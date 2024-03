Dovish FED – TradeVille

Lucrările De Construcție, In Scădere

In luna ianuarie 2024, volumul lucrărilor de construcții a scăzut cu 77%, ca serie bruta, fata de luna decembrie 2023. Declinul a fost cauzat, in principal, de scăderea volumelor lucrărilor de construcții noi si lucrărilor de întreținere si reparații curente (-77% fiecare), precum si de scăderea volumelor lucrărilor de reparații capitale (-76.7%). Fata de ianuarie 2023, scăderea a fost de 14.7%. (Sursa: INS)

Romania, Pe Primul Loc In Europa La Angajări In IT

Romania se afla pe primul loc in Europa in ceea ce privește numărul de angajați in IT raportat la 1,000 de cetățeni, si pe locul 6 in lume. In total, in Romania exista peste 200,000 de angajați in IT. “Toata lumea vorbește despre IT, despre creșterea pe care IT-ul romanesc o are si cat înseamnă aceasta creștere. In Romania, ritmul creșterii e de trei ori mai mare decât economia si suntem pe o traiectorie ca, in 2025 sau 2026, sa ne apropiem de 10% din PIB generat de aceasta industrie. Potențialul este enorm”, afirma Bogdan Putinica, country manager Microsoft Romania si Republica Moldova. (Sursa: Economica.net)

Inflația Din UK, In Scădere

In februarie, inflația din Regatul Unit a fost mai mica decât se aștepta, situând-se la 3.4% pe an, in scădere fata de 4% in luna ianuarie. Lunar, indicele preturilor pentru consumatori a crescut cu 0.6%. Economiștii anticipaseră o inflație anuala de 3.5% si o creștere lunara de 0.7%. Alimentele, restaurantele si cafenelele au contribuit la scădere, in timp ce locuințele si combustibilii au avut un impact crescător. (Sursa: CNBC)

3 Scăderi Ale Dobânzii De Referința In 2025

Rezerva Federala a menținut miercuri ratele dobânzilor la același nivel, așa cum era de așteptat, dar a semnalat ca are in continuare in vedere mai multe reduceri pana la sfârșitul anului. In urma ședinței de politica monetara, Comitetul Federal a menținut dobânda de referință in intervalul 5.25% - 5.5%, unde se menține încă din iulie 2023. Conform proiecțiilor, FED se așteaptă la 3 reduceri ale dobânzii de referință, cu una mai puțin decât la ultima actualizare care a avut loc in luna decembrie. Comitetul vede alte trei reduceri in 2026 si apoi încă 2 in viitorul mai îndepărtat pana când rata fondurilor federale se va stabili in jurul valorii de 2.6%, ceea ce este considera a fi nici stimulativa dar nici restrictiva. (Sursa: CNBC)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 8.54 RON ( -1.84% ) MCap 212M P/E -9.86

Grupul Roca Industry a bugetat, in cadrul BVC pentru anul 2024, un profit net de 6.3 mil. RON, o cifra de afaceri de 655.4 mil.RON, in timp ce indicatorul EBITDA se estimează ca va ajunge la valoarea de 65.5 mil. RON, având o marja de 10%. Totodată, costurile directe ce cuprind toate cheltuielile in procesul de producție al filialelor, sunt estimate la 503 mil. RON. (Sursa: BVB)

Conpet Ploiești Pret curent 85.8 RON (0.23% ) MCap 742M P/E 12.3

Transportatorul național de țiței, Conpet Ploiești, va convoca AGA in data de 25 aprilie 2024, urmând a propune spre aprobare repartizarea profitului net aferent anului 2023. Astfel, compania va distribui dividende in valoare de aproximativ 56 mil. RON, respectiv un dividend brut pe acțiune de 6.55 RON, din totalul profitului net de 67.6 mil. RON. In baza prețului de închidere din data de 20 martie 2024, randamentul dividendului este de 7.6%. (Sursa: BVB)

Farmaceutica Remedia Deva Pret curent 0.690 RON (1.47% ) MCap 65.8M P/E 9.148

Grupul Farmaceutica Remedia, cu activități in distribuția de medicamente pentru farmacii, va supune spre aprobare, in cadrul AGA din data de 25 aprilie 2024, distribuirea de dividende, către acționarii societății, in valoare de 4.7 mil. RON, reprezentând un dividend brut pe acțiune de 0.05 RON. In baza prețului de închidere din data de 20 martie 2024, randamentul dividendului este de 7.2%. (Sursa: BVB)

Transgaz Pret curent 19.46 RON (0.93% ) MCap 3.66B P/E 21.27

Operatorul sistemului național de transport gaze naturale, Transgaz, convoacă acționarii in vederea propunerii spre aprobare a repartizării sumei de 66 mil. RON sub forma de dividende. Compania va distribui un dividend brut de 0.35 RON/acțiune, având un randament de 1.8% in baza prețului de închidere din data de 20 martie 2024. Totodată, data plații dividendului s-a stabilit a fi 18 iulie 2024. (Sursa: BVB)

SC Bursa de Valori București Pret curent 62.4 RON ( -1.58% ) MCap 502M P/E 19.6

Consiliul de administrație al BVB invita acționarii sa voteze, pe 24 aprilie 2024, printre altele, distribuirea de dividende in valoare de 12.5 mil. RON din profitul net realizat in 2023, care a fost de 21.8 mil. RON. Dividendul brut propus este de 1.555 RON/acțiune, ceea ce ar implica un randament de 2.5% raportat la prețul de închidere de marți, de 63.4 RON. Ex-date este 19 august, plata urmând sa se realizeze pe 29 august. (Sursa: ZF)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 20.20 RON (1.20% ) MCap 14B P/E 8.50

Acțiunile grupului francez Societe Generale, care controlează BRD in Romania, s-au apreciat cu 13% pe bursa de valori de la Paris in ultimele 12 luni, situându-se sub media pieței din Franța, reprezentata de indicele CAC 40, care s-a apreciat cu 16% in aceeași perioada. In Romania, acțiunile BRD listate la BVB au marcat o creștere de 60% in ultimul an, depășind de aproape 2 ori randamentul de 34% înregistrat de indicele BET. (Sursa: ZF)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.185 RON (0.85% ) MCap 1.42B P/E 14.671

Aquila Part Prod, lider in servicii integrate de distribuție si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, beneficiază de premise ce pot susține in continuare dinamica la bursa a acțiunilor, care s-au apreciat deja cu 28% de la începutul anului. “Cred ca Aquila este compania cel mai bine legata de consumul privat din Romania. Estimările sunt ca vom avea in continuare un an bun in ceea ce privește consumul privat, venit din faptul ca, la fel ca in 2023, se preconizează sa avem si in 2024 creștere de salarii real pozitive, peste inflație”, afirma Rares Trif, Director BT Asset Management. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Pret curent 27.8 RON ( -0.71% ) MCap 1.07B P/E 15.5

Lanțul de restaurante Pizza Hut, operat de Sphera Franchise Group, a trecut printr-un proces amplu de restructurare in 2023 si 2024, închizând aproape o treime dintre unități. “In 2023 am închis șapte unități Pizza Hut, iar la începutul acestui an încă cinci din cele 13 anunțate. Nu vor mai fi si alte închideri. Planul de eficientizare a fost discutat si aprobat cu toate pârțile interesate si prevede maximum 13 unități”, spune Costica Misaca, directorul general al Pizza Hut. Astfel, in prezent rețeaua numără 30 de restaurante. Restructurarea a fost gândita pentru ca businessul sa revină in timp pe profit. Ultimul profit net al rețelei Pizza Hut a fost înregistrat in 2016. (Sursa: ZF)

Evergent Investments Pret curent 1.265 RON ( -0.39% ) MCap 1.21B P/E 9.754

Acțiunile Evergent Investments au înregistrat o creștere de 4.5% la bursa de la publicarea rezultatele financiare preliminare din 29 februarie 2023. Valoarea de piața a fondului alternativ de investiții a urcat cu aproximativ 53 mil. RON, pana la 1.22 mld. RON. (Sursa: ZF)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,436 USD (5.20% ) MCap

Samsung a marcat o creștere semnificativa a valorii acțiunilor sale in urma rapoartelor conform cărora Nvidia ia in considerare achiziționarea cipurilor sale de memorie de mare lățime de banda (“HBM”). Știrile au ridicat optimismul investitorilor cu privire la potențialul Samsung de a reduce decalajul cu competitorul sau, SK Hynix, in domeniul inteligentei artificiale. Compania își propune sa devina lider pe piața globala de cipuri in doi sau trei ani prin investiții in capacitatea pentru memorie de mare lățime de banda, cruciala pentru aplicațiile AI. Totodată, anunțul Nvidia privind hardware-ul sau de următoare generație a crescut si mai mult prețul acțiunilor Samsung, deoarece Nvidia intenționează sa folosească Samsung ca furnizor de HBM. (Sursa: Bloomberg)

Stellantis Nv Pret curent 26.660 EUR (0.15% ) MCap 85.6B

Producătorul auto european, Stellantis, a anunțat achiziționarea unei parți din start-upul de radar optic SteerLight, având ca scop consolidarea poziției sale pe piața si accesul la senzori cruciali pentru conducerea autonoma. Aceasta mișcare este orientata spre diversificarea ofertei de lidar (detecție a obstacolelor si a distantei pana la ele pe baza unui fascicul de lumina emis de automobil) si accelerarea dezvoltării componentelor pentru viitoarea sa flota electrica. (Sursa: Reuters)

