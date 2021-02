Decontarea directa "sparge" oligopolul din piata RCA

"Consideram ca introducerea regulii decontarii directe este una dintre solutiile la problemele existente pe piata RCA din Romania si poate aduce reale beneficii celor 8 milioane de platitori de polite RCA din tara", spun oficialii COTAR.Potrivit acestora, ne aflam intr-o situatie critica, in care, in lipsa unor masuri legislative adecvate, exista riscul ca asiguratorii RCA rau platnici sa acapareze peste 90% din piata, lasand consumatorii si persoanele prejudiciate fara posibilitatea reparatiei vehiculelor si a recuperarii prejudiciilor suferite.Prin introducerea acestui principiu, consumatorul de asigurari va fi responsabilizat sa aleaga un asigurator RCA de calitate si va avea mai multe drepturi, in cazul unui accident, putand sa se adreseze fie asiguratorului tertului vinovat de producerea accidentului, fie propriului asigurator RCA.Decontarea directa, aplicata fara nici o exceptie"In lipsa unor asemenea masuri, numarul proceselor in instanta, precum si al petitiilor si reclamatiilor depuse la ASF pentru neplata despagubirilor - ajuns deja la cifre record, de zeci de mii - va continua sa creasca, iar oligopolul asiguratorilor RCA rau platnici se va accentua, cu efecte potential catastrofale pentru intreaga piata", afirma COTAR.Decontarea directa trebuie sa se aplice in orice situatie si fara nicio exceptie, iar consumatorii si persoanele prejudiciate sa aiba dreptul sa opteze intre a se indrepta impotriva asiguratorului RCA al tertului sau a se adresa propriului asigurator, pentru obtinerea despagubirilor datorate, cu promptitudine."Decontarea directa este benefica pentru piata de asigurari si va duce la disparitia oligopolului din piata RCA din Romania. Suntem constienti de faptul ca aceasta decontare directa poate conduce la o majorare a pretului RCA, dar aceasta majorare nu are voie sa depaseasca 8-10% fata de tariful de referinta al RCA, calculat semestrial de un auditor independent", mai spun cei din COTAR.Frecventa daunelor a scazut cu peste 30% in 2020 fata de 2019 si continua sa fie scazuta si la inceput de 2021, astfel ca o scumpire mai mare de 8 - 10% nu se justifica, afirma reprezentantii soferilor."Cu totii cunoastem disfunctionalitatile majore existente pe piata de asigurari ...citeste mai departe despre " Decontarea directa "sparge" oligopolul din piata RCA " pe Ziare.com