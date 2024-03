Martie, cea mai slabă lună la BVB – TradeVille

3.6% Din Totalul Investițiilor Publice Au Venit Din PNRR

In 2023, ponderea cheltuielilor de investiții finanțate din fonduri externe si PNRR a fost semnificativ mai mare decât cea a investițiilor din surse naționale, afirma Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR. Mai exact, din 5.9% investiții publice in PIB, 3.6% au avut ca sursa de finanțare fondurile europene, inclusiv PNRR, in timp ce doar 2.3% au fost finanțate din fonduri naționale. (Sursa: Economica.net)

Martie, Cea Mai Slaba Luna La BVB

Luna martie este istoric cea mai slaba luna din an pentru randamentul acțiunilor listate la BVB, fiind situata intre încheierea sezonului de raportări financiare si luna aprilie, când au loc majoritatea adunărilor generale ale companiilor. Potrivit calculelor ZF, luna martie înregistrează o mediana de minus 0.3%, fiind singura luna din an cu o valoare mediana negativa. La polul opus, cea mai performanta luna este luna ianuarie, cu o creștere mediana de 5.11%. Anul bursier 2024 a început cu o creștere de 0.92% in ianuarie, in timp ce, in luna februarie, indicele BET a urcat cu 2.44%. (Sursa: ZF)

China, Obiective Pentru 2024

China si-a stabilit un obiectiv de creștere de aproximativ 5% pentru 2024 si a anunțat emiterea de “obligațiuni speciale pe termen lung” pentru proiecte majore. Premierul Li Qiang a promis, de asemenea, ca tara va elimina restricțiile pentru investițiile străine in sectorul industrial. Totodată, China vizează o rata a șomajului urban de aproximativ 5.5%, crearea a 12 mil. de noi locuri de munca urbane si o creștere a indicelui preturilor de consum de aproximativ 3%. (Sursa: CNBC)

Ads

Aurul, La Maxime Istorice

Contractele futures pe aur au atins luni cel mai înalt nivel de la crearea contractului in 1974, ca urmare a faptului ca traderii pariază ca Rezerva Federala va începe sa reducă ratele dobânzilor in a doua jumătate a anului. Prețul contractelor futures pe aur din luna aprilie a crescut cu 30.6 USD (+1.46%), ajungând la 2,126.3 USD/uncie. Este a doua sesiune consecutiva in care aurul stabilește noi recorduri. (Sursa: CNBC)

Infinity Capital Investments Pret curent 1.780 RON ( -0.28% ) MCap 890M P/E 13.153

Infinity Capital Investments a confirmat vânzarea pachetului majoritar (73%) deținut la compania Univers Râmnicu Vâlcea pentru suma de 50.8 mil. RON. Vânzarea s-a realizat prin metoda “vânzare speciala la ordin” pe piața de oferte si operațiuni speciale administrata de BVB. Prețul stabilit a fost de 86.6 RON/acțiune, pachetul tranzacționat incluzând 587,519 acțiuni. (Sursa: ZF)

AIR CLAIM Pret curent 4.26 RON ( -1.39% ) MCap 18.7M P/E 10.86

Air Claim informează piața cu privire la închiderea unui punct de lucru si înființarea unui punct nou de lucru in Municipiul Constanta, in urma semnării unui contract de închiriere pe o durata de 2 ani. (Sursa: BVB)

Ads

Bayerische Motoren Werke Pret curent 550.30 RON (1.40% ) MCap 331B

BMW Group, împreuna cu NTT Data vor înființa un joint-venture in Romania axat pe dezvoltarea si implementarea soluțiilor IT pentru Europa. Orașul ales de către producătorul german este Cluj-Napoca, datorita ascensiunii orașului si a calității învățământului universitar. Compania va debuta cu 120 de angajați, urmând ca, pana in 2027, sa ajungă la câteva mii. Divizia de IT a BMW Group are aproximativ 9,500 de angajați in sediile din SUA, Germania, China, Africa de Sud, India si Portugalia. (Sursa: Forbes)

Bayer AG Pret curent 132.54 RON ( -5.33% ) MCap 109B

Compania farmaceutica si de biotehnologie, Bayer, a raportat o pierdere de 2.9 mld. EUR in 2023, in scădere semnificativa fata de câștigul de 4.15 mil. EUR înregistrat anul anterior. Veniturile operaționale ale companiei s-au situat la 11.9 mld. EUR, in scădere cu 1.2% fata de 2022. Problemele legate de pesticidele pe baza de glifosat au contribuit notabil la pierderea companiei. (Sursa: Barron’s)

Ads

NIO INC Pret curent 5.49 USD (3.00% ) MCap 8.99B

Nio, producătorul chinez de autovehicule electrice, a înregistrat venituri operaționale trimestriale in suma de 2.4 mld. USD, in creștere cu 6.5% fata perioada similara a anului trecut si cu 70 mil. USD peste estimările analiștilor. Cu toate acestea, pierderea neta/acțiune a fost mai mare decât se așteptau analiștii, ajungând pana la -0.39 USD. Livrările de vehicule din T4 2023 a fost de 50,045, marcând o creștere de 25% fata de T4 2022 si o scădere de 9.7% fata de T3 2023. (Sursa: SeekingAlpha)

Target Corp Pret curent 166.78 USD (10.82% ) MCap 77.8B P/E 23.07

Unul dintre cei mai mari retaileri americani, Target Corp., a raportat, in T4 2023, un profit/acțiune ajustat in valoare de 2.98 USD, cu 0.56 USD/acțiune peste nivelul anticipat de analiști. Vânzările comparabile au scăzut cu 4.4%, depășind ușor estimările, dar scăzând pentru al treilea trimestru consecutiv. Target se confrunta cu o scădere a vânzărilor, deoarece consumatorii achiziționează mai puține produse din cauza scăderii puterii de cumpărare. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

...citeste mai departe despre "Martie, cea mai slabă lună la BVB – TradeVille" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro