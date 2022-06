Doriți să vă întrețineți grădina în mod corespunzător, dar când vine vorba de cumpărarea unei mașini de tuns iarba nu sunteți sigur dacă să cumpărați o mașină de tuns iarba pe benzină sau una electrică. Fiecare dintre aceste mașini de tuns iarba are puncte tari și puncte slabe. Cu toate acestea, dacă ar fi să le comparați, cea pe benzină are anumite avantaje pe care sora sa electrică nu le are. Înainte de a vă alege mașina de tuns iarba, luați în considerare avantajele unei mașini de tuns iarba pe benzină față de una electrică.

Punctele forte și punctele slabe ale mașinii de tuns iarba electrice

Să aruncăm o privire asupra avantajelor și dezavantajelor mașinii electrice de tuns iarba. Acest lucru ne va permite să evidențiem diferențele față de cea pe benzină.

Punctele forte ale mașinii de tuns iarba electrice

Utilizând energie regenerabilă, mașina de tuns iarba electrică este foarte ecologică. În al doilea rând, este un aparat care nu emite aproape niciun zgomot. Acesta este un lucru bun dacă vă place pacea și liniștea. În cele din urmă, este ușor de manevrat și este mai ușoară decât omoloaga sa pe benzină.

Punctele slabe ale mașinii de tuns iarba electrice

Unele mașini de tuns iarba electrice funcționează cu un fir conectat la rețeaua electrică. Altele funcționează cu ajutorul unei baterii încărcabile. Cablul electric al mașinii de tuns iarba vă va limita raza de acțiune și manevrele. În plus, durata de timp în care o puteți utiliza va depinde de autonomia acesteia.

Toate acestea ne determină să spunem că suprafața de gazon pe care o puteți tunde cu o mașină de tuns iarba electrică este mică în comparație cu cea pe care o puteți tunde cu o mașină de tuns iarba cu benzină.

Capacitățile mașinii de tuns iarba pe benzină

Principalul avantaj al mașinii de tuns iarba pe benzină este capacitatea sa de a tunde o suprafață foarte mare de iarbă. Da, o mașină de tuns iarba pe benzină poate acoperi cu ușurință 500 m² de gazon. Poate tunde până la 800 m². Cu toate acestea, cu un tractoraș de tuns iarba, puteți tunde o zecime dintr-un teren de fotbal. Asta înseamnă cam zece acri. Acesta este un avantaj considerabil în comparație cu o mașină de tuns iarba electrică.

Pe de altă parte, datorită motorului său în patru timpi, mașina de tuns iarba pe benzină este net superioară celei electrice în ceea ce privește puterea.

În plus, nu există cabluri care să se încurce și să provoace accidente la o mașină de tuns iarba pe benzină. Cu o mașină de tuns iarba cu fir, riscați să vă împiedicați sau, mai rău, să vă electrocutați.

Altfel, tractorașul de tuns iarba vă permite să tundeți gazonul în timp ce sunteți așezat. Nu se teme de terenurile înclinate și oferă astfel o gamă largă de manevre. Acest lucru înseamnă că puteți tunde gazonul fără niciun efort.

Mașinile de tuns iarba pe benzină: doar pentru profesioniști?

Oricine are o grădină mare poate cumpăra o mașină de tuns iarba pe benzină. De fapt, nu trebuie să fiți un grădinar profesionist pentru a avea una. Cu toate acestea, trebuie să acordați o atenție deosebită întreținerii mașinii de tuns iarba. Rezervorul de benzină, filtrul de aer, bujiile, nivelul uleiului și toate componentele mecanice trebuie verificate periodic.

Alegerea modelului potrivit

Odată ce ai fost cucerit de o mașină de tuns iarba pe benzină, vrei să cumperi una. Pentru a evita să faceți o greșeală, ar trebui să luați în considerare câteva puncte esențiale.

Suprafața gazonului dumneavoastră

Trebuie să cunoașteți dimensiunea gazonului dumneavoastră înainte de a cumpăra un model. Dacă gazonul dumneavoastră are între 500 și 800 m², aveți nevoie de o mașină de tuns iarba normală. În cazul în care gazonul dvs. este mai mare de atât, ar trebui să optați pentru un tractoraș de tuns iarba.

Dimensiunea gazonului dumneavoastră va determina, de asemenea, puterea motorului mașinii de tuns iarba. Cu cât mașina este mai puternică, cu atât mai mare este suprafața pe care o poate acoperi. Această putere se măsoară în cai putere, iar unele motoare au trei. Altele au cinci cai putere.

Lățimea de tăiere

Lățimea lamei variază între 40 și 50 cm. Cu cât sunt mai late, cu atât mai repede vă vor tunde gazonul. Încă o dată, ar trebui să alegeți în funcție de mărimea grădinii dumneavoastră.

