Deficitul bugetar in 2024 - TradeVille

Tendințe Mixte In Evoluția Activității Economice Pentru T4

Conform datelor INS privind evoluția activității economice in T4 2023, managerii din economie estimează, pentru industria prelucrătoare, o relativa stabilitate a producției, in timp ce pentru preturile produselor industriale se preconizează o creștere pentru următoarele 3 luni (sold conjunctural +16%). Pe segmentul construcțiilor, volumul construcțiilor este așteptat sa scadă (-11% sold conjunctural), in timp ce preturile lucrărilor de construcții ar urma sa se majoreze (+31% sold conjunctural). Soldul conjunctural procentual este obținut ca diferența dintre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului si procentajul celor care au indicat varianta negativa. (Sursa: INS)

Deficitul Bugetar In 2024

Ministrul Finanțelor, Marcel Bolos, a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES ca Romania va încheia anul cu un deficit bugetar estimat la 5.5% din PIB, iar ținta pentru 2024 este de 4.5-5%. Acesta a ținut sa precizeze ca renunțarea la rectificarea bugetara din acest an a fost cauzata de lipsa controlului pe cheltuieli, care putea duce la depășirea pragului de 5.5%. Pentru 2024, din cauza costurilor cu organizarea alegerilor, acesta nu întrevede o reforma fiscala si pledează pentru stabilitate politica. Scopul actualului ministru este acela de a încerca sa găsească o soluție pentru ca Romania sa se încadreze in prevederile Tratatului de la Maastricht, si anume, 3% din PIB pentru deficitul bugetar si 60% din PIB pentru datoria publica. (Sursa: FinancialIntelligence)

Powell, Cu Ochii Pe Inflație

Raportul Departamentului de Comerț din SUA publicat vineri după amiaza a arătat ca inflația a accelerat in septembrie, in timp ce cheltuielile de consum au fost mai puternice decât se estima anterior. Indicele de baza al cheltuielilor de consum personal, pe care FED li folosește ca o măsura cheie a inflației, a crescut cu 0.3% in septembrie, in linie cu așteptările Wall Street. Comparativ cu 2022, indicele PCE a crescut cu 3.7%, cu 0.1% mai puțin fata de luna august. PCE a atins vârful de aproximativ 5.6% la începutul anului 2022, si de atunci a fost in mare parte in scădere, deși se afla încă mult peste ținta de 2% a lui Powell. (Sursa: Barron’s)

Prețul Petrolului Creste Din Cauza Atacului SUA

Prețul petrolului a crescut vineri cu 1%, din cauza informațiilor privind un atac militar american asupra unor ținte iraniene din Siria, care ar putea afecta aprovizionarea cu petrol in Orientul Mijlociu. Contractele futures pe țiței Brent pentru decembrie au crescut cu 1.32 USD, ajungând la 89.25 USD pe baril, in timp ce contractul american West Texas Intermediate pentru decembrie a urcat cu 1.29 USD, la 84.50 USD pe baril. Lovitura asupra instalațiilor iraniene, ca răspuns la atacurile asupra trupelor americane din Irak si Siria, nu a avut un impact direct asupra ofertei, dar a ridicat temerile privind întreruperea aprovizionării. Atât Brent, cat si WTI se îndreptau spre prima scădere săptămânala din ultimele trei săptămâni, pe măsura ce tensiunile geopolitice s-au atenuat. (Sursa: Reuters)

Romgaz Preț curent 46.30 RON ( -0.64% ) MCap 17.8B P/E 7.12

Romgaz, producătorul de gaze naturale controlat de statul roman, a informat piața cu privire la semnarea unor contracte semnificative de furnizare de gaze către grupul german E.ON. In acest sens, a fost anunțata majorarea valorii contractului de vanzare-cumparare, încheiat pentru perioada 1 aprilie 2023 – 1 noiembrie 2023, cu 2.3 mil. RON, in timp ce valoarea unui alt acord, pentru intervalul 1 noiembrie 2023-31 martie 2023 s-a redus cu 31,000 RON. In total, cele doua acorduri însumează 2.3 mld. RON. (Sursa: ZF)

Boeing Co Preț curent 179.69 USD (0.34% ) MCap 107B P/E -23.96

Divizia de apărare a Boeing continua sa se confrunte cu provocări, ceea ce a dus la pierderi de 1.7 mld. USD in acest an, atribuite, in principal, erorilor furnizorilor si costurilor ridicate de producție. In ciuda unei pierderi de 4.4 mld. USD in 2022, îmbunătățirile au fost limitate in 2023. Pierderile din acest an le depășesc pe cele din toți anii începând cu 2014, deoarece Boeing este blocata in contracte in care depășirile de costuri duc la pierderi. Compania își propune sa îmbunătățească marjele pana in 2025-2026 prin noi cursuri de formare si sprijin pentru furnizori. (Sursa: Reuters)

Ford Motor Company Preț curent 9.96 USD ( -12.25% ) MCap 39.9B P/E 9.67

Ford si-a retras previziunile privind rezultatele pentru întregul an din cauza incertitudinii legate de ratificarea acordului cu sindicatul United Auto Workers si a avertizat asupra presiunii continue asupra preturilor vehiculelor electrice. Constructorul auto se așteaptă ca noul contract sa adauge 850 - 900 USD la costul forței de munca per vehicul, ceea ce va cântări asupra marjelor si competitivității in raport cu producătorii auto nesindicalizați. Ford își amâna unele dintre investițiile planificate in noi capacitați de producție de vehicule electrice si baterii din cauza presiunii de scădere a preturilor. Compania a pierdut aproximativ 36,000 USD pentru fiecare dintre cele 36,000 de vehicule electrice livrate dealerilor in acest trimestru. Profitul Ford, in trimestrul al treilea, a fost de 1.2 mld. USD, fata de o pierdere de 827 mil. USD in urma cu un an. (Sursa: Reuters)

Exxon Mobil Corporation Preț curent 105.55 USD ( -1.91% ) MCap 428B P/E 8.29

In T3 2023, cea mai mare companie de petrol si gaze din SUA, ExxonMobil, a înregistrat venituri operaționale in suma de 90.8 mld. USD (-19% vs. T3 2022), cu 4 mld. USD sub așteptările analiștilor. Profitul net al companiei a fost, de asemenea, sub nivelul anticipat de analiști, ajungând la 2.27 USD/acțiune. In ciuda faptului ca producția companiei a adăugat aproximativ 80,000 de bep net/zi pentru a susține oferta globala, prețul mediu, in scădere fata de 2022, a diminuat rezultatele Exxon. (Surse: Investing.com;SeekingAlpha)

Chevron Corporation Preț curent 144.35 USD ( -6.72% ) MCap 269B

In ciuda faptului ca veniturile operaționale obținute de Chevron in perioada iulie-septembrie 2023 au depășit ușor estimările analiștilor, situandu-se la 51.9 mld. USD, cotația acțiunii avea un minus de 3% înainte de deschiderea de vineri. In acest sens, profitul net per acțiune s-a situat mult sub estimările analiștilor, la 3.05 USD fata de 3.70 USD. Acțiunile companiei își continua trendul descendent de la vârful atins in ianuarie, investitorii fiind sceptici cu privire la cea mai recenta achiziție, adică cea a companiei de petrol si gaze Hess. (Sursa: Barron’s)

AbbVie Inc Preț curent 138.93 USD ( -4.19% ) MCap 246B P/E 28.40

Producătorul de medicamente, AbbVie, a înregistrat, in T3 2023, venituri operaționale in valoare de 13.9 mld. USD (-5.9% vs. T3 2022), cu 200 mil. USD peste nivelul estimat de analiști. Profitul net ajustat s-a situat la 2.95 USD/acțiune, depășind așteptările pieței cu 0.10 USD/acțiune. Humira, tratamentul companiei pentru bolile inflamatorii precum artrita, a înregistrat o scădere a vânzărilor cu 36% fata de perioada similara a anului trecut, deoarece in piața au început sa apară versiuni mai ieftine ale Amgen si a altor competitori. (Sursa: Bloomberg)

TESLA INC. Preț curent 207.00 USD (0.60% ) MCap 656B P/E 53.83

Tesla a anunțat ca renunța la o reducere de preț pentru SUV-ul Model Y fabricat in China la doar 10 săptămâni de la ultimul discount. Schimbarea prețului reflecta faptul ca Tesla își schimba accentul pe profitabilitate, de la volum, pentru vânzările din China, conform unui analist independent din Shanghai. Modificarea prețului va reduce din presiunea asupra unor competitori chinezi precum Nio si Xpeng. (Sursa: SCMP)

