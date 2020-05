Anastasiu (AHK): Economia Romaniei nu isi va mai permite o carantina totala daca vom avea un al doilea val

"Toata lumea a inteles ca un lockdown (carantina, n.r.) total nu poate sa fie solutia cea mai buna. Cred ca oamenii au inteles ce inseamna si responsabilitatea personala si ce inseamna responsabilitatea de breasla, si eu cred ca, daca va veni al doilea val si nu vom avea vaccin pana atunci, lucru care e foarte posibil, cred ca masurile vor fi de alta natura decat au fost acum doua luni. Nu cred ca economia Romania isi mai permite asa ceva. Inteleg ce inseamna riscul medical, riscul epidemiologic, nu il subestimam, nu credem in teoria conspiratiei, dar cred ca va trebui sa existe o balanta intre masurile obligatorii pentru a incetini raspandirea unei boli, indiferent care, si efectele pe care aceste masuri le produc. Nu cred ca ne mai permitem un al doilea val de masuri de acest gen, din punct de vedere economic", a declarat Dragos Anastasiu, la Digi 24.Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana a subliniat ca masura de carantina totala a avut ca efect o factura enorma care trebuie platita."La nivel economic, am inteles cu totii ce inseamna lockdown si care sunt efectele si ca exista o factura enorma pe care cineva trebuie sa o plateasca. Prin izolare la domiciliu putem evita orice fel de boala, putem evita, prin interzicerea tutunului, foarte multe boli cardio-vasculare si pulmonare, deci exista masuri prin care putem evita orice boala pe lumea aceasta, intrebarea este cu ce costuri", a argumentat Dragos Anastasiu.Presedintele AHK a aratat ca Guvernul Romaniei, spre deosebire de cel al Germaniei, nu poate ajuta foarte mult economia, din cauza deficitului bugetar masiv."Aceasta pandemie ne invata niste lectii, intrebarea este daca noi suntem dispusi sa le gestionam. Ne invata ca daca nu ne punem niste bani deoparte atunci cand ne e bine, atunci vom avea dificultati majore cand ne va fi rau. Comparam Germania cu Romania, acolo exista excedente bugetare de ani de zile, si acum economia a fost ajutata masiv. La noi exista deficite bugetare de ani de zile si acum cand exista probleme de acest gen, nu sunt bani pentru a ajuta economia. Per total, va trebui sa ne gestionam altfel bugetul national, va trebui sa facem o restructurare a aparatului de stat, va trebui sa evitam si noi, antreprenorii, tot ce inseamna evaziune fiscala, veniturile la bugetul statului vor trebui sa creasca, cheltuielile sa scada, sa mergem pe excedente, nu pe deficite, si atunci vom avea bani sa ajutam altfel. In acest moment, Guvernul are casele destul de goale, si nu e vina Guvernului actual, si nici macar a celui trecut, ci a tuturor guvernelor din ultimii 30 de ani", a mentionat Dragos Anastasiu. A