea pe care o facem consumatorilor nostri", declara Dr. Susana Laszlo, director general si actionar COSMETIC PLANT.Produsele premiate sunt deja pe piata, astfel incat toate consumatoarele pot testa direct eficienta ingredientelor si beneficiul lor asupra pielii.