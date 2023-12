Mai puține locuințe în T3 2023 – TradeVille

Subscrierile La Fidelis

Cu o săptămână înainte de închiderea ofertei de subscriere pentru titluri de stat Fidelis, investitorii de retail au pus ordine in valoare totala de 720 mil. RON. Pentru transa denominata in RON, s-au strâns 296 mil. RON, iar pentru cele in moneda europeana, 85 mil. EUR. Cele mai populare titluri de stat pana in prezent sunt cele cu scadenta in 2028 in EUR, care oferă o dobânda de 5.5%. (Sursa: ZF)

Mai Puține Locuințe In T3 2023

In T3 2023, s-au finalizat 17,916 locuințe, in scădere cu 2,307 fata de aceeași perioada din 2022. Din total, 59.8% au fost construite in mediul urban si 40.2% in mediul rural. Locuințele construite din fondurile private au scăzut, cu 2,543 unități, in timp ce locuințele finanțate din fonduri publice au crescut cu 236. Analizând regiunile, s-a observat o scădere în Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, București-Ilfov, Vest și Sud-Vest Oltenia, in timp ce Centrul si Nord-Vestul au înregistrat creșteri. Acest trimestru a reflectat fluctuații semnificative in construcțiile de locuințe, evidențiind o dinamica variata in diferitele regiuni ale tarii. (Sursa: INS)

2023 Aduce Noi Maxime Pentru Indicele BET

In 2023, Bursa de Valori București a atins un nou maxim istoric, indicele BET depășind 15,000 de puncte, un avans de 29% pentru indicele BET si de 37% cu dividendele incluse. Investitorii de retail si fondurile de pensii au devenit activi, orientând-se către acțiuni small cap, cum ar fi TTS, Sphera, datorita informațiilor privind evoluția acestora. Intr-un context pozitiv, creșterea susținuta de retail este anticipata sa continue. Tranzacțiile zilnice s-au ridicat la 54.5 mil. RON, iar perspectiva pe termen mediu depinde de evoluția macroeconomica. (Sursa: ZF)

Piețele Asiatice La Început De Săptămâna

Acțiunile chinezești au scăzut inițial din cauza presiunilor deflaționiste, schimbând pe parcursul zilei trendul inițial. Acțiunile japoneze au crescut in urma zvonurilor ca banca centrala nu va mari rata dobânzii. Datele din noiembrie din China arata scăderi abrupte in preturile de consum, CPI coborând cu 0.5%. Indicele preturilor de producție a înregistrat o scădere de 3%, reflectând dificultățile economice. La momentul redactării știrii, CSI 300 din China a revenit in teritoriu pozitiv +0.68%, iar Nikkei din Japonia a urcat cu 1.5%, in timp ce investitorii așteaptă decizia FED cu privire la politica monetara. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.4940 RON (0.30% ) MCap 2.8B P/E -1.6380

Fondul Proprietatea a anunțat ca Franklin Templeton International Services, in calitate de administrator al fondului, a primit o oferta ferma din partea GDF International, acționarul majoritar al Engie Romania, de cumpărare a deținerii Engie pentru suma de 87 mil. EUR. Fondul Proprietatea deține in prezent 11.99% din capitalul social al Engie Romania, reprezentând 14.53% din VAN-ul fondului la 31 octombrie 2023. FP a evaluat deținerea la Engie Romania la 490 mil. RON (circa 99 mil. EUR). (Surse: BVB;ZF)

Holde Agri Invest- Clasa Pret curent 1.020 RON (2.41% ) MCap 104M P/E -4.105

Holde Agri Invest a anunțat ca filialele sale au semnat mai multe contracte semnificative pentru vânzarea de cereale, cu același client, nedivulgat, in valoare totala de 50.7 mil. RON, fără TVA, conform calculelor ZF. “Sunt contracte pe care le-am încheiat acum, dar ele sunt plătite începând cu aceasta vara. Sunt contracte care se numesc premium, cu preț deschis. Traderul plătește 70% din prețul la momentul la care semnam contractul si, ulterior, ni se plătește restul când închidem prețul, care este format pe Eurocent, bursa de la Paris. Am cam închis toate contractele si când am primit si restul de bani am si anunțat la bursa. Pana acum nu au mai fost anunțate la bursa aceste contracte. Este o parte semnificativa din încasările acestui an, partea de vânzări de cereale, dar nu sunt toate. Mai sunt si alte contracte si veniturile din subvenții", spune Liviu Zăgan, CEO al Holde Agri Invest, pentru ZF. (Surse: BVB;ZF)

Digi Communications Pret curent 42.2 RON (0.72% ) MCap 4.22B P/E 1.4

Digi Communications a informat piața cu privire la faptul ca a încheiat un contract cadru cu Vodafone Portugal, in baza căruia, vor fi alocate filialei din Portugalia drepturile de utilizare a frecventelor de 2x10 Mhx in banda de 1,800 Mhz si 2x10 Mhz in banda de 3,400-3,800 Mhz precum si accesul en-gros bitstream la rețeaua de fibra optica. Acest acord va fi supus aprobării din partea Autorității de Concurenta din Portugalia. (Sursa: BVB)

Romgaz Pret curent 49.90 RON (0.10% ) MCap 19.2B P/E 7.76

Romgaz, cel mai mare producător de gaze din Romania, vizează extinderea pe piața de furnizare de energie. Compania solicita propuneri pentru platforme si portaluri de energie electrica si gaze, intenționând sa susțină pana la 10,000 de clienți finali. Aceste sisteme ar permite companiei sa devina mai activa pe piața furnizării la clienți finali, inclusiv prin gestionarea post-contractare si automatizarea proceselor precum deconectarea/reconectarea si raportarea contractelor in reziliere. (Sursa: Economica.net)

Transelectrica Pret curent 30.4 RON (3.05% ) MCap 2.22B P/E 7.2

Transelectrica a obținut peste 56 mil. EUR prin REPowerEU pentru instalarea de centrale fotovoltaice in 29 de stații electrice, retehnologizarea Smart si optimizarea rețelei de comunicații Teletrans. Aceste investiții vizează creșterea flexibilității rețelei, reducerea consumului propriu de energie si a emisiilor de CO2, îmbunătățirea securității cibernetice si modernizarea infrastructurii. Deadline-urile pentru finalizare variază pana in 2026. (Sursa: Economica.net)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.419 RON (4.49% ) MCap 31.5M P/E 221.394

iHunt Technology informează investitorii cu privire la lansarea unui nou telefon rezistent cu baterie mare, P25000 Xtreme 256GB. Acest model este noul flagship pentru gama de telefoane rugged ale lui iHunt. Expedierea primelor unități a început pe 11 decembrie. (Sursa: BVB)

Palantir Technologies Inc Pret curent 18.07 USD (1.69% ) MCap 37B P/E -770.51

Unul dintre cele mai mari fonduri de pensii din lume, Public Sector Pension Investment Board din Canada, a anunțat modificări cu privire la investițiile din portofoliu. Fondul de pensii care administrează active cu o valoare aproximativa de 180 mld. USD, fiind a 25-lea cel mai mare fond de pensii din lume, a vândut toate cele 111,432 acțiuni Palantir pe care le deținea la sfârșitul lunii iulie. In acest an, prețul acțiunilor Palantir a crescut cu peste 175%. (Sursa: Barron’s)

Macy's Inc Pret curent 20.75 USD (19.32% ) MCap 5.67B

Doua fonduri de private equity au făcut o oferta de 5.8 mld. USD pentru preluarea companiei Macy’s. Oferta celor de la Arkhouse Management si Brigade Capital Management evaluează lanțul de magazine la un preț de 21 USD pe acțiune. Având in vedere prețul de închidere de vineri, acesta reprezintă un premium de peste 20%. Cele doua fonduri considera ca Macy’s este in prezent subevaluata si sunt pregătite sa își majoreze oferta sub rezerva unor verificări prealabile. De la începutul anului si pana luni, prețul acțiunii a scăzut cu 14%. (Sursa: SeekingAlpha)

The Cigna Group Pret curent 300.44 USD (16.09% ) MCap 92.1B P/E 13.86

Cigna si Humana au întrerupt discuțiile de fuziune din cauza unor neînțelegeri financiare. Cigna se orientează, plănuind o răscumpărare substanțială de acțiuni in locul unei fuziuni, ceea ce a rezultat într-o scădere cu 8% a prețului acțiunilor. Humana se confrunta, de asemenea, cu pierderi semnificative. Cigna vizează o răscumpărare de acțiuni de 10 mld. USD, in valoare totala de 11.3 mld. USD, considerând ca acțiunile lor sunt subevaluate, reafirmând perspectivele pentru 2023, care vizează un EPS de 24.75 USD/acțiune si țintește 28 USD/acțiune in 2024. (Sursa: SeekingAlpha)

TESLA INC. Pret curent 238.16 USD ( -2.33% ) MCap 759B P/E 62.30

Tesla dorește sa ofere stimulente pentru a creste numărul de mașini vândute in perioada sărbătorilor. Cumpărătorii pot obține o reducere de aproape 4,000 USD la mai multe vehicule Model Y si 6 luni de încărcare gratuita la Supercharger. Beneficiul de încărcare poate valora aproximativ 900 USD. Totalul stimulentelor se poate ridica la mai mult de 8% din prețul tranzacției. Stimulentul mediu pentru vânzările de mașini noi in SUA, in luna octombrie, a fost de aproximativ 5% din prețul tranzacției, potrivit celor de la Kelly Blue Book. (Sursa: Barron’s)

