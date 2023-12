Portul Constanța - un nou record – TradeVille

Estimări Pesimiste De La BNR

Proiecțiile Băncii Naționale a României indica o posibila dublare a ratei creditelor neperformante pana in 2025, aceasta putând ajunge la 5.6%, iar, într-un scenariu pesimist, chiar la 10.3%. Analizele releva o creștere a presiunilor economice externe si a șomajului, cu impact asupra sectorului bancar, in special asupra băncilor mai mici. Necesarul de capital propriu va trebui sa crească cu 8.9% pana in 2028 conform noilor reglementari Basel III, pentru a se menține stabilitatea financiara. Deși băncile mari evidențiază o reziliență mai puternică, exista vulnerabilității notabile, iar implementarea acestor schimbări va impune o ajustare ampla in sectorul bancar romanesc. (Sursa: Economica.net)

Portul Constanta – Un Nou Record

Portul Constanta a stabilit un nou record al cantității de cereale expediate, aceasta ajungând la 32.6 mil. tone in primele 11 luni ale anului, depășindu-si propriul record anual stabilit in 2022, de 25 mil. tone. Acest avânt se datorează creșterii transporturilor din Ucraina, care au reprezentat 40% din totalul volumului expediat. Cu toate acestea, tranzitul a scăzut recent din cauza conflictului din regiune, in contextul în care Rusia a atacat porturile ucrainene de la Dunăre si datorita apariției blocajelor in traversarea granițelor. România investește in modernizarea infrastructurii pentru a spori capacitatea de tranzit, în timp ce Ucraina prognozează un surplus exportabil substanțial pentru anul viitor. (Sursa: Profit.ro)

Zona Euro – Aproape De Recesiune

Scăderea activității in zona euro a devenit mai evidentă in decembrie, potrivit unor sondaje care au arătat ca economia blocului este aproape sigur in recesiune. Astfel, conform datelor oficiale, economia zonei euro s-a contractat cu 0.1% in ultimul trimestru in timp ce Indicele PMI din decembrie, a sugerat ca activitatea a scăzut in fiecare luna a acestui trimestru, in contextul in care Banca Centrala Europeana (BCE) si-a redus joi previziunile de creștere pentru 2023 si 2024. Indicele PMI a scăzut la 47 in aceasta luna, de la 47.6 in noiembrie, fiind in contradicție cu un sondaj Reuters care arata o creștere la 48 puncte si marcând a 7-a luna consecutiva sub nivelul de 50 puncte, care separa creșterea de scădere. (Sursa: Reuters)

China Menține Disciplina Fiscala Si In 2024

Liderii chinezi au convenit asupra menținerii unui deficit bugetar de 3% din PIB pentru anul 2024, ceea ce reflecta un angajament fata de disciplina fiscala, in ciuda unei ușoare reduceri fata de obiectivul din acest an. Aceștia intenționează sa emită obligațiuni suverane speciale, in valoare potențială de 1,000 mld. CNY, pentru cheltuieli suplimentare. Țara își propune o creștere de aproximativ 5% in 2024. In trecut, China și-a menținut deficitele sub 3%, cu excepția perioadelor excepționale, cum ar fi pandemia Covid 19. Analiștii anticipează masuri fiscale prudente din cauza potențialelor provocări de creștere in 2024, aliniindu-se la recentul avertisment de retrogradare al Moody's si la preocupările legate de datoria guvernelor locale. (Sursa: Reuters)

Transport Trade Services Pret curent 27.0 RON ( -0.37% ) MCap 1.62B P/E 5.5

Conform conducerii companiei, acțiunile Transport Trade Services (TTS) s-au situat, in luna noiembrie, pe locul 10 in rândul celor mai tranzacționate acțiuni de la BVB, cu o valoare totala a tranzacțiilor de 31.75 mil. RON. Aceasta a reprezentat 2.8% din valoarea totală a tranzacțiilor înregistrate de acțiunile din Categoria Premium. Astfel, cotația a îndeplinit criteriile pentru includerea in FTSE Russel Global SmallCap Index pentru a 6-a luna consecutiv. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.434 RON (0.93% ) MCap 32.6M P/E 229.320

IHunt, producătorul român de electronice, a anunțat lansarea unui nou produs „flagship” din gama telefoanelor smart super premium. Aflat la a 7-a generație, iHunt S24 Xtreme reprezintă un produs cu un randament ridicat pentru companie, expedierea primelor unități urmând să înceapă de astăzi, 18.12.2023. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.977 RON ( -1.61% ) MCap 3.71B P/E 8.706

Dezvoltatorul imobiliar, One United Properties, a informat piața cu privire la contractarea unei facilitați de credit in valoare de 30.5 mil. EUR de la Alpha Bank Romania, pentru finanțarea proiectului One Gallery. La momentul finalizării noului proiect, suprafața închiriabilă va fi de 13,500 mp, valoarea bruta de dezvoltare fiind estimata la aproximativ 90 mil. EUR. (Sursa: BVB)

NIO INC Pret curent 8.41 USD (5.39% ) MCap 13.8B

Producătorul chinez de autovehicule electrice, Nio, a anunțat ca fondul de investiții CYVN din Abu Dhabi va deveni un acționar important in cadrul companiei, în urma subscrierii, in cadrul majorării de capital, a unei sume de 2.2 mld. USD, urmând să ajungă la o deținere de 20.1% din capitalul social al companiei. În vară, fondul de investiții acumulase acțiuni NIO in valoare de 738.5 mil. USD, ulterior achiziționând un pachet suplimentar in suma de 350 mil. USD de la o filiala a Tencent Holdings Ltd. (Sursa: Bloomberg)

United States Steel Corporation Pret curent 50.03 USD (27.21% ) MCap 11.6B P/E 8.72

Nippon Steel, cel mai mare producător japonez de otel, a anunțat achiziția U.S. Steel într-o tranzacție evaluată la 14.9 mld. USD, la câteva luni după ce producătorul de otel american a fost scos la vânzare. In acest sens, oferta de 55 USD/acțiune reprezintă o prima de aproximativ 40% față de închiderea de vineri si cu 142% peste prețul de închidere din 11 august când conducerea a anunțat un proces de reorganizare. Acțiunile companiei au crescut cu 27% în premarket. (Sursa: Reuters)

International Business Machines Corporation (ibm) Pret curent 162.75 USD (0.32% ) MCap 147B P/E 73.01

Conducerea IBM a anunțat, luni, ca a încheiat un acord definitiv cu Software AG, deținută majoritar de Silver Lake, pentru a achiziționa StreamSets si webMethods pentru 2.13 mld. EUR, in încercarea de a-și consolida oferta de inteligență artificială (AI) și cloud. Astfel, achiziția vine în urma unui parteneriat de business de peste 20 de ani intre cele doua companii. Se preconizează că tranzacția va fi finalizată în al doilea trimestru al anului 2024. (Sursa: SeekingAlpha)

Palo Alto Networks Inc Pret curent 305.70 USD ( -0.55% ) MCap 94.2B P/E 214,299.54

Conform SeekingAlpha, Palo Alto Networks va continua să beneficieze de cererea masivă de servicii de securitate cibernetica, in 2024, chiar si pe fondul unei posibile slăbiciuni macroeconomice. In acest sens, acțiunile companiei s-au redresat deja in 2023, aceasta fiind al doilea cel mai bun performer din industria sa, după Crowdstrike. Dintre cei 46 de analiști chestionați de SeekingAlpha in ultimele 90 de zile, 27 au acordat un rating de „Strong Buy”, iar 11 un rating „Buy”. (Sursa: SeekingAlpha)

Vodafone Pret curent 0.6715 GBP (3.40% ) MCap 18.7B

Compania franceza de telecomunicații Iliad a propus o fuziune cu unitățile italiene ale Vodafone, având ca scop combinarea bazei sale de consumatori in creștere cu puterea comerciala a Vodafone. Se estimează ca afacerea combinata va genera venituri de 5.8 mld. EUR si un EBITDA de 1.6 mld. EUR pana in martie 2024, in timp ce Vodafone ar primi 50% din capitalul social al afacerii combinate si o plata in numerar de 6.5 mld. EUR. Acțiunile Vodafone au crescut cu 6.6% in urma propunerii de joint-venture a Iliad. (Sursa: Reuters)

British Petroleum Pret curent 4.6580 GBP (1.86% ) MCap 87.1B

BP împreună cu mai multe companii mari de transport maritim, au oprit toate transporturile de petrol si mărfuri prin Marea Rosie din cauza atacurilor recente ale unor rebeli asupra navelor. Securitatea in regiune s-a înrăutățit, ceea ce a determinat aceste suspendări temporare pentru a asigura siguranța echipajelor si a navelor. Atacurile, care au vizat in principal navele care trec prin strâmtoarea Bab al-Mandab, au declanșat îngrijorări cu privire la siguranța acestei rute vitale pentru petrol, combustibil si bunuri de consum. Mai multe companii, printre care Maersk si Evergreen Line, si-au redirecționat navele departe de Marea Rosie, optând pentru rute mai lungi pentru a evita zona periculoasa. Situația rămâne tensionata, companiile urmărind îndeaproape evoluția situației înainte de a decide sa reia operațiunile. (Sursa: BBC)

