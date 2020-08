Achim Sawall, analist german: Interzicerea Huawei in Germania, practic imposibila

Conform informatiilor disponibile, tehnologia pentru echipamentele 5G este testata in prima etapa de catre Oficiul Federal pentru Securitatea Tehnologiei Informatiei (BSI). Un catalog continand criteriile de testare urmeaza sa fie adoptat in scurt timp in TKG (Telecommunications Act).A doua etapa, potrivit ziarului, este de a consacra conceptul de "incredere politica" in lege, prin actul de securitate IT al Ministerului Federal de Interne.Numai in cazul in care Cancelaria Federala, Ministerul de Externe, Ministerul Afacerilor Interne si Economice ridica ingrijorari impotriva unui furnizor in a doua etapa, de comun acord, aceste entitati ar putea refuza aprobarea unui producator, in ciuda testului de siguranta de catre BSI, potrivit ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung.Cu toate acestea, acest lucru este practic imposibil, deoarece Cancelaria Federala si Ministerul Federal al Afacerilor Economice s-au opus in mod repetat unei excluderi a Huawei din cauza tarii de origine China.Ministrul Federal de Interne, Horst Seehofer (CSU), se opune, de asemenea, excluderii producatorului chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei de la procesul de extindere a retelei 5G in Germania."Sunt impotriva scoaterii unui produs de pe piata doar pentru ca exista posibilitatea sa se intample ceva", a declarat el in ianuarie 2020."Sunt impotriva restrictiilor comerciale globale si forfetare." Daca furnizorii chinezi ar fi exclusi, extinderea retelei ar fi intarziata cu cativa ani, a declarat Seehofer. Evident, guvernul federal nu vrea sa fie pus sub presiune de catre SUA cu privire la problema importanta a retelelor 5G.Sursa: