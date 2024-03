Schimbări în clasamentul sistemului bancar – TradeVille

Mai Mulți Turiști Străini In 2023

Hotelurile si pensiunile din Romania au atras, in anul 2023, 1.95 mil. de vizitatori străini (+24% vs 2022), aceștia cheltuind in total 5.2 mld. RON in destinațiile locale (+22% vs 2022). Pentru ultimul trimestru al anului 2023, structurile de cazare colective din Romania au raportat un număr de 437,000 de turiști străini, iar cheltuielile acestora s-au ridicat la 1.31 mld. RON, reprezentând o medie de 3,000 RON/persoana. (Sursa: INS)

Schimbări In Clasamentul Sistemului Bancar

După publicarea rezultatelor financiare preliminare, CEC Bank a ajuns a 3-a banca din Romania după active, devansând astfel BRD, care a mizat pe conservarea poziției. După finalizarea fuziunii dintre UniCredit si Alpha Bank, clasamentul in sistemul bancar după active va înregistra un podium compus din Banca Transilvania, BCR si UniCredit, acestea fiind urmate de CEC Bank si BRD pe pozițiile 4, respectiv 5. (Sursa: ZF)

BoJ Pune Capăt Dobânzilor Negative

Banca Centrala a Japoniei a pus capăt perioadei de dobânzi negative, crescând costurile de împrumut pentru prima data din 2007. Aceasta își propune sa mențină rata dobânzii overnight pentru a rămâne in jurul valorii cuprinse intre 0 si 0.1%. Mișcarea marchează o schimbare in politica monetara după ani de zile de masuri extrem de relaxate. In ciuda inflației in creștere, oficialii BoJ nu anticipează noi creșteri de rate ale dobânzii in curând. De asemenea, Banca Centrala a renunțat la controlul curbei randamentelor, dar va continua sa cumpere obligațiuni guvernamentale japoneze. (Sursa: FT.com)

Sentimentul Economic Pentru Germania

Indicatorul ZEW al sentimentului economic pentru Germania a crescut pentru a opta luna consecutiv, ajungând la 31.7 in luna martie 2024, cel mai ridicat nivel din februarie 2022, depășind așteptările pieței, care se situau la 20.5 puncte. Așteptările economice pentru cea mai mare economie a Europei s-au îmbunătățit semnificativ, in principal datorita faptului ca investitorii anticipeze reduceri ale ratelor de dobânda in următoarele 6 luni din partea BCE. (Sursa: Trading Economics)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.4890 RON ( -0.20% ) MCap 2.77B P/E -3.0935

Franklin Templeton in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea reamintește acționarilor despre AGOA care va avea loc pe data de 26 martie 2024. Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, administratorul Fondului recomanda votul in favoarea punctelor 1,2,3 si 8 si se abține de la a face orice recomandare de vot cu privire la punctele 5,6,7, dar precizează ca acestea sunt incompatibile cu primele doua de pe ordinea de zi. Este important de menționat faptul ca printre aceasta se numără si propunerea de a aproba ca strategie a Fondului pentru anul următor a conservării portofoliului actual administrat. (Sursa: BVB)

Transilvania Broker de Asigurare Pret curent 20.60 RON ( -0.96% ) MCap 103M P/E 13.61

TBK propune distribuirea a aproape jumătate din profitul net aferent exercițiului financiar 2023 sub forma de dividende in cadrul Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc pe 24/25 aprilie 2025. Dividendul brut pe acțiune propus este de 1 RON, iar randamentul raportat la prețul de închidere din ședința de ieri este de 4.85%. (Sursa: https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TBK-Convocare-AGA-O-E-23-24-Aprilie-2024/E4471)

OMV Petrom Pret curent 0.6500 RON ( -0.23% ) MCap 40.5B P/E 10.0501

OMW Petrom prevede pentru anul 2024 un profit net de 5.2 mld. RON, in creștere cu 31% fata de cel înregistrat in 2023, in timp ce vânzările sunt estimate sa crească cu 1%, ajungând la 33.33 mld. RON. Aceste prognoze se datorează unei creșteri ușoare a volumelor de vânzări a energiei electrice si a produselor petroliere. (Sursa: ZF)

Meta Estate Trust Pret curent 0.670 RON (0.00% ) MCap 62.6M P/E 6.356

Meta Estate Trust a informat investitorii cu privire la semnarea unei promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare pentru ultimul imobil deținut in cadrul proiectului Mobexpert Homes, in urma căruia încasările vor însuma aproximativ 6.7 mil. RON. Totodată, compania a încheiat si achiziția companiei Poiana SPV 6814 SRL, pentru suma de 1.25 mil. EUR, consolidandu-si poziția in Poiana Brașov, zona de interes investițional. (Sursa: BVB)

Norofert Pret curent 4.71 RON (9.79% ) MCap 81.8M P/E 20.07

Producătorul local de inputuri organice pentru agricultura, Norofert, a informat investitorii despre demararea unei linii de producție in orașul Watertown, Dakota de Sud. Producția se va concentra pe gama de sănătate a solului si nutriție foliara, urmând a se utiliza bacterii produse in laboratorul de la Filipești, din Romania. Investiția se ridica la aproximativ 250,000 EUR, întărind obiectivul principal al companiei, de dispersie geografica. (Sursa: BVB)

Astrazeneca Plc Pret curent 65.720 USD ( -0.20% ) MCap 102B

AstraZeneca a anunțat ca va achiziționa Fusion Pharmaceuticals pentru aproximativ 2 mld. USD in numerar, marcând a doua achiziție majora a lunii. Aceasta mișcare vine in contextul in care AstraZeneca își propune sa-si consolideze poziția in tratamentele pentru cancer de generație viitoare. Fusion Pharmaceuticals este specializata in dezvoltarea de radioconjugate avansate pentru tratamentul cancerului, cu programul sau principal, FPI-2265, aflat in prezent in faze intermediare de testare pentru cancer. (Sursa: Reuters)

Unilever Plc Pret curent 39.3100 GBP (3.14% ) MCap 100B

Unilever a anunțat planuri de separare a diviziei sale de înghețată. Restructurarea, cu costuri estimate la 1.2% din cifra de afaceri a grupului, are ca scop simplificarea operațiunilor si economisirea a 800 mil. EUR, pana in 2025. Prețul acțiunilor Unilever a crescut cu peste 5% după anunț. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 73.58 USD (0.08% ) MCap 189B

Alibaba plănuiește sa investească peste 1 mld. USD in Coreea de Sud in următorii trei ani, potrivit publicației Coreene Yohap, in încercarea de a exploata potențialul pieței. Alibaba urmează sa construiască un centru logistic, investind in același timp 100 mil. USD pentru a ajuta comercianții mici si mijlocii sa vândă in întreaga lume prin intermediul platformelor internaționale de retail ale Alibaba, inclusiv Lazada si Miravia. (Sursa: technode.com)

Xiaomi Corporation Pret curent 1.7388 EUR ( -3.39% ) MCap 43.4B

Xiaomi a depășit așteptările analiștilor privind veniturile, beneficiind de o revenire a pieței smartphone-urilor in timpul sezonului de sărbători. Vânzările au crescut cu 11% pana la 73.2 mld. CNY (10.2 mld. USD) in ultimul trimestrul al anului precedent, depășind estimarea medie a analiștilor de 72.5 mld. CNY. Profitul net a crescut, de asemenea, cu 50% pana la 4.7 mld. CNY, depășind proiecțiile. Acest succes vine in contextul in care Xiaomi se pregătește sa intre pe piața chineza a vehiculelor electrice, cu primele sale modele pregătite sa fie lansate in curând. Analiștii prevăd ca afacerea cu vehicule electrice a Xiaomi ar putea creste veniturile cu 4% in acest an. (Sursa: Bloomberg)

XPeng Inc. Pret curent 10.12 USD (3.05% ) MCap 16.9B

Producătorul auto chinezesc, XPeng, a încheiat ultimul trimestru al anului fiscal 2023 raportând un profit net pe acțiune non-GAAP de 0.28 USD, cu 0.14 USD peste estimările pieței, in timp ce veniturile operaționale s-au majorat cu 153.9% vs Q4 2022, cu 90 mil. USD peste estimările analiștilor. Totodată, compania a livrat in Q4 2023 un total de 60,158 de vehicule, de peste 2.5 ori mai mult fata de aceeași perioada a anului precedent. Pentru primul trimestru din 2024, compania estimează ca va livra un număr cuprins intre 21,000-22,000 vehicule, in timp ce la nivel financiar, Xpeng se așteaptă la o creștere a veniturilor cuprinsa intre 43%-53.7% fata de primul trimestru in 2023. (Sursa: SeekingAlpha)

