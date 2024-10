AIG a renuntat sa mai dea in judecata guvernul american pentru salvarea de la faliment

Boardul AIG a decis in unanimitate sa nu dea in judecata guvernul american pentru salvarea din 2008, dupa ce stirea ca aceasta posibilitate este luata in considerare a starnit un val de indignare publica in SUA.

Povestea AIG continua. Compania ar putea sa dea in judecata guvernul american

Reprezentantii companiei de asigurari au organizat o reuniune oficiala la care au participat oficiali ai Federal Reserve si ai Trezoreriei americane, precum si fostul director AIG, Maurice R. Greenberg, cel care a demarat in 2011 procesul de 25 de miliarde de dolari impotriva statului american, scrie The New York Times.

"Decizia boardului reprezinta (n.r. intentia companiei) de a continua sa priveasca inainte, si nu inapoi", a declarat Robert H. Benmosche, actualul CEO al companiei.

In plus, boardul AIG a decis si sa interzica actionarilor sa solicite daune de la guvernul american in numele companiei.

Maurice Greenberg a demarat un proces impotriva guvernului american in 2011, afirmand ca salvarea AIG de catre statul federal din 2008 a provocat pierderi substantiale actionarilor firmei de asigurari prin conditiile in care aceasta a fost facuta.

