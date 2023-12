Șomajul în SUA scade la 3.7% – TradeVille

49% Dintre Romani Cunosc Cel Putin O Limba Străină

Conform rezultatelor Anchetei asupra educației adulților, 49% dintre persoanele de 18-69 de ani cunosc cel puțin o limba străină. De asemenea, in cadrul anchetei se menționează si faptul ca rata de participare a adulților la educația formala sau non-formala a fost de 27.7%, adică 3.55 mil. de persoane. (Sursa: INS)

86% Dintre Romani Au Acces La Internet

In anul 2023, aproximativ 86% din gospodăriile din Romania aveau acces la o rețea de internet, in creștere cu 3.6 puncte procentuale fata de anul anterior. In acest sens, proporția persoanelor de 16-74 de ani care au folosit vreodată internetul a fost de 92.5%, in creștere cu 2.8 puncte procentuale fata de 2022. Dintre aceștia, 96.4% au utilizat internetul in ultimele 3 luni. (Sursa: INS)

Șomajul In SUA Scade La 3.7%

Bursele internaționale au avut o evoluție oscilanta in urma unui raport privind locurile de munca, alimentând temerile ca Rezerva Federala ar putea sa nu reducă dobânzile anul viitor din cauza inflației persistente. Rata șomajului a scăzut la 3.7%, cu 199,000 de locuri de munca adăugate, depășind estimările de aproximativ 190,000. Raportul a condus la creșterea randamentului trezoreriei pe 10 ani la 4.26%. Datele robuste privind ocuparea forței de munca sugerează ca Fed ar putea amâna reducerea ratelor. (Sursa: CNBC)

Moment Critic Pentru Bursa Din Hong Kong

Principalii indici bursieri din China si Hong Kong se apropie de niveluri cheie după un trend descendent care a caracterizat acest an. Aceasta tendința survine in condițiile in care investitorii rămân pesimiști in ceea ce privește perspectivele economice ale Chinei in contextul unei crize imobiliare care continua sa se agraveze. Indicele Hang Seng din Hong Kong se apropie de o linie de trend pe termen lung care datează de la criza financiara asiatica din 1998. Aceasta linie de pe grafic a oferit suport in timpul crizei financiare din 2008. (Sursa: Bloomberg)

Holdingrock1 Pret curent 9.56 RON (3.91% ) MCap 169M P/E -7.10

Roca Industry a anunțat recent o majorare a capitalului social si admisia la tranzacționare a noilor acțiuni, cu un prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Subscrierea este deschisa exclusiv acționarilor existenți la data de 12 iulie 2023, care pot folosi drepturile de preferința alocate pentru a subscrie la prețul de 10 RON pe acțiune noua, in perioada 11 decembrie 2023 - 10 ianuarie 2024. Acțiunile nesubscrise vor fi ulterior oferite printr-un plasament privat, conform reglementarilor, marcând astfel un pas semnificativ in evoluția financiara a companiei. (Sursa: BVB)

Hidroelectrica Pret curent 126.4 RON (0.32% ) MCap 56.8B P/E 8.2

Hidroelectrica a anunțat preluarea celei mai vechi unității industriale din Romania pentru suma de 67.8 mil. RON. UCM Reșița este specializata in proiectarea, execuția, retehnologizarea si reparația de echipamente hidroenergetice si are aproximativ 450 de angajați. Compania a fost fondata in 1771 si se afla din anul 2011 in procedura de insolventa. Compania (Sursa: BVB)

Stellantis Pret curent 22.59 USD (0.18% ) MCap 72.7B

Ca parte a unei inițiative de reducere a costurilor, Stellantis a anunțat ca intenționează sa reducă numărul de locuri de munca la doua unități de producție Jeep din SUA. Compania atribuie această decizie reglementarilor privind emisiile din California, anticipând efecte negative asupra vânzărilor. Stellantis a depus si o petiție împotriva acestor reglementari, susținând ca acestea, dezavantajează in mod nedrept compania. (Sursa: SeekingAlpha)

Nvidia Pret curent 474.23 USD (1.77% ) MCap 1.17T P/E 113.78

Nvidia se afla in discuții avansate cu conglomeratul malezian YTL in vederea încheierii unui acord privind centrele de date. Știrea vine in contextul in care gigantul american de cipuri caută sa obțină mai multe venituri din afacerile din Asia de sud-est. Posibila asociere ar include colaborarea in domeniul infrastructurii cloud si este posibil sa fie ancorata in complexul de centre de date al YTL. (Sursa: Reuters)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 99.65 USD (0.65% ) MCap 519B

Vânzările Taiwan Semiconductor Manufacturing au scăzut din nou in luna trecut, după creșterile din octombrie, subliniind faptul ca piața globala a cipurilor încă nu si-a revenit după o criza prelungita. Cel mai mare furnizor mondial de cipuri a înregistrat in noiembrie o scădere de 7.5% a veniturilor. Veniturile in primele 11 luni au scăzut cu 4.1% comparativ cu aceeași perioada din 2022. (Sursa: Bloomberg)

Microsoft Corporation Pret curent 371.98 USD (0.28% ) MCap 2.77T P/E 38.40

Parteneriatul dintre Microsoft si OpenAI se confrunta cu un control, după ce autoritatea britanica de supraveghere antitrust a declarat ca analizează daca ar trebui sa fie chemata pentru o investigație completa. Autoritatea pentru Concurenta si Piețe din Marea Britania a declarat in cursul zilei de vineri ca solicite opiniile pârților interesate cu privire la faptul daca recenta colaborare dintre cele doua firme ar putea avea efecte pe piață. După publicarea acestei știri, prețul acțiunilor Microsoft a scăzut cu 0.5% in ședință de pre-market. (Sursa: Bloomberg)

