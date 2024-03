BCE menține rata de dobânda - TradeVille

Consum In Scădere, Producție In Creștere

Consumul de gaze in Romania a scăzut cu 7.3% anul trecut fata de 2022, in timp ce producția interna a urcat cu 1.45%, pana la 99.24 mil. MWh. Importurile de gaze au scăzut in cursul anului trecut cu 35%, pe fondul unor majorări al exporturilor cu 61.4%. In vederea satisfacerii consumului populației si CET-urilor s-au utilizat 45% din producția interna, la un preț reglementat de 150 RON/MWh. Regulile de vânzare a gazelor naturale s-ar putea schimba de la 1 aprilie curent, întrucât Guvernul dorește modificarea prețului reglementat la care producătorii romani vând gazele către populație si CET-uri si reintroducerea impozitului suplimentar de la care producătorii au fost scutiți pentru cantitățile vândute la 150 de RON/MWh. (Surse: Economica.net;Profit.ro)

Februarie 2024 – O Luna Buna Pentru BVB

Bursa locala, reprezentata de indicele BET, a avut, in februarie curent, cea mai buna evoluție in a doua luna a anului din februarie 2019, atunci când dinamica a fost de +10.4%. Anul acesta, indicele principal a adus un randament de +2.4%, ajungând la 15,891 puncte in data de 29 februarie. Valoarea de piața cumulata a tuturor companiilor listate la BVB s-a majorat luna trecuta cu 5.3 mld. RON, ajungând la o valoare de 314.4 mld. RON. (Sursa: ZF)

Creștere Ușoara A Preturilor La Imobiliare In UK

In februarie, preturile locuințelor din Marea Britanie au crescut pentru a cincea luna consecutiv, cu o creștere modesta de 0.4% fata de ianuarie si cu o creștere de 1.7% fata de anul precedent, conform datelor furnizate de Halifax. Totuși, aceasta creștere este mai lenta decât in anul precedent si rămâne sub vârful din iunie 2022. Creșterea recenta a pieței imobiliare este atribuita costurilor mai mici ale împrumuturilor, deși tendința de scădere a ratelor ar putea sa nu continue, având un impact asupra încrederii viitorilor cumpărători. Londra a înregistrat prima creștere anuala a preturilor din ianuarie 2023, cu o majorare de 1.5%. Aceasta tendința este in concordanta cu raportul Nationwide privind o creștere anuala a preturilor locuințelor pentru prima data intr-un an. (Sursa: Investing.com)

Ads

BCE Menține Rata De Dobânda

La 7 martie 2024, Banca Centrala Europeana (BCE) a menținut nemodificate ratele dobanzilor cheie, invocând o noua scădere a inflației si reducând previziunile sale privind atât inflația, cat si creșterea economica pana in 2026. Se așteaptă ca inflația sa scadă in mod constant, aliniindu-se mai aproape de ținta de 2% a BCE, in timp ce creșterea economica ar urma sa se redreseze lent, pornind de la o baza scăzută in 2024. In pofida unei oarecare atenuări a presiunilor inflaționiste, creșterea puternica a salariilor si condițiile strânse de finanțare reprezintă provocări notabile. (Sursa: ECB)

Transilvania Investments Alliance Preț curent 0.317 RON (0.00% ) MCap 685M P/E 4.179

Transilvania Investments Alliance, fond alternativ de investiții si fosta SIF Transilvania, a convocat Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Acționarilor pentru data 22 aprilie 2024. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla propunerea de repartizare a profitului, care prevede un dividend brut pe acțiune in suma de 0.015 RON/acțiune. Raportat la prețul de închidere din 07.03.2024, randamentul acestui dividend se ridica la 4.7%. (Sursa: BVB)

Ads

Bayer AG Preț curent 130.00 RON ( -0.85% ) MCap 107B

Bayer a raportat o victorie juridica intr-un proces cu juriu din Pennsylvania privind erbicidul Roundup si o respingere voluntara a unui alt caz in California, marcând o schimbare pozitiva pentru companie in contextul unor provocări juridice anterioare. Aceste evoluții contribuie la succesele recente ale Bayer in sala de judecata, inclusiv trei victorii consecutive in procese si victorii in 13 din ultimele 19 procese. Pe fondul litigiilor in curs de desfășurare, directorul general Bill Anderson a lăsat sa se înțeleagă ca va caută strategii de soluționare dincolo de procedurile judiciare. In plus, Bayer își propune sa reducă costurile cu 2 mld. EUR pana in 2026, vizând aproximativ 20% din profitul operațional preconizat pentru 2024. (Sursa: Seeking Alpha)

Deutsche Lufthansa Ag Preț curent 34.790 RON ( -1.14% ) MCap 16.3B

Lufthansa a emis o avertizare joi cu privire la extinderea pierderilor operaționale in primul trimestru, atribuindu-le disputelor cu forța de munca, in ciuda creșterii călătoriilor. Compania se așteaptă ca rezultatele operaționale pentru 2024 sa fie similare cu cele din 2023, cu marjele ajustate EBIT scăzând la 6.9%. Profitul operațional pentru 2023 a crescut cu 76%, iar veniturile au crescut cu aproape 15% comparativ cu anul 2022 ajungând la 35.4 mld. EUR, însă sub estimările de 36.3 mld. EUR. Compania va propune un dividend de 0.30 USD/acțiune. (Sursa: Reuters)

Ads

LYFT INC Preț curent 18.200 USD ( -0.55% ) MCap 6.43B P/E -4.903

Lyft a fost dat in judecata de acționari pentru frauda in valori mobiliare din cauza unei erori intr-un comunicat care a determinat fluctuații dramatice ale prețului acțiunilor companiei. Eroarea a implicat exagerarea de către Lyft a unei proiecții de extindere a marginii de profit pentru 2024, ceea ce a dus la o creștere brusca a prețului acțiunilor urmata de o scădere abrupta. Directorul general a recunoscut eroarea, iar acționarii au acuzat Lyft ca a întârziat corectarea, provocând pierderi investitorilor. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Preț curent 176.12 USD (1.50% ) MCap 1.83T P/E 140.38

Directorul general al Amazon, Andy Jassy, a vândut 50,000 de acțiuni Amazon pe 4 martie, la un preț mediu de 180 USD/acțiune, in valoare totala de 9 mil. USD. Aceasta vânzare a fost efectuata in cadrul unui plan de tranzacționare prestabilit si adoptat la 16 noiembrie 2023, care permite persoanelor din interiorul corporației sa vândă acțiuni la un moment prestabilit pentru a evita acuzațiile de utilizare a informațiilor privilegiate. (Sursa: Seeking Alpha)

Ads

Enbridge Inc Preț curent 47.586 CAD (0.46% ) MCap 96.5B

Directorul general al Enbridge, Greg Ebel, este optimist in ceea ce privește cererea pentru sistemul de conducte Mainline al companiei, preconizând ca producția de petrol canadian va depăși capacitatea de export a conductelor naționale pana in 2026, datorita unei creșteri preconizate de peste 500,000 barili/zi in următorii 3-4 ani. Aceasta perspectiva contesta așteptările anterioare conform cărora sistemul Mainline se va confrunta cu concurenta din partea extinderii conductei Trans Mountain, care încă nu a intrat in funcțiune. In ciuda acestui fapt, noua capacitate de export anticipata a dus la creșterea producției de petrol, in special in Alberta, unde producția de țiței a atins un nivel record in 2023. (Sursa: Seeking Alpha)

Hugo Boss Ag Preț curent 55.00 EUR ( -12.75% ) MCap 3.79B

Prețul acțiunilor Hugo Boss au scăzut cu 18% joi, in urma unui avertisment potrivit căruia compania ar risca sa nu își atingă ținta de vânzări pentru anul 2025 din cauza încetinirii cererii de consum. Deși vânzările au atins de 4.2 mld. EUR in 2023, in creștere cu 18% fata de anul precedent, marca germana de moda estimează o creștere mai lenta in anul următor. CEO-ul Daniel Grieder a recunoscut ca 2023 a fost un "an record", dar se așteaptă la o creștere mai modesta, de 3% pana la 6% in 2024, din cauza sentimentului dificil al consumatorilor. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

...citeste mai departe despre "BCE menține rata de dobânda - TradeVille" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro