Inflația își menține trendul descrescător – TradeVille

Inflația Își Menține Trendul Descrescător

In octombrie, rata anuala a inflației si-a menținut trendul descrescător, coborând la 8.1%, comparativ cu 8.8% din luna septembrie. Comparativ cu luna septembrie 2023, preturile de consum au crescut, in luna octombrie, cu 0.57%. Cele mai mari creșteri de preț de la an la an au fost la biletele de avion (+25%), apa, canal si salubritate (+21%), peste (+16%), detergenți (+24%) si energie termica (+22%). Scăderi se remarca la energia electrica (-10%) fata de 2022. (Surse: INS;INS;BNR)

Câștigul Salarial Mediu Net, In Creștere

Câștigul salarial mediu net a crescut, in luna septembrie a acestui an, cu 62 RON (+1.4%), comparativ cu luna precedenta, ajungând la 4,593 RON, iar câștigul salarial mediu brut a înregistrat o creștere cu 92 RON (+1.3%). Comparativ cu luna septembrie a anului trecut, câștigul salarial mediu net a crescut cu 14.7%. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (11,450 RON), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2,524 RON). (Surse: INS;BNR)

Datoria Externa Totala A României A Crescut In Primele 9L

In primele noua luni ale anului, datoria externa totala a României a ajuns la 161.2 mld. EUR, in creștere cu 17.3 mld. EUR fata de aceeași perioada a anului anterior. Din suma totala, datoria administrației publice înregistrează 73.3 mld EUR (+26.75% fata de decembrie 2022). Datoria externa pe termen lung se ridica la 116.1 mld. EUR la 30 septembrie (+17.7% fata de 31 decembrie 2022) iar datoria externa pe termen scurt s-a redus cu 0.3%, la 45.1 mld.EUR. (Sursa: BNR)

Bula Energiei Verzi

China se confrunta cu o explozie de cheltuieli in domeniul energiei verzi, aceasta creștere fiind rezultatul investițiilor extinse, totalizând aproape 80 mld. USD si reprezentând aproximativ 90% din investiția globala in acest sector. Aceasta cheltuiala a creat un excedent de componente pentru sistemele fotovoltaice, care a condus la o scădere a preturilor acestora. Companiile chineze se tem ca o bula verde ar putea sa explodeze, suprasaturarea afectând piețele globale, provocând perturbări si scăderi de preturi, in special in Europa, care încearcă sa stimuleze producția interna de energie curata. Unii experți din industrie anticipează ca problema suprasaturării se va rezolva pe măsura ce companiile își vor anula sau amâna planurile de extindere, dar exista îngrijorări legate de sustenabilitatea pe termen lung a investițiilor Chinei in tehnologia verde. (Sursa: WSJ)

Bittnet Systems București Pret curent 0.253 RON (2.85% ) MCap 160M P/E -24.011

Grupul Bittnet a anunțat piața cu privire la achiziția parților sociale ale companiei Kepler Management Systems SRL, implementator al soluției de ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Navision). Societatea achiziționata este similara ca profil si afaceri cu Elian Solution SRL (parte a grupului Bittnet), urmând a completa pilonul de „Platforms and Software” din cadrul grupului. Bittnet a plătit 3.13 mil. RON cash, prin ordin de plata, urmând ca Elian Solutions SRL sa preia 75.8% din Kepler. Adițional, suma de 1 mil. RON va fi plătita in acțiuni Bittnet, care vor fi alocate foștilor asociați Kepler in următoarele 6 luni. Astfel, Bittnet Systems SA va deține restul de 24.2% din companie. (Sursa: BVB)

Farmaceutica Remedia Deva Pret curent 0.665 RON (0.76% ) MCap 63.4M P/E 10.890

In primele noua luni ale 2023, Farmaceutica Remedia, distribuitor de medicamente si jucător pe piața retailului farmaceutic, a înregistrat venituri din exploatare in valoare de 424 mil. RON, in creștere cu 8.5% fata de perioada similara a anului trecut. Astfel, rezultatul operațional al perioadei s-a majorat cu 14.7%, pana la 6.8 mil. RON, obținând-se un rezultat brut de 7.4 mil. RON, cu 24.5% peste nivelul perioadei similare de anul trecut. (Sursa: BVB)

Appraisal & Valuation Pret curent 7.60 RON (0.00% ) MCap 9.78M P/E 15.34

Appraisal & Valuation, companie care oferă servicii de evaluare, a înregistrat, in primele noua luni ale anului, venituri operaționale in suma de 3.8 mil. RON, in scădere cu 16.3% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Cu toate acestea, EBITDA perioadei s-a menținut la un nivel similar cu cel înregistrat la 9L 2022, situând-se la 467,942 RON. Astfel, rezultatul net al perioadei s-a diminuat cu 5.5%, ajungând la 201,712 RON. (Sursa: BVB)

Elefant Online - Obligațiuni 2026 Pret curent 78.50 RON (4.67% ) MCap 13.7M

Conducerea societății Elefant Online SA a anunțat piața cu privire la renunțarea de către acționari la perfectarea tranzacției prin care evoMAG urma sa preia pachetul majoritar al companiei. In acest sens, compania a declarat ca acționarii actuali vor continua sa asigure suportul necesar derulării activității operaționale. (Sursa: BVB)

ALRO S.A. Pret curent 1.540 RON ( -1.91% ) MCap 1.09B P/E 3.157

Grupul Alro a înregistrat, in primele noua luni ale acestui an, o cifra de afaceri in scădere cu 21%, ajungând la 2.24 mld. RON (vs 2.8 mld. RON in 2022). Scăderea s-a produs din cauza preturilor mai mici la aluminiu si a încetinirii cererii. Rezultatul net indica o pierdere neta de 394 mil. RON (vs -110 mil. RON 2022). Deși cererea de aluminiu a continuat sa fie scăzută, Alro a beneficiat de un portofoliu diversificat de produse si a înregistrat volume de vânzări mai mari pentru produse extrudate, bare, șlepuri si benzi. De asemenea, pe fondul unei cereri puternice de produse pentru industria aeronautica, Alro a semnat un contrat multianual cu Airbus, pentru furnizarea de produse laminate plate din aluminiu. (Sursa: BVB)

Sipex Company Pret curent 0.310 RON ( -3.13% ) MCap 123M P/E 8.241

Sipex, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru construcții, a înregistrat, in primele noua luni, o creștere cu 4% a cifrei de afaceri, ajungând la 236 mil. RON. Creșterea a fost susținuta de vânzările din canalul B2B, care au avansat cu 13%. Profitul net in primele noua luni a fost de 3 mil. RON, in scădere cu 74% fata de aceeași perioada a anului trecut, ca urmare a creșterii cheltuielilor operaționale, in principal, cele privind mărfurile. Pentru întreg anul 2023, compania estimează o creștere a cifrei de afaceri, dar, o scădere de 30%-35% a profitului net, fata de anul anterior. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.998 RON (0.50% ) MCap 3.79B P/E 8.582

ONE United Properties a încheiat un parteneriat cu Armani/Casa, lider in sectorul mobilierului de lux, care urmărește dezvoltarea unui concept unic de design interior in cadru ONE Lake Club. Parteneriatul reprezintă o premiera pentru piața locala. Clienții ONE vor avea posibilitatea de a accesa produsele Armani/Casa, precum si un serviciu de consultanta dedicat. (Sursa: BVB)

Romgaz Pret curent 46.50 RON (0.11% ) MCap 17.9B P/E 7.15

Romgaz aniversează 10 ani de la listarea la BVB, in urma unei oferte prin care statul roman a vândut 15% din companie pentru aproximativ 2 mld. RON. Compania a distribuit dividende de-a lungul anilor in valoare de 13.4 mld. RON, si a înregistrat un randament anualizat cu dividende reinvestite de 14.6%. Romgaz a ajuns in prezent la o evaluare de piața de 18 mld. RON. (Sursa: BVB)

Antibiotice Pret curent 1.205 RON (0.42% ) MCap 808M P/E 10.458

Antibiotice Iași si Banca Europeana de Investiții (BEI) au semnat un acord de împrumut pentru finanțarea construirii unei fabrici noi, in valoare de 25 mil. EUR. Împrumutul BEI reprezintă un sfert din costul total al investiției de 95.4 mil. EUR si are ca scop dezvoltarea de noi linii de producție, a digitalizării si a capacitații de cercetare-dezvoltare. (Surse: ZF;antibiotice.ro)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 96.89 USD (0.58% ) MCap 500B

Prețul acțiunilor Taiwan Semiconductor a crescut cu peste 4.1%, marcând cea mai mare creștere intra-day de la începutul lunii mai. In octombrie, TSM a înregistrat o creștere a veniturilor de 15.7% fata de luna precedenta. Aceasta a reprezentat prima creștere lunara din februarie. Fiind principalul producător de cipuri pentru Nvidia Corp. si Apple Inc., TSMC a prognozat vânzări cuprinse intre 18.8 mld. USD si 19.6 mld.USD pentru trimestrul curent, depășind așteptările analiștilor. (Sursa: Bloomberg)

