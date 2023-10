Neutralitatea climatică costă scump – TradeVille

Neutralitatea Climatică Costă Scump

Guvernul estimează ca Romania are nevoie de investiții in valoare de 2,069 mld. USD pentru a deveni neutra din punct de vedere climatic pana in 2050. Suma este echivalentul a aproximativ șapte PIB anuale si vizează cele 3 domenii mari consumatoare de energie: transportul rutier, clădiri si industrie. In alte știri, asociațiile RPIA si RWEA, care reprezintă producătorii, dezvoltatorii si prestatorii de servicii si echipamente din sectorul energiei regenerabile, cu o putere totala instalata de aproximativ 4.5 GW, cer autorităților asigurarea unor condiții de concurenta echitabila pentru toți cei vizați. In prezent, investitorii privați pot dezvolta proiecte doar pe suprafețe de sub 50 ha (maxim 42 MW), potrivit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR). (Surse: Economica.net (1);Economica.net (2))

Romania, Codașa Contractelor PPA

Romania se situează pe ultimul loc in ceea ce privește investițiile in proiectele de energie verde prin parteneriate. Tranzacțiile semnate prin contractele PPA, realizate pe termen lung intre un producător de energie si un cumpărător, au crescut cu pana la 17% la nivel european, in ultimii patru ani. Pana in luna mai 2023, s-au înregistrat contracte PPA pentru 4.6 GW (echivalentul unei producții de energie de 11.5 TWh). Romania, care este la coada clasamentului, a înregistrat doar 0.2 GW capacitate in contractele de tip PPA, din cauza dezechilibrelor ce pot apărea si pe care companiile nu vor sa le plătească. (Sursa: ZF)

Prețul Petrolului, Din Nou Oscilant

In urma atacului grupării militare Hamas asupra Israel, prețul petrolului s-a majorat cu 4%, referința globala Brent tranzacționând-se la 88.41 USD pe baril. Deși niciuna dintre parți nu este un jucător important pe piața petrolului, conflictul se afla la granița cu Iran, regiune cheie de producție si export global de petrol. Pe aceeași tema, reprezentanții OPEC au majorat perspectivele cererii de petrol pe termen lung, viziune completa diferita fata de cea a Agenției Internaționale pentru Energie. Astfel, in raportul sau, OPEC a menționat ca cererea globala va ajunge la 116 milioane de barili pe zi (bpd) pana in 2045, de la 99.6 milioane bpd in 2022. (Surse: CNBC;CNBC)

Birkenstock Vine La NYSE

Oferta publica a producătorului de încălțăminte german, Birkenstock, este așteptată sa se desfășoare in cursul săptămânii curente. In acest sens, compania țintește o evaluare de peste 9 mld. USD, care ar plasa-o pe locul al 3-lea in sectorul încălțămintei din perspectiva capitalizării bursiere, in ceea ce privește companiile listate la NYSE, după Nike (147 mld. USD) si Deckers Outdoor (13.1 mld. USD). Surse Reuters menționează ca Birkenstock si-ar fi asigurat suficiente angajamente din partea investitorilor instituționali pentru a stabili prețul in partea superioara a intervalului, ceea ce va duce evaluarea companiei pana aproape de 10 mld. USD. (Sursa: Reuters)

Hidroelectrica Preț curent 117.00 RON (0.00% ) MCap 52.6B P/E 9.21

Conform datelor Autorității Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din Romania, s-a menținut in vârful clasamentului in primul semestru din 2023. După primele 6 luni ale anului, compania deținea o cota de piața de 16.16% pe piața locala de furnizare a energiei, urmata de Enel Energie, cu o cota de 10.25% din piața. Pe locul 3 s-a clasat Electrica Furnizare, cu un procent de 10.16%. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Preț curent 0.5445 RON (0.09% ) MCap 33.9B P/E 5.1422

OMV a înregistrat ușoare scăderi la nivelul producției totale de hidrocarburi, de aproximativ 3%, in trimestrul trei al acestui an comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Astfel, producția de țiței a marcat o diminuare cu 4%, iar producția de gaze naturale, o scădere de circa 2.3%. Datorita redeschiderii centralei de la Brazi, care a fost anterior in revizie, producția de energie electrica a urcat cu +4% comparativ cu trimestrul trei al anului trecut. Vânzările de produse rafinate s-au menținut la același nivel, in timp ce vânzările de gaze către terți au crescut cu 24%. Volumul total al vânzărilor de hidrocarburi a marcat o scădere de 6.6%. (Surse: BVB;Economica.net;BVB)

Appraisal & Valuation Preț curent 6.50 RON (0.00% ) MCap 8.36M P/E 13.12

Appraisal & Valuation a informat piața cu privire la achiziția de către subsidiara APP INVESTITII S.A. a societății Valyscom Roiesti SRL. Societatea achiziționata are ca domeniu de activitate hoteluri si alte facilitați de cazare, înregistrând in 2022 venituri totale de 4.39 mil. RON si un profit brut de 79,319 RON. Prețul final de achiziției al parților sociale este de 1.6 mil. EUR, din care, 1.1 mil. EUR va reprezenta contractarea unui împrumut de la BRCI, restul finanțării realizând-se din surse proprii. (Surse: BVB)

Bristol-Myers Squibb Company Preț curent 56.27 USD ( -0.69% ) MCap 118B P/E 14.89

Bristol-Myers Squibb, una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, a anunțat achiziția producătorului de medicamente oncologice, Mirați Therapeutics. In acest sens, Bristol-Myers a acceptat sa plătească 4.8 mld. USD pentru aceasta achiziție, adică 58 USD/acțiune, ceea ce semnifica o prima de 52% fata de valoarea medie ponderata a prețului din ultimele 30 de zile de tranzacționare. (Sursa: SeekingAlpha)

GSK PLC Preț curent 14.994 GBP (1.11% ) MCap 75.4B

GSK si Chongqing Zhifei Biological Products (Zhifei) au semnat un acord exclusiv pentru vaccinul împotriva Zonei Zoster in China. Acordul se va derula inițial pentru 3 ani, cu opțiune de extindere, fiind programat sa înceapă de la 1 ianuarie 2024. Potrivit contractului, Zhifei va avea drepturi exclusive de import si distribuție a vaccinului in China, valoarea volumelor achiziționate pe perioada celor 3 ani ridicând-se la 3.05 mld. USD. (Sursa: Pharmaceutical Technology)

Arm Holdings plc Ads Preț curent 53.65 USD (0.43% ) MCap 6.59B

Prețul acțiunilor Arm a înregistrat o ușoara creștere in sesiunea pre-market de luni, ca urmare a prețului ținta stabilit de J.P. Morgan, care a început sa acopere compania britanica de cipuri. Analistul Harlan Sur a estimat un preț țintă de 70 USD pentru următoarele 12 luni, implicând o creștere de 29% comparativ cu prețul curent. Totodată, J.P. Morgan estimează o creștere anuala compusa a veniturilor de peste 18% si de 40% pentru EPS in următorii 3 ani. Prețul țintă a fost oferit in contextul in care analiștii nu aveau voie sa ofere astfel de recomandări in perioada imediat următoare IPO-ului. (Sursa: Seeking Alpha)

Shift Technologies Preț curent 0.2427 USD ( -87.23% ) MCap 2.11M P/E -0.0155

Shift Technologies, companie specializata in vânzarea online a mașinilor second-hand, urmează sa își înceteze activitatea, după ce a depus o cerere de intrare in faliment la autoritatea de reglementare. Astfel, compania își va finanța procesul de lichidare prin vânzărilor bunurilor pe care le mai are in patrimoniu. (Sursa: MarketWatch)

