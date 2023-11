Bugetul da bătăi de cap guvernului – TradeVille

Comerțul Cu Ridicata, In Scădere, In Luna Septembrie

In luna septembrie 2023, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete), a scăzut, in termeni nominali, fata de luna august, cu 1.2% ca serie bruta, ca urmare, in principal, a scăderii cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor si al tutunului (-9.1%), respectiv al activităților de intermediere in comerțul cu ridicata (-4.4%). Fata de luna septembrie 2022, scăderea a fost de 6.1%. Însă, pentru primele 9 luni din 2023, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a marcat o creștere de 1.4%. (Sursa: INS)

Bugetul Da Bătăi De Cap Guvernului

Guvernul lucrează in aceasta perioada la bugetul pentru 2024, care se anunța unul complicat de finalizat, dat fiind faptul ca actualii aleși s-au angajat la creșteri de salarii si pensii in perioada următoare. Guvernul mizează pe o creștere a economiei de 9.2% in 2024, pana la valoarea de 350 mld. USD. Daca ar fi sa eliminam inflația din ecuație, creșterea reala ar fi de 3.4%. Scăderea inflației va atrage de la sine o diminuarea a veniturilor din TVA de către stat, si la scăderea nominala a PIB. Conform ultimelor date, salariul mediu net ar urma sa crească cu 9.3% anul viitor, iar cursul mediu de schimb valutar la 5 RON pentru 1 EUR. Șomajul este prognozat sa se mențină in jurul valorii de 2.7%. (Sursa: ZF)

Fiul Rătăcitor Se Întoarce

Sam Altman se va întoarce in funcția de CEO al OpenAI, conform unui anunț pe rețeaua de socializare X. Mișcarea vine ca urmare a presiunii imense exercitate de angajați si investitori asupra consiliului de administrație care îl înlăturase in urma cu mai puțin de o săptămâna. Fostul director al Salesforce, Bret Taylor, si fostul secretar al Trezoreriei, Larry Summers, se vor alătura si vor face parte din noul board al companiei. Totodată, fondatorul platformei Quora, Adam D’Angelo va rămâne in consiliul de administrație. (Sursa: CNBC)

China, In Atenția Goldman Sachs

Goldman Sachs susține ca, in 2024, am putea asista la primele creșteri anuale ale indicilor bursieri din China după 4 ani consecutivi de scăderi. Astfel, banca americana se așteaptă la o apreciere de 12% pentru MSCI China si de 15% pentru CSI 300. Goldman Sachs a ținut sa sublinieze ca, in prezent, fondurile mutuale la nivel global rulează cu alocări minime de mai mulți ani pentru companiile chinezești. (Sursa: CNBC)

Holdingrock1 Pret curent 9.50 RON (2.37% ) MCap 168M P/E -7.06

Conducerea Roca Industry a informat piața cu privire la finalizarea procesului de achiziționare, de către Bico Industries, a 45% din capitalul social al Europlas Lux SRL, ajungând la o deținere de 100% din aceasta. De menționat este faptul ca Roca Industry deține 60% din capitalul social al Bico Industries. Europlas Lux SRL este o societate din Republica Moldova ce este specializata in producția de plasa de armare, având o producție anuala de 7 milioane de metri pătrați de plasa. Suma de 120,000 EUR urmează sa fie plătita in trei transe, pe parcursul anului 2024. (Sursa: BVB)

SOCEP S.A. Pret curent 2.04 RON (0.99% ) MCap 706M

Operatorul portuar, Socep, a anunțat încheierea majorării capitalului social cu aport in numerar. Astfel, in perioada 16.10.2023 – 15.11.2023 acționarii au subscris un număr de 293.5 mil. de acțiuni, care reprezintă 84.8% din numărul total de acțiuni noi emise, suma atrasa fiind de aproximativ 9 mil. RON (Sursa: BVB)

Digi Communications Pret curent 41.8 RON ( -1.18% ) MCap 4.18B P/E 1.4

De la momentul publicării rezultatelor trimestriale si pana in cursul zilei de ieri, cotația DIGI s-a apreciat cu peste 6%. Capitalizarea bursiera a crescut cu 200 mil. RON. Prețul acțiunii are o dinamica pozitiva de 33% de la începutul anului si pana in prezent. Comparativ cu indicele BET din care face parte, DIGI a înregistrat o creștere cu aproximativ 10% mai mare in acest interval de timp. (Sursa: ZF)

Enel SpA Pret curent 6.376 EUR ( -0.69% ) MCap 64.9B

Enel intenționează sa stimuleze investițiile in rețele si sa își reorienteze strategia privind energiile regenerabile, stimulând, in același timp, generarea de numerar si reducerea costurilor, ca parte a planului pentru perioada 2024-2026. Compania de energie, cu sediul la Roma, a declarat ca își propune sa se concentreze pe afacerile sale reglementate, pe îmbunătățirea rezilienței rețelelor si pe digitalizare, precum si pe investiții generatoare de marje mari in energii regenerabile, in special in energia eoliana onoare, solara si in baterii pentru stocarea energiei bateriilor. (Sursa: WSJ)

Palantir Technologies Inc Pret curent 19.93 USD ( -2.11% ) MCap 40.9B P/E -851.38

Prețul acțiunilor Palantir a scăzut abrupt, cu peste 7%, in ședința de marți după anunțarea detaliilor cu privire la un contract cu Serviciul National de Sănătate din Marea Britanie (NHS). Contractul cu o durata de 7 ani presupune o investiție de pana la 330 mil. GBP in platforma de date, cu scopul de a simplifica comunicarea intre sistemele separate ale NHS. Contractul a fost atribuit unui grup de companii condus de Palantir, printre care se regăsesc si Accenture. Analiștii atribuie reacția pieței faptului ca valoarea contractului este mai mica decât se aștepta inițial, iar suma totala va fi împărțita cu mai multe companii. (Sursa: Barron’s)

Amazon Com Inc Pret curent 146.99 USD (2.15% ) MCap 1.52T P/E 116.56

Prețul acțiunilor Amazon a scăzut cu peste 1.5% in ședința de marți in ciuda faptului ca principalii indici bursieri din SUA nu au înregistrat scăderi considerabile. Unul dintre motivele care au stat la baza acestei dinamici a prețului l-ar putea constitui vânzările unor volume mari de acțiuni de către fondatorul Jeff Bezos. Conform CNBC, acesta lua in calcul vânzarea a aproximativ 8-10 mil. de acțiuni, in valoare de 1 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Thyssenkrupp Ag Pret curent 7.120 EUR (7.55% ) MCap 4.43B

Prețul acțiunilor Thyssenkrupp a crescut cu peste 7% la deschiderea ședinței de la Frankfurt de ieri. Compania a redus valoarea diviziei sale siderurgice, aflate in dificultate, cu încă 1.8 mld. EUR, sporind astfel șansele ca societatea sa reușească, in cele din urma, sa vândă o parte din aceasta divizie. Conglomeratul industrial german se afla in tratative avansate cu miliardarul ceh Daniel Kretinsky pentru vânzarea a jumătate din aceasta unitate. De la începutul anului si pana in prezent, prețul acțiunilor a crescut cu 23%. (Sursa: Bloomberg)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 98.75 USD ( -0.22% ) MCap 511B

TSMC ia in considerare construirea celei de-a treia unități de producție in Japonia, dedicata dezvoltării de cipuri de ultima generație pe 3nm. TSMC si-a informat partenerii din lanțul de aprovizionare ca intenționează sa înființeze cea de-a treia fabrica de cipuri, denumita TSMC Fab-23 Phase 3, in prefectura Kumamoto, Japonia. Se așteaptă ca prima fabrica a TSMC din Kumamoto sa înceapă producția de masa anul viitor, având in prezent peste 1,000 de angajați. (Sursa: technode.com)

