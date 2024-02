România, creștere economică de 2% în 2023 – TradeVille

Romania, Creștere Economica De 2% In 2023

In trimestrul patru al anului 2023, Produsul Intern Brut al României a fost, in termeni reali, mai mic cu 0.4%, comparativ cu trimestrul al treilea din 2023. Fata de T4 2022, economia României a înregistrat o creștere de 2.9%, pe serie bruta, depășind nivelul din trimestrele anterioare, când creșterile anuale au fost de 2.4% (in T1 2023), 1% (in T2 2023) si 1.1% (in T3 2023). La nivelul întregului an, creșterea economica a fost de 2%. Astfel, in 2023, ritmul de creștere s-a redus la jumătate fata de 2022, când economia locala a avut un avans de 4.1%, după ce se majorase cu 5.7% in 2021. (Surse: ZF;INS)

Resursele De Energie In Romania, Date La Final De 2023

In 2023, resursele de energie primara au scăzut cu 2.9%, iar cele de energie electrica au crescut cu 2.4% fata de anul precedent. Resursele de energie primara au însumat 32,897.7 mii tone echivalent petrol (tep), din care 54% au fost obținute din producție interna, iar restul din import. Producția interna a înregistrat o scădere de 0.8% fata de 2022, in timp ce importul de resurse s-a redus cu 5.3%. (Sursa: INS)

Inflația In Romania, Din Nou In Creștere

Rata anuala a inflației a revenit pe creștere in prima luna din 2024, înregistrând un avans de 7.4% fata de ianuarie 2023, ca urmare a scumpirilor serviciilor (+10.9%), a mărfurilor nealimentare (+7.36%) si a mărfurilor alimentare (+5.6%). In decembrie 2023, rata anuala a inflației a fost de 6.6%, după ce, in noiembrie, inflația s-a situat la 6.7%, iar in octombrie la 8.1%. (Surse: INS;ZF)

Inflația In UK Se Stabilizează

Inflația din Marea Britanie a rămas stabila, la 4%, in luna ianuarie 2024, ca urmare a reducerii preturilor la mobilier si bunuri de uz casnic, respectiv la alimente si băuturi non-alcoolice. Evoluția lunara a indicelui preturilor de consum s-a situat la –0.6%, revenind in teritoriu negativ după creșterea surprinzătoare din decembrie, când a marcat un avans de +0.4% lunar si de +4% anual. Prin comparație, analiștii estimaseră o creștere anuala de 4.2% si o scădere de 0.3% lunar, pentru ianuarie 2024. (Sursa: CNBC)

Practic

Practic a anunțat piața despre propunerea Consiliului de Administrație a unui dividend brut in valoare de cca. 22.56 RON/acțiune. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 1.9%. Data de înregistrare a fost propusa pe 9 aprilie 2024, iar ex-date – pe 8 aprilie 2024. (Sursa: BVB)

Societatea Energetica Electrica

Electrica a publicat indicatorii operaționali pentru perioada aferenta anului trecut, anunțând o scădere a volumului de energie electrica distribuita (-3.8% vs 2022), in timp ce volumele de energie electrica furnizata pe piața cu amănuntul a însumat o scădere de 9.1%. Cota de piața a companiei a rămas relativ neschimbata, numărul de consumatori diminuând-se cu cca. 0.1%. (Sursa: BVB)

Holde Agri Invest- Clasa A

Conform surselor ZF, Holde Agri Invest este aproape de preluarea unei ferme de cca. 16,000 – 17,000 ha de la fondul de investiții ACP Group, într-o tranzacție care s-ar ridica la 40 mil. EUR. Acest acord ar dubla suprafața agricola operata de companie si s-ar numără printre cele mai importante tranzacții din acest sector din ultimii ani. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea a înaintat in bugetul sau de venituri si cheltuieli pentru 2024 si costurile aferente listării Salrom (Societatea Națională a Sării), in valoare de 8.2 mil. RON, propunând acționarilor sa aprobe vânzarea participațiilor din portofoliu. Ministrul Finanțelor, Marcel Bolos, s-a opus, însă, inițiativei, declarând săptămâna trecuta ca va vota împotriva la toate propunerile de pe ordinea de zi a acționarilor. Potrivit ZF, Bolos ar fi încercat sa atragă de partea sa si fondurile de pensii, susținere pe care a mai obținut-o si la adunarea acționarilor precedenta, când s-a votat prelungirea mandatului Franklin cu doar un an, fata de 4 ani cat voia administratorul. (Sursa: ZF)

Teraplast

Grupul Teraplast, controlat de antreprenorul Dorel Goia, se afla in discuții pentru preluarea mai multor businessuri, strategia de dezvoltare a companiei fiind axata pe achiziții in aceasta perioada. “Avem discuții in acest moment cu companii atât din Romania, cat si din străinătate, la vest de Romania, din Uniunea Europeana. Este vorba tot timpul despre un mix intre timp si preț. Nu facem M&A la norma. Daca ne grăbim, riscam sa plătim mai mult, așa ca noi alegem sa închidem o tranzacție atunci când ajungem la un preț pe care îl consideram corect”, a declarat Alexandru Stanean, CEO al Teraplast. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania

Conform Economica, Banca Transilvania a convins Societe Generale sa ii vândă BRD Pensii, care va fi preluat de BT Pensii. Grupul marchează astfel un moment strategic prin debutul pe piața pensiilor administrate privat (Pilon II), o piața cu peste 8 mil. de participanți care contribuie obligatoriu cu 4.75% din salariul brut. In cursa pentru preluarea diviziei s-a aflat si Vienna Insurance Group, care, la rândul ei, a debutat recent pe piața pensiilor administrate privat de la noi, in urma preluării Aegon. (Sursa: Economica.net)

Sony Group Corporation Adr

Sony si-a redus prognoza de vânzări pentru consola sa PlayStation 5, după ce a avertizat cu privire la posibile vânzări mai slabe in divizia sa cheie de jocuri. Gigantul japonez de gaming a declarat ca se așteaptă acum sa vândă 21 mil. de unități PlayStation 5 in anul fiscal care se încheie in martie, in scădere fata de prognoza anterioara de 25 mil. de unități. Provocarea actuala a companiei consta in încercarea de a menține momentumul pentru PlayStation 5, lansat acum mai bine de trei ani. In octombrie, Sony a pus la dispoziție o versiune actualizata a consolei, cu specificații îmbunătățite. (Sursa: CNBC)

SHELL PLC

In raportul sau anual publicat recent, Shell a menționat ca cererea globala de GNL (gaz natural lichefiat) este estimata sa crească cu peste 50% pana in 2040, pe măsura ce China si alte tari din Asia vor începe sa utilizeze tot mai pe larg GNL pentru a-si susține creșterea economica. Compania, care este in prezent cel mai mare trader de GNL din lume, a precizat ca in 2023 comerțul global cu GNL a ajuns la 404 mil. tone metrice – cu 1.8% mai mult fata de 2022. China este așteptata sa domine in viitor piețele de GNL prin consumul sau uriaș, iar pentru a susține consumul la nivel global sunt necesare investiții majore in infrastructura de import de gaze. (Sursa: Reuters)

The Kraft Heinz Company

Compania de produse alimentare, Kraft Heinz, a raportat sub estimările analiștilor in ceea ce privește veniturile operaționale, obținând 6.9 mld. USD in T4 2023 (-6.5% vs. T4 2022). Marja bruta a perioadei s-a situat, de asemenea, sub așteptări. Cu toate acestea, profitul net al perioadei s-a situat la 0.78 USD/acțiune, cu 0.01 USD/acțiune mai mult decât anticipau analiștii. (Sursa: Investing.com)

