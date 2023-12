Inflația din Marea Britanie din nou sub 4% – TradeVille

Comerțul Cu Ridicata Menține Trendul Ascendent In 2023

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata s-a majorat, ca serie bruta, in primele 10 luni din 2023, cu 1.2% fata de aceeași perioada a anului trecut, datorita creșterii cu 13.1% a comerțului cu mașini si echipamente si avansului de 11.1% al comerțului cu echipamente informatice si de telecomunicații. De asemenea, la nivel agregat, comerțul cu ridicat s-a majorat cu 2.6% in luna octombrie 2023 comparativ cu aceeași luna din 2022, susținut de comerțul cu ridicata al bunurilor de consum nealimentare (+12.8% vs octombrie 2022). (Sursa: INS)

Volumul Lucrărilor De Construcții, In Creștere

In luna octombrie 2023, volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie bruta, cu 10.7%, comparativ cu aceeași perioada din 2022. Pe elemente de structura, cea mai semnificativa creștere s-a înregistrat in rândul lucrărilor de reparații si întreținere (+17.3% vs octombrie 2022), urmate de lucrările de construcții noi (+11% vs octombrie 2022). De asemenea, volumul lucrărilor de construcții s-a majorat si in primele 10 luni din 2023, cu 12.2% vs 10L 2022, fiind impulsionat atât de lucrările de reparații capitale cat si de lucrările de construcții noi. (Sursa: INS)

Inflația Din Marea Britanie, Din Nou Sub 4%

In luna noiembrie 2023, inflația din Marea Britanie a scăzut la 3.9%, sub așteptările de 4.4%, marcând cel mai scăzut nivel din septembrie 2021 încoace. IPC de baza s-a situat la 5.1%, sub nivelul prognozat de 5.6%. Scăderile majore au provenit ca urmare a scăderii preturilor in segmentele de transport, alimente si băuturi nealcoolice. Banca Angliei a menținut dobânzile la 5.25%, urmând o politica dura pentru a combate inflația. In ciuda progreselor, accentul rămâne pus pe atenuarea presiunilor legate de creșterea costului vieții pentru populație. (Sursa: CNBC)

Germania, Potențiala Redresare Economica

Pentru luna ianuarie 2024, sentimentul consumatorilor din Germania s-a îmbunătățit de la -27.6 la -25.1, semnalând o potențială redresare economica. Așteptările privind veniturile au crescut considerabil, stimulând astfel sentimentul general, alături de creșterea cererii pentru consum si de perspectivele economice pozitive. Cu toate acestea, persista îngrijorările din cauza tensiunilor geopolitice, a creșterii preturilor la alimente si a discuțiilor despre bugetul anului 2024. Indicele Gfk al climatului de consum din Germania măsoară nivelul de încredere al consumatorilor in activitatea economica. (Sursa: Reuters)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 11.38 RON ( -0.18% ) MCap 3.94B P/E 8.89

Electrica a anunțat îndeplinirea criteriilor FTSE Russell pentru includerea in FTSE Global Equity Index Series, inclusiv FTSE Global Mid Cap. Acțiunile companiei au îndeplinit criteriul de capitalizare si lichiditate in 2023. Confirmarea oficiala este așteptată pe 15 februarie 2024, cu includere efectiva din 19 martie 2024. Acțiunile Electrica au înregistrat performante remarcabile in decembrie 2023, depășind praguri psihologice si înregistrând cel mai mare rulaj lunar din ultimii trei ani. (Sursa: BVB)

Deutsche Lufthansa Ag Pret curent 40.565 RON (0.85% ) MCap 19.1B

Lufthansa a comandat 80 de avioane de la Boeing si Airbus, cu opțiuni de achiziție viitoare, in valoare totala de 9 mld. USD. Tranzacția include 40 de avioane Boeing 737 MAX 8 si 40 de avioane Airbus A220-300, care urmează sa fie livrate intre 2026 si 2032, împreună cu 60 de opțiuni viitoare de achiziție pentru MAX 8, 20 de opțiuni pentru A220 si 40 de opțiuni pentru Airbus A320. Aceasta reprezintă prima achiziție de avioane cu secțiune îngusta ("narrow-body") Boeing efectuata de Lufthansa in aproximativ 30 de ani si prima sa achiziție a modelului 737 MAX. (Sursa: Reuters)

Southwest Airlines Co Pret curent 29.47 USD ( -0.17% ) MCap 17.2B P/E 29.62

Southwest Airlines si sindicatul piloților săi au ajuns la un acord preliminar de munca, aceasta fiind ultima mare companie aeriana din SUA care a încheiat un acord cu creșterea semnificativa a salariilor piloților. Acordul, pe cinci ani, este estimat la 12 mld. USD si așteaptă aprobarea piloților. Alte mari companii aeriene din SUA, inclusiv American, United si Delta, au finalizat anterior acorduri cu piloții in acest an, oferind creșteri semnificative de salariu. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 74.72 USD ( -0.89% ) MCap 189B

Alibaba a anunțat ca CEO-ul sau, Eddie Wu, va conduce Taobao si Tmall Group, divizia de comerț electronic intern. Wu fusese numit CEO al grupului Alibaba in septembrie si a preluat conducerea afacerii de cloud, înlocuindu-l-l pe Daniel Zhang. Wu o va înlocui pe Trudy Dai, unul dintre angajații fondatori ai Alibaba, in calitate de șef al diviziei de comerț electronic intern. Dai va conduce acum o noua companie de administrare a activelor, înființată de Alibaba. (Surse: Seeking Alpha;Barron’s)

Micron Technology Pret curent 80.95 USD ( -1.48% ) MCap 89.8B P/E -30.86

Micron Technology a publicat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor de pe Wall Street, ceea ce a dus la creșterea prețului acțiunii cu peste 4% in ședința de after-hours. Compania a raportat o pierdere trimestriala ajustata de 0.95 USD si venituri de 4.73 mld. USD, in creștere fata de estimările analiștilor de 4.58 mld. USD. Managementul companiei considera ca cererea de cipuri de memorie va continua trendul ascendent fiind impulsionata de adoptarea pe scara larga a inteligentei artificiale. (Sursa: Barron’s)

Toyota Motor Corporation Pret curent 181.60 USD ( -1.28% ) MCap 245B

Unitatea Daihatsu, producătoare a vehiculelor mici, in cadrul grupului Toyota, va opri livrările tuturor vehiculelor in urma unei anchete, care a descoperit probleme in 64 de modele, inclusiv aproape douăzeci vândute sub marca Toyota. Ancheta a arătat faptul ca unitățile de control ale airbag-ului folosite de Daihatsu in teste pentru unele modele erau diferite de cele folosite in mașinile vândute publicului, inclusiv in modelele Toyota Town Ace, Pixis Joy si Mazda Bongo, populare in Japonia. (Sursa: Reuters)

FedEx Corp Pret curent 248.83 USD ( -11.13% ) MCap 62.5B P/E 15.75

FedEx si-a revizuit in scădere prognoza de venituri pentru întregul an si a raportat un profit trimestrial sub așteptările analiștilor, determinând o scădere de 9.8% a acțiunilor sale, deoarece cea mai mare afacere Express a înregistrat o scădere a cererii din partea Serviciului Postal al Statelor Unite. Câștigurile ajustate pentru al treilea trimestru au crescut cu 23%, la 1.01 mld. USD, cu 19 cenți pe acțiune mai puțin decât estimările analistilor. Profitul operațional la divizia Ground a FedEx, care livrează colete pentru Walmart si alți retaileri, a crescut cu 51%. Compania intenționează sa cumpere înapoi acțiuni comune in valoare de 1 mld. USD, in anul 2024, pentru a-i mulțumi pe investitorii care solicita reducerea costurilor si îmbunătățirea profitabilității companiei. (Sursa: Reuters)

