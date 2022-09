Cum a ajuns un kilogram de zahăr să coste 6 lei. Ce produse s-au mai scumpit enorm. ”Specula apare când crește cererea”

Reprezentantii Asociatiei Pro Consumatori au transmis ca pretul zaharului s-a dublat in ultima luna.

Motivul, sustin acestia, este cererea crescuta, avand in vedere ca este perioada in care se fac conserve, gemuri si dulceturi.

Presedintele Asociatiei Pro Consumatori, Costel Stanciu, a declarat intr-un interviu pentru Ziare.com ca este vorba despre specula.

"Cresterea de pret la zahar am observat incepand cu prima parte a lunii septembrie. In luna septembrie, gospodinele, in special cele care sunt in varsta, fac conserve din fructe si creste cererea pentru acest produs. Doamnele care au obiceiul de a pregati camara pentru iarna cumpara zahar si in felul acesta creste cererea, comerciantii cunosc si ei aceste obiceiuri si nu fac altceva decat sa creasca pretul la zahar. E o crestere bazata pe un obicei de consum", a declarat Costel Stanciu, presedintele Asociatiei Pro Consumatori, pentru Ziare.com.

Si cum cererea este mare, rafturile se pot goli mai repede, lucru ce poate aduce panica in randul consumatorilor.

"Specula apare in momentul in care creste cererea. Iar marii comercianti pot sa stocheze anumite produse alimentare la care exista cerere mare. Am observat intr-un magazin dintr-un mare lant comercial, intr-una din zile nu mai exista zahar. Asta poate sa creeze panica in randul consumatorilor si in momentul in care apare zahar la raft, dupa 2-3 zile in care nu exista zahar la raft, sau alt produs la care exista cerere, consumatorul sa cumpere cantitati mai mari in ideea ca presimte o situatie de lipsa a produsului respectiv", spune Costel Stanciu.

Si uleiul s-a scumpit substantial.

"La ulei am observat cresteri de preturi semnificative. La ulei am vazut astazi, era 16,5 lei la o marca de ulei.

Uleiul se foloseste in cantitati mari de catre romani. Nu se poate pregati nicio mancare fara aceasta grasime vegetala. Ea poate fi inlocuita in ultima parte a anului, atunci cand temperaturile scad si in anumite gospodarii se sacrifica porci, se face untura si se poate substitui acest produs. Si cred ca in ultima parte a anului o sa observam o scadere a pretului la ulei, sau o temperare a lui", a declarat presedintele Asociatiei Pro Consumatori.

Constel Stanciu este de parere ca romanilor din orasele mai mici sau din mediul rural fac mai usor fata cresterilor de preturi.

"Costul viet ...citeste mai departe despre "Cum a ajuns un kilogram de zahar sa coste 6 lei. Ce produse s-au mai scumpit enorm. "Specula apare cand creste cererea"" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.