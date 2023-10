Indicii BET și BET-TR după dividendul FP - TradeVille

Indicii BET Si BET-TR După Dividendul FP

Indicele de referința al bursei locale, BET, a închis ședința de luni, 2 octombrie 2023, in creștere cu 0.22%, atingând nivelul de 14,368 de puncte, aproape de maximul de 14,425 de puncte înregistrat pe 20 septembrie. Săptămâna trecuta, indicele BET s-a apreciat cu 0.74% joi si cu 0.87% vineri, zi in care au fost plătite dividendele istorice către acționarii Fondului Proprietatea. Dintre companiile incluse in indice, cele mai importante creșteri înregistrate luni au fost marcate de Bursa de Valori București (4.9%), Banca Transilvania (1.7%), One United Properties (1.2%) si Transelectrica (1%). Si indicele BET-TR, care include dividendele atribuite investitorilor, a ajuns la un nou maxim istoric, închizând sesiunea de ieri la 29,390 de puncte, fiind in creștere cu aproape 30% de la începutul anului – cel mai mare randament dintre indicii pieței locale. (Sursa: ZF)

Rata Șomajului A Scăzut In August 2023

In luna august 2023, rata șomajului in forma ajustata sezonier a fost de 5.4%, in scădere cu 0.1% comparativ cu luna precedenta. In continuare, se menține o rata a șomajului ridicata in rândul tinerilor, aceasta atingând un procent de 22.3%. In ceea ce privește distribuția pe sexe, rata șomajului in rândul persoanelor de sex masculin a fost de 5.9%, peste cea a persoanelor de sex feminin, care a atins un nivel de 4.9%. Din totalul șomerilor, 77.8% sunt reprezentați de persoane cu vârste cuprinse intre 25 si 74 de ani. (Sursa: INS)

Ads

Venituri Bugetare La 8 Luni In Creștere Fata De Anul Trecut

Romania a încheiat primele 8 luni din 2023 cu un deficit bugetar de 42.2 mld. RON, reprezentând 2.69% din PIB, fata de 2.34% din PIB, procent înregistrat in aceeași perioada a anului trecut. Astfel, veniturile totale au crescut cu 12.5% vs 8L 2022, la 330 mld. RON, impulsionate, in principal, de creșterea încasărilor nete din TVA, care s-au majorat cu 9.3% vs 8L 2022, pana la 66.47 mld. RON. In privința bugetului pentru acest an, Romania si-a propus o ținta a deficitului bugetar de 4.4%. (Sursa: ZF)

Sentimentul Privind Producția Din Zona Euro, Mai Pesimist

Sentimentul privind activitatea de producție din zona euro, măsurat prin indicele PMI HCOB, al S&P Global, s-a situat la 43.4 (august 2023: 43.5). Este a cincea luna consecutiva de contracție a sentimentului privind activitatea de producție, după ce comenzile industriale noi s-au redus cu cel mai rapid ritm din istoria înregistrării acestei statistici, respectiv din ultimii 26 ani. Totuși, preturile au continuat sa scadă, pentru a cincea luna consecutiv, in cel mai rapid ritm din 2009 încoace. (Surse: Reuters;Trading Economics)

Ads

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.276 RON (0.73% ) MCap 652M P/E 6.208

Dezvoltatorul imobiliar IMPACT Developer & Contractor a anunțat luni seara ca a atras 8 mil. EUR de la investitori printr-o emisiune de obligațiuni prin care vor fi finanțate noile proiecte rezidențiale (Greenfield Copou, Constanta Boreal Plus Faza 2, Greenfied Teilor Fazele 4 si 5). Compania a oferit 80 de obligațiuni la purtător, fiecare având o valoare nominala de 100,000 EUR. Obligațiunile au fost oferite investitorilor instituționali, un consorțiu format din mai multe fonduri de investiții. Maturitatea este de 48 de luni de la data emiterii. (Surse: BVB;ZF)

Deutsche Bank Ag Preț curent 50.500 RON ( -2.55% ) MCap 104B

Cel mai important organism de reglementare financiara din Germania a anunțat numirea unui supraveghetor special al Deutsche Bank, in vederea supravegherii modului in care creditorul a gestionat problemele legate de serviciile oferite clienților la unitatea sa, Postbank. Aceasta numire reprezintă o lovitura de imagine pentru una dintre cele mai importante bănci din tara. Astfel, autoritatea de reglementare germana, BaFin, a catalogat drept „inacceptabile” întreruperile înregistrate de ofertele online la Postbank, dificultățile de contactare a serviciului de relații cu clienții si timpii lungi de așteptare, probleme care zădărnicesc efortul Deutsche Bank de a-si recâștiga credibilitatea. (Sursa: Reuters)

Ads

Bae Systems Plc Preț curent 10.070 GBP (0.60% ) MCap 31.6B

Marea Britanie a acordat un contract către BAE Systems, in valoare totala de 4.9 mld. USD, pentru construirea submarinelor de atac. Cererea de submarine vine in urma implementării planului AUKUS, care vizează furnizarea de submarine de atac cu propulsie nucleara către Australia, la începutul anului 2030, pentru a contribui la temperarea ambițiilor Chinei in regiunea Indo-Pacific. Submarinele vor fi operate si de Marea Britanie. BAE a menționat ca contractul va fi unul semnificativ pentru companie, care va contribui la finanțarea a 5,000 locuri de munca. (Sursa: Reuters)

Pfizer Inc Preț curent 33.62 USD (1.36% ) MCap 191B P/E 8.91

Companiile farmaceutice Pfizer si GSK se așteaptă la vânzări de peste cinci ori mai mari decât estimările analiștilor pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul sincitial respirator (RSV), de pana la 2 mld. USD in 2023. Vaccinurile sunt destinate persoanelor adulte, estimările pentru SUA fiind de 6.5 mil. potențiali pacienți. La nivel global, din aceste vaccinuri, GSK se așteaptă sa obțină venituri de 269 mil. USD in anul curent, iar Pfizer de 71 mil. USD. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Ford Motor Company Preț curent 12.36 USD ( -0.48% ) MCap 49.3B P/E 11.94

Aproximativ 25,000 de muncitori care fac parte din sindicatul United Auto Workers (UAW) sunt in greva, după ce directorii executivi ai GM si Ford i-au atacat vineri pe liderii sindicatului, care au răspuns la fel, intensificând greva care a intrat in a treia săptămâna, menționând ca nici unul dintre directorii executivi nu a participat săptămâna trecuta la negocieri. Știrea vine in condițiile in care sindicatul si companiile sunt departe de un consens in ceea ce privește problemele economice cheie. Companiile au oferit creșteri salariale de aproximativ 20%. (Sursa: Reuters)

Rolls-Royce Holdings Preț curent 2.1690 GBP ( -1.72% ) MCap 18.1B

Producătorul englez de motoare pentru aeronave, Rolls-Royce, a fost selectat alături de alte 5 companii pentru dezvoltarea de reactoare nucleare modulare mici (SMR). Prin acest proiect, Marea Britanie dorește sa își sporească capacitatea de energie nucleara la 24 GW pana in 2050, ca parte a eforturilor de a îndeplini obiectivele climatice si de a spori securitatea energetica. Conform președintelui Rolls Royce, asigurarea unui contract intern reprezintă o oportunitate vitala pentru a debloca potențialul uriaș de export la nivel global al tehnologiei pentru energia verde. (Sursa: Reuters)

Ads

Rivian Automotive, Class Preț curent 24.67 USD (1.61% ) MCap 21.6B P/E -3.62

Producătorul auto american, Rivian, își propune sa construiască un pick-up electric de ultima generație pentru consumatorii americani. Vehiculele Rivian se vând in medie cu 80,000 USD, dar compania suferă de pe urma costului de producție foarte ridicat. Printre principalele beneficii oferite de automobilele Rivian se numără o putere de accelerare mult mai mare precum si dotări interioare suplimentare. (Sursa: WSJ)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

...citeste mai departe despre "Indicii BET și BET-TR după dividendul FP - TradeVille" pe Ziare.com

Ads