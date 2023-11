Economia Romaniei incetineste – TradeVille

Consumam Mai Putina Energie

In primele noua luni ale anului, resursele de energie primara au scăzut cu 1.9%, iar cele de energie electrica au crescut cu 1.6% fata de aceeași perioada a anului trecut. Consumul final de energie electrica in aceasta perioada a fost cu 6.7% mai mic fata de perioada corespunzătoare a anului 2022, iar consumul populației a scăzut cu 10.9%. Producția interna a însumat 13,534 tep, in creștere cu 1% fata de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022, iar importul a fost de 11,187 tep, in scădere cu 5.1%. (Surse: INS;INS;INS)

Producția Industriala S-A Diminuat In Primele 9L

Producția industriala a crescut, in luna septembrie 2023 fata de luna precedenta, cu 13.4%, datorita creșterilor înregistrate de industria prelucrătoare (+17.3%) si industria extractiva (+1.2%), dar comparativ cu septembrie anul anterior, producția industriala a scăzut cu 5.1%, pe fondul diminuării activităților in producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat si industria prelucrătoare. (Sursa: INS)

Economia României Încetinește

Produsul intern brut a înregistrat, in trimestrul la treilea, comparativ cu același trimestru din anul 2022, o creștere cu 0.2% iar in primele noua luni din acest an, fata de aceeași perioada din anul 2022, PIB s-a majorat cu 1.1%. Se remarca astfel ca ritmul de creștere s-a diminuat in T3, după ce, in T2, economia a avut un plus de 1% fata de perioada similara din 2022, iar in T1 creșterea a fost de 2.4%. Potrivit celor mai recente prognoze ale Comisiei Naționale de Strategie si Prognoza (CNSP), economia ar urma sa crească cu 2% in 2023 si sa accelereze la un avans de 3.4% în 2024. (Sursa: INS)

PIB Din Zona Euro, In Scădere

PIB-ul zonei Euro s-a contractat cu 0.1% in trimestrul al treilea, confirmând așteptările privind o recesiune tehnica in cazul in care trimestrul al patrulea va rămâne slab, așa cum a prognozat vicepreședintele BCE, Luis de Guindos. In ciuda semnalelor de încetinire a creșterii economice, gradul de ocupare a forței de munca a crescut cu 0.3% trimestrial si cu 1.4% anual. Performantele variate includ o creștere de 0.1% in Franța si contracții in Germania si Austria. Scăderea este atribuita inflației ridicate, ratelor record ale dobânzilor si înăspririi politicilor fiscale. BCE, pe fondul incertitudinii ridicate, menține o abordare dependenta de evoluția datelor viitoare in ceea ce privește dobânda de politica monetara. (Sursa: Reuters)

Hidroelectrica Pret curent 119.10 RON (0.25% ) MCap 53.5B P/E 9.38

Hidroelectrica a încheiat primele 9 luni din 2023 înregistrând rezultate operaționale si financiare in creștere fata de aceeași perioada din 2022. Compania si-a majorat producția de energie electrica neta cu 38% vs 9L 2022 datorita in principal secetei din T3 2022. In ceea ce privește veniturile, acestea s-au majorat cu 32% vs 9L 2022, iar profitul net cu 42%, pana la 5.2 mld. RON, marcând un rezultat net pe acțiune de 11.55 RON. De asemenea, grupul si-a îmbunătățit atât marja operaționala cat si marja neta, cu 5% respectiv 8%. (Sursa: BVB)

Transgaz Pret curent 18.90 RON (0.96% ) MCap 3.56B P/E 14.80

Transportatorul național de gaze naturale, Transgaz, a încheiat primele 9 luni din 2023 raportând un profit net consolidat de 38.6 mil. RON (-85% vs 9L 2022), ca urmare a scăderii veniturilor din activitatea de echilibrare cu 58% si a creșterii cheltuielilor de exploatare cu 12% vs 9L 2022. Înrăutățirea rezultatelor financiare a fost determinata, in principal, de menținerea tarifelor nemodificate in perioada 1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023, in condițiile in care venitul pentru anul gazifer 1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023 ar fi fost mai mare cu 30.97%, determinând un venit suplimentar de 2.74 mil. RON. (Sursa: BVB)

Conpet Ploiești Pret curent 77.0 RON (0.00% ) MCap 666M P/E 11.7

Transportatorul de țiței, Conpet Ploiești, a raportat, in primele 9 luni din 2023, o cifra de afaceri in creștere cu 4% vs 9L 2022, in timp ce indicatorul EBITDA a marcat un avans de 5.7%, pana la 100.5 mil. RON. Ca urmare a creșterii costurilor operaționale, care s-au majorat cu 6.9% vs 9L 2022, compania a încheiat primele 9 luni ale anului curent cu un profit net de 49.7 mil. RON, in scădere cu 9.1% fata de aceeași perioada a anului precedent. (Sursa: BVB)

Arctic Stream Pret curent 27.8 RON (1.09% ) MCap 116M P/E 11.0

Arctic Stream, integrator de infrastructura si securitate IT pe piața din Romania, a înregistrat cele mai bune rezultate la 9L din istoria companiei. Cifra de afaceri s-a majorat cu 73% vs 9L 2022, datorita proiectelor complexe implementate care au inclus o componenta de servicii profesionala implementata. Astfel compania a realizat 91.27% din cifra de afaceri bugetata pentru anul 2023. Ca urmare a acordării unei atenții sporite eficientizării operațiunilor, profitul operațional aproape s-a dublat, pana la 9.7 mil. RON. Profitul net a înregistrat o creștere robusta, ajungând la o valoare de 8.2 mil. RON, cu 91% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, apropiindu-se astfel de obiectivul de aprox. 8.5 mil. RON bugetat pentru anul in curs, in ciuda unor costuri operaționale si fiscale in creștere. (Sursa: BVB)

Biofarm Pret curent 0.828 RON (2.22% ) MCap 815M P/E 10.543

Producătorul de medicamente, Biofarm, a încheiat primele 9 luni din 2023 înregistrând venituri din vânzări in creștere cu 9.7% vs 9L 2022, in timp ce profitul net s-a majorat cu 6%, pana la 70 mil. RON. Compania a reușit sa își reducă datoriile cu 32.13%, la 58.7 mil. RON. Pentru finalul anului, societatea are in vizor o cifra de afaceri de 325 mil. RON, cu 17% mai mare decât in 2022, si un profit in creștere cu 6% fata de anul trecut. (Sursa: BVB)

Oil Terminal Pret curent 0.1195 RON ( -2.85% ) MCap 358M P/E 18.6705

Operatorul portuar Oil Terminal a înregistrat, in primele noua luni, un profit net in scădere cu 18.2%, la 23.5 mil RON (vs 28.7 mil. RON in primele luni 2022). Cifra de afaceri realizata a fost de 258.2 mil. RON, in creștere cu 20.7%. Datoriile s-au majorat cu 16.5%, in timp ce cheltuielile au marcat un plus cu 26.5%. (Sursa: BVB)

Digi Communications Pret curent 40.3 RON (1.51% ) MCap 4.02B P/E 2.0

Digi Communications a raportat un profit net de 39.8 mil. EUR, in primele noua luni, in scădere cu 34% fata de perioada similara din 2022. Veniturile au înregistrat o creștere de 13%, la 1.23 mld. EUR fata de 1.1 mld. EUR in aceeași perioada a anului precedent. In T3, Digi a avut venituri de 430 mil. EUR (vs 337 mil. EUR T3 2022), performanta susținuta, in principal, de piața din Spania (creștere de30%). In Romania, veniturile au fost de 257 mil. EUR (vs 244 mil. EUR T3 2022). De asemenea, Digi a continuat sa crească la nivelul întregului portofoliu de servicii, depășind 23.2 mil. relații contractuale generatoare de venituri (RGU) in cele trei piețe in care activează, reprezentând o creștere de 15% fata de aceeași perioada a anului trecut. In Romania, segmentul de servicii de telefonie mobila a ajuns la 5.6 mil. RGU (+19% vs T3 2022). (Sursa: BVB)

Compa Pret curent 0.718 RON ( -0.83% ) MCap 157M P/E 28.419

Compa Sibiu a raportat o cifra de afaceri cu 8% mai mare in primele noua luni, de 597 mil. RON (vs 553 mil. RON) si un profit net de aproape patru ori mai are, de 10.2 mil. RON (vs 2.7 mil. RON) comparativ cu anul precedent. In trimestru al treilea, activitatea departamentului de vânzări a fost concentrata in principal pe ofertarea de noi produse către clienți, atât din industria auto cat si non-auto. Pe 10 noiembrie compania a anunțat ca ia in calcul o posibila divizare a unor ramuri de activitate. In 2023, acțiunile companiei au înregistrat o dinamica de +85%. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 0.980 RON ( -1.80% ) MCap 3.72B P/E 8.427

One United Properties informează piața cu privire la semnarea unui acord cu Ennismore, firma internațională specializata in dezvoltarea si operarea de hoteluri de lux, pentru deschiderea Hotelului Mondrian in București. Acesta va fi amplasat in apropierea Ateneului Roman, acolo unde One United Properties a achiziționat, in decembrie 2022, contra sumei de 13.5 mil. EUR, un imobil neterminat, cu scopul de a reautoriza si finaliza construcția, transformând-l intr-un hotel de lux (comunicat anterior sub numele de One Plaza Athénée). Mondrian Bucharest va avea ca scop redefinirea peisajului hotelier de lux din București si, totodată, marchează debutul One United Properties pe piața ospitalității. (Sursa: BVB)

Transelectrica Pret curent 29.6 RON ( -2.31% ) MCap 2.16B P/E 3.3

Profitul net al Transelectrica a scăzut cu 51% in primele noua luni, la 207 mil. RON, fata de rezultatul primelor noua luni din anul precedent. Scăderea a fost cauzata de faptul ca nu au fost înregistrare venituri din capitalizarea CPT. De asemenea, si veniturile au scăzut cu 32%, in contextul diminuării semnificative a veniturilor din activitățile zero-profit (piața de echilibrare, servicii de sistem tehnologice) si producția de imobilizări necorporale-CPT suplimentar, concomitent cu scăderea de 2.1 TWh a cantității de energie electrica livrata consumatorilor. Transelectrica a înregistrat aceste valori in contextul unei reduceri a consumului național de energie electrica. (Sursa: BVB)

Infinity Capital Investments Pret curent 1.805 RON (2.56% ) MCap 902M P/E 22.985

Societatea de investiții financiare, Infinity Capital Investments, a înregistrat, in perioada ianuarie-septembrie, un activ net in valoare de 2.57 mld. RON, atingând maximul istoric din ultimii zece ani. Profitul net a fost de 49.4 mil. RON, cu 71.8% mai mic decât profitul din septembrie 2022, fiind influențat de dinamica veniturilor din dividende. Printre cei mai mari emitenți din portofoliul Infinity se regăsesc Banca Transilvania, BRD – Groupe Société Générale si OMV Petrom, alături de alți 36 de emitenți, cu doi mai puțin decât la finalul anului trecut. (Sursa: BVB)

