IKEA, din ce in ce mai aproape de o investitie majora in India

Grupul IKEA a finalizat redactarea propunerii de investitie in India. Suedezii vor investi aproximativ 1,5 miliarde de euro pe piata asiatica.

In India Ikea va deschide aproximativ 25 de magazine, anuntase anterior guvernul indian.

Ikea a redactat documentul dupa schimbarea legislatiei indiene privind investitiile straine directe de anul trecut. Companiile de retail cu capital strain in proportie de 100% au acum posibilitatea sa isi vanda in magazine doar marcile proprii, transmite The Wall Street Journal.

Anterior, astfel de firme puteau detine doar 51% din operatiunile de retail locale.

IKEA face pasul spre India: Va investi peste 1,5 miliarde de euro

"Imediat ce aceasta aplicatie este aprobata, vom dezvolta un plan solid de infiintare a mazinelor IKEA pentru multi ani de-acum inainte, generand investitii si locuri de munca noi", a declarat CEO-ul Mikael Ohlsson, precizand ca aplicatia companiei urmeaza prevederile noii legislatii.

IKEA in expansiune pe piata mondiala

IKEA a inregistrat in anul fiscal 2011, incheiat pe 31 august, un profit de 2,97 miliarde de euro, la vanzari de 25,2 miliarde euro.

IKEA, un brand de noua miliarde de euro

Ads

Desi nu este listat la bursa, retailerul suedez de mobila isi evalueaza brandul la noua miliarde de euro, bazandu-se pe date interne si analize externe.

Compania a deschis anul trecut sapte magazine, fata de 12 inaugurate in anul fiscal 2009-2010. La sfarsitul lunii august 2011, IKEA avea 287 de magazine in 26 de tari si 131.000 de angajati.

In Romania, magazinul IKEA din Zona Comerciala Baneasa a incheiat anul de catalog IKEA 2011 (1 septembrie 2010 - 31 august 2011) cu vanzari totale de 361,8 milioane de lei, cu 10,5% mai mult fata de anul precedent.

Grupul suedez a inceput sa se dezvolte si pe alte piete, cum ar fi industria hoteliera. El intentioneaza sa construiasca un lant de 100 de hoteluri cu preturi accesibile in diverse state europene. Primul hotel al IKEA urmeaza sa fie deschis in 2013 in Germania

IKEA intra pe piata hoteliera

Ads