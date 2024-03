Inflația continuă să pună probleme FED-ului – TradeVille

Locuințe Finalizate In Scădere Fata De 2022

În timp ce numărul total de locuințe terminate pe parcursul întregului an a înregistrat o scădere, în T4 2023 s-a observat o creștere semnificativă în construcția de locuințe, comparativ cu trimestrul precedent, cu un accent mai mare pe mediul urban. Această creștere trimestrială se datorează în principal unei creșteri în construcțiile finanțate atât din surse private, cât și din cele publice. (Sursa: INS)

Investițiile Nete In Creștere Fata De 2022

În 2023, investițiile în economia națională au crescut cu 16.6% față de 2022, ajungând la 189.346 mld. RON. In T4 2023, aceste investiții au atins 71.792 mld. RON, în creștere cu 22.1% față de aceeași perioada din 2022. Creșterea din T4 2023 a fost atribuita investițiilor in utilaje si construcții noi. (Sursa: INS)

Creșterea Salariilor Încetinește In UK

Creșterea salariilor in Marea Britanie a încetinit la 6.1% in T1 2024, cel mai scăzut nivel din octombrie 2022, in timp ce șomajul a crescut la 3.9% de la 3.8% in trimestrul anterior. Creșterea reala a salariilor s-a situat la 2%, cea mai rapida din septembrie 2021, in condițiile in care inflația a scăzut. Piețele anticipează o potențială reducere a dobânzii de referință din partea BoE in luna iunie 2024, dar deficitul de forța de munca ar putea susține presiunile salariale. Salariul minim creste cu 9.8%, afectând marii retailer, in timp ce personalul cu salarii peste medie înregistrează creșteri salariale mai lente, in jur de 5%. (Sursa: Reuters)

Ads

Inflația Continua Sa Pună Probleme FED-Ului

In luna februarie 2024, inflația din SUA a crescut cu 0.4% față de luna trecută, ajungând la 3.2% pe an, depășind ușor previziunile. IPC de baza, ce exclude preturile la alimente si energie, a crescut, de asemenea, cu 0.4% fata de luna trecuta si cu 3.8% pe baza anuala. In ciuda faptului ca se situează sub apogeul de la mijlocul anului 2022, inflația rămâne cu mult peste țintă de 2% a FED. Costurile energiei au crescut cu 2.3%, fiind principala cauza a creșterii IPC din luna februarie, in timp ce preturile la alimente au stagnat. (Sursa: CNBC)

Prebet Aiud Pret curent 2.48 RON (3.33% ) MCap 112M P/E 12.38

Societatea Prebet Aiud a informat piața privind încheierea, in calitate de vânzător, a unui contract de furnizare de produse prefabricate a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri neta. Contractul are ca obiect livrarea de produse pentru lucrări finanțate prin fonduri PNRR. (Sursa: BVB)

Ads

Simtel Team Pret curent 58.2 RON (0.00% ) MCap 459M P/E 16.7

Conducerea Simtel a informat piața cu privire la primele contracte încheiate pentru furnizarea de energie către clienți din domenii diverse prin intermediul GES Furnizare. Contractele sunt încheiate pe o perioada de 12 luni. In acest interval GES va furniza clienților săi energie in cuantum de aproximativ 30GWh. Astfel, Simtel își consolidează poziția de lider de piața in domeniul energiei regenerabile, având un portofoliu complet de servicii integrate. (Sursa: BVB)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 9.02 RON (3.68% ) MCap 224M P/E -10.41

ROCA Industry, companie listata pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București va beneficia de servicii de market maker oferite de BRK Financial Group. Adrian Tănase, CEO-ul BVB a declarat ca acest lucru demonstrează interesul companiei pentru creșterea lichidității. (Sursa: ZF)

Porsche Ag Vz Pret curent 90.06 EUR (11.79% ) MCap 47.7B

Ads

Porsche a avertizat ca profitabilitatea va scădea in 2024 pe măsură ce grupul lansează noi modele intr-un climat economic dificil. Totodată, compania a anunțat ca va majora dividendele pe fondul creșterii profitului operațional in 2023. Constructorul german de automobile de lux a precizat ca se așteaptă la o rentabilitate operațională a vânzărilor cuprinsa intre 15-17% pentru anul curent, in scădere fata de marja de 18%, care a caracterizat ultimii 2 ani. Pe termen lung, compania dorește sa revină la o marja de peste 20%. (Sursa: CNBC)

Carvana Pret curent 76.64 USD ( -1.87% ) MCap 14.4B P/E -11.06

Prețul acțiunilor companiei Carvana a crescut cu peste 3.5% in pre-deschiderea ședinței de ieri in contextul in care analiștii de la Jeffries au îmbunătățit rating-ul de la ‘underperform’ la ‘hold’, citând îmbunătățiri operaționale care ar putea duce la profituri mai mari in perioada următoare. De asemenea, prețul țintă pentru următoarele 12 luni a fost majorat de la 30 la 85 USD, ceea ce indica un potențial randament de 8.8% fata de prețul de închidere de la începutul săptămânii. (Sursa: SeekingAlpha)

Ads

Xiaomi Corporation Pret curent 1.7463 EUR (9.84% ) MCap 43.6B

Xiaomi a anunțat lansarea mașinii sale electrice, SU7, pentru 28 martie in China. Livrările vor începe odată cu lansarea, iar listele de așteptare sunt disponibile in 59 de magazine din 29 de orașe. Caracteristicile mașinii au fost dezvăluite de Xiaomi in decembrie, însă nu si prețul sau data exacta de livrare. Compania vizează piața premium si are ca obiectiv sa înceapă livrările in al doilea trimestru la nivel național, in timp ce vânzările internaționale ar putea dura intre doi si trei ani. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

...citeste mai departe despre "Inflația continuă să pună probleme FED-ului – TradeVille" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro