Prețul pâinii a explodat în România. Cât a ajuns să coste o franzelă

Preturile alimentelor continua sa creasca in Romania.

Pretul painii in Romania a fost cu 25,2% mai mare in luna august 2022 decat in luna august 2021, aceasta fiind a zecea crestere inregistrata in randul celor 27 de state membre UE, conform datelor publicate luni de Eurostat.

In magazine, o franzela a sarit de 2 lei, iar o paine mai mare, cu seminte, costa si 10 lei. Doar chiflele mici mai sunt sub 1 leu.

Potrivit Eurostat, pretul painii in UE era, in medie, cu 18% mai mare decat in luna august 2021. "Aceasta este o crestere uriasa comparativ cu luna august 2021, cand pretul la paine a fost, in medie, cu 3% mai mare decat in luna august 2020", a informat Eurostat.

Insa unele tari UE au fost afectate mai mult decat altele. Cele mai mari cresteri ale pretului painii au fost inregistrate in Ungaria (cu un avans de 66% in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021), urmata de Lituania (33%), Estonia si Slovacia (ambele cu 32%). La polul opus, cele mai mici cresteri ale preturilor painii au fost inregistrate in Franta (8%), Luxemburg si Tarile de Jos (ambele cu 10%).

Eurostat spune ca painea, legumele si carnea, alimentele in general au devenit mai scumpe, o crestere deosebita fiind inregistrata la uleiul de gatit si grasimi. Aceasta evolutie este cauzata in special de invazia rusa in Ucraina, care a perturbat semnificativ pietele globale in conditiile in care Rusia si Ucraina sunt mari exportatori de cereale, oleaginoase (in special floarea soarelui) si ingrasaminte. ...citeste mai departe despre "Pretul painii a explodat in Romania. Cat a ajuns sa coste o franzela" pe Ziare.com

