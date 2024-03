Energia eoliana, locul 4 în producția din România – TradeVille

Comerțul Cu Autovehicule Si Motociclete, In Scădere

In luna ianuarie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a scăzut, fata de luna decembrie 2023, cu 13.8% ca serie bruta (vs +1% ianuarie 2023) si cu 0.2% ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate (vs +0.5% ianuarie 2023). Scăderile au fost cauzate de declinul înregistrat in activitățile de întreținere si reparare a autovehiculelor si in comerțul cu autovehicule (-19.4% fiecare), respectiv in comerțul cu motociclete, piese si accesorii aferente; întreținerea si repararea motocicletelor (-2.3%). (Sursa: INS)

Energia Eoliana, Locul 4 In Producția Din Romania

Energia eoliana a devenit a patra forță de producție in Romania, după cea hidro, nucleara si gaz, depășind producția de energie obținută din cărbuni, care a ajuns sa reprezinte doar 13%. Astfel, cei 3,000 MW pe care Romania ii are in proiecte de energie eoliana au livrat anul trecut 14% din producția naționala de energie. In total, aproape 70% din producția de energie a României a provenit, anul trecut, din surse lipsite de emisii de carbon. (Sursa: ZF)

Obligațiunile Pe Termen Scurt Cresc In Popularitate

Traderii de obligațiuni reintra cu prudenta in poziții long in contextul in care mai multe semnale dovish de la FED, BoE si BCE au schimbat percepția in piața. Obligațiunile pe termen scurt câștigă încredere printre investitori precum Pimco si BlackRock, anticipând randamente mai mari in contextul scăderii dobânzilor de referință, începând cu iunie. Cu toate acestea, rămâne riscul ca băncile centrale sa nu reușească din nou sa justifice valul de optimism, având in vedere inflația persistenta si șomajul robust. (Sursa: Bloomberg)

China, La O Răscruce De Drumuri

In ciuda revenirii după Covid, China se confrunta cu provocări semnificative. Cu productivitatea scăzută, o populație îmbătrânită si presiuni economice in contextul unei crize imobiliare, China se afla la o răscruce de drumuri: sa rămână la politicile tradiționale sau sa se adapteze pentru o creștere viitoare. Premierul Li Qiang, in cadrul Forumului de Dezvoltate al Chinei, a promis sa ajusteze politica macro, sa stimuleze cererea interna si sa protejeze firmele finanțate din străinătate. Aceste masuri se aliniază cu eforturile Beijingului de a consolida încrederea investitorilor străini si de a atinge un obiectiv de creștere de 5% in acest an. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.5090 RON ( -0.78% ) MCap 2.88B P/E -3.2200

Franklin Templeton in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea propune acționarilor spre aprobare, un dividend special brut in cuantum de 0.06 RON/acțiune, sub rezerva aprobării de către AGOA in data de 30 aprilie 2024 a punctului 5 prevăzut pe ordinea de zi. Randamentul raportat la prețul de închidere din ședința de ieri este de 11.78%. (Sursa: BVB)

Evergent Investments Pret curent 1.265 RON ( -0.78% ) MCap 1.21B P/E 9.754

Evergent Investments propune distribuirea de aproape 82 mil.RON din rezultatul net realizat încheiat la 31 decembrie 2023 sub forma de dividende in cadrul Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc in data de 29/30 aprilie 2024. Dividendul brut per acțiune propus este de 0.09 RON, iar randamentul raportat la prețul de închidere din ședința de ieri este de 7.11%. (Sursa: BVB)

Romcarbon Buzău Pret curent 0.1785 RON ( -1.92% ) MCap 94.2M P/E -19.0360

Romcarbon propune distribuirea sub forma de dividende a unei sumei de aproape 3 mil. RON din rezultatul net realizat in 2022, care a rămas nedistribuit in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc in data de 29/30 aprilie 2024. Dividendul brut/acțiune este de 0.005 RON, iar randamentul raportat la prețul de închidere din ședința de ieri este de 2.80%. (Sursa: BVB)

Connections Consult Pret curent 8.55 RON (0.59% ) MCap 111M P/E 9.87

Connections Consult anunță obținerea autorizării privind utilizarea echipamentelor de infrastructura 5G, in condițiile in care tehnologiile, echipamentele sau produsele software comercializate sub numele sau marca sa provin de la operatori economici avizați in temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicații de interes național si condițiile implementării rețelelor 5G. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.969 RON (0.31% ) MCap 3.67B P/E 8.303

One United Properties își propune, pentru 2024, sa atingă o cifra de afaceri de 1.7 mld. RON (+15% vs 2023), dintre care 1.4 mld. RON sunt bugetați sa provină din vânzarea proprietăților rezidențiale, in timp ce restul de 176.4 mil. RON sunt așteptați sa fie generate din chirii si servicii către chiriași. Compania si-a bugetat pentru anul in curs un profit din exploatare de 687.6 mil. RON (+16% vs 2023) si un profit net de 525.2 mil. RON (+17% vs 2023). Bugetul de Venituri si Cheltuieli urmează sa fie supus aprobării AGA in data de 25 aprilie 2024. (Sursa: BVC)

Sphera Franchise Group Pret curent 28.4 RON (0.71% ) MCap 1.1B P/E 15.9

Sphera Franchise Group estimează, pentru anul in curs, vânzări in restaurante in valoare de 1.6 mld. RON (+12.2% vs 2023) si un profit de exploatare in restaurante de 253.4 mil. RON, cu 23% mai mare fata de 2023. EBITDA normalizata este așteptată sa ajungă la 189.8 mil. RON (+28.3%), in timp ce profitul net normalizat este bugetat sa depășească cu 20% nivelul din 2023 si sa atingă 95.7 mil. RON. Bugetul propus va fi supus aprobării AGA in data de 26 aprilie 2024. Totodată, compania a propus distribuirea unui dividend brut / acțiune in valoare de 1.05 RON, ceea ce ar implica un randament de 3.7% raportat la prețul de închidere de ieri. (Surse: BVB;BVB)

Antibiotice Pret curent 1.685 RON ( -0.88% ) MCap 1.13B P/E 14.019

Antibiotice Iași a estimat pentru anul 2024 un profit net de 104 mil. RON, in creștere cu 28% comparativ cu anul precedent, si o cifra de afaceri de 700 mil. RON, mai mare cu 16% decât cea din 2023. Exporturile de medicamente si substanțe active produse la Iași vor reprezenta aproximativ 35% din cifra de afaceri totala. Pentru anul in curs, compania are in plan creșterea cifrei de afaceri si a randamentului, prin derularea unor investiții noi de 49 mil. RON, prin dezvoltarea portofoliului de producție si digitalizare. (Sursa: ZF)

Simtel Team Pret curent 60.0 RON (2.04% ) MCap 473M P/E 17.3

Simtel a informat piața cu privire la obținerea unei finanțări nerambursabile, in cadrul Planului National de Redresare si Reziliență (PNNR), in valoare de aproximativ 60.6 mil. RON, pentru construirea unei centrale electrice fotovoltaice. Aceasta va avea o capacitate de 52 MWp DC, cu termen de finalizare in T4 2024 - T1 2025. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Pret curent 170.93 USD ( -0.78% ) MCap 2.68T P/E 28.30

CEO-ul Apple, Tim Cook, a confirmat lansarea căștilor Vision Pro in China in acest an, concurând cu jucători locali precum Pico. Vizita lui Cook, pe fondul provocărilor din China, subliniază angajamentul Apple fata de aceasta piață, in ciuda scăderii vânzărilor. Lansarea căștilor VR/AR, care se vând la un preț de 3,500 USD, au ca scop creșterea vânzărilor produselor companiei pe piața chineza. Cook si-a exprimat încrederea in potențialul Chinei, subliniind importanta acestei piețe in timpul vizitei sale la Shanghai si Beijing. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Pret curent 191.95 USD (1.64% ) MCap 114B P/E -25.50

Dave Calhoun, CEO-ul Boeing, va demisiona la sfârșitul anului 2024 ca parte a unei restructurări ample in rândul conducerii executive si non-executive a companiei. Președintele Consiliului de Administrație își va da, de asemenea, demisia, iar Stan Deal, președinte si CEO al Boeing Commercial Airplanes părăsește compania cu efect imediat. Plecările survin pe fondul apelurilor din ce in ce mai mari ale companiilor aeriene si ale reglementatorilor pentru schimbări majore la companie, după o serie de defecțiuni de calitate si de fabricație la avioanele Boeing. Scrutinul s-a intensificat după accidentul din 5 ianuarie, când un dop de ușă a sărit dintr-un Boeing 737 Max aproape nou, la 9 minute după decolarea unui zbor Alaska Airlines. (Sursa: CNBC)

